オリーブの「覚醒」――世界建築家連合バルセロナ大会で、新しい建築の解「木材を紡ぐ次世代コネクター」として活かされる岡山県＜牛窓オリーブ園＞のオリーブ残渣 建築との融合で見えてくる真の循環型社会の可能性

日本オリーブ株式会社

2026年6月28日～7月2日、世界建築家大会がバルセロナにて開催されます。

日本建築家協会は、牛窓オリーブ園（経営：日本オリーブ株式会社／所在地：岡山県瀬戸内市牛窓町／代表者：服部芳郎）でエキストラバージンオリーブオイルを搾油する際に生じたオリーブ残渣（ざんさ）をコネクター素材として使った「カタラ庵（茶室）」を出展します。

世界建築家連合世界大会とは

オリーブ残渣コネクターイメージ

世界120 カ国以上から建築家・デザイナー・研究者が集う3 年に一度の建築国際会議です。

バルセロナのDisseny Hub（デザイン・ハブ）などを舞台に、「Becoming. Architectures for a planet in transition（生成する建築-移行期の惑星のために）」をテーマに開催されます。

リンク先：

バルセロナ大会のコンセプト

Becoming More-than-human （人間中心主義を超える）

Becoming Circular （循環型社会）

Becoming Embodied （素材や身体性）

Becoming Interdependent （相互依存）

Becoming Hyper-conscious （高度な意識）

Becoming Attuned （感性・調和）

日本建築家協会（JIA）の出展について

日本建築家協会（JIA）は、大会テーマの一つ「Becoming Circular（循環へ）」に呼応し、食品廃棄物を建材化した茶室「カタラ庵」を出展し、裏千家准教授の松村宗亮氏によるお点前を予定しています。

カタラ庵の特徴

カタラ庵でのお点前イメージ

1. 地域の廃棄物が建材になる

バルセロナ特有のオリーブ搾りかすを、樹脂を使わない「フードコンクリート」技術で構造材に変換。展示終了後は土に還る、完全循環型建築です。

2. 緯度41°が形を決める

ジョイントの角度がバルセロナの緯度と一致。地中海の日射と風に応答する、この土地でしか生まれない形状が自動生成されます。

3. 手荷物で届く建築

スーツケース7 個に収まるコンパクト設計。輸送CO2を最小化し、設計者自らが組み立てます。

4. 茶室という対話空間

日本が世界に誇る「もてなしの空間」で、来場者との対話を創出。循環型社会への問いを投げかけます。

「カタラ庵にオリーブ残渣」そのきっかけは

日本建築家協会は、開催地バルセロナのあるカタルーニャではカヴァ（スパークリングワイン）やコルクの生産とともに、ローマ時代から続くオリーブオイルの生産地であることから、「バルセロナ近郊と岡山県瀬戸内市牛窓にて自社農園を経営している」日本オリーブ株式会社に協力を打診しました。

オリーブ残渣

日本オリーブ株式会社の研究開発部では、継続的に、オリーブ残渣の利用について様々な可能性を模索しており、バルセロナ大会のコンセプトに共感し、カタラ庵の建築の骨格を支える小さなコネクターとして私たち牛窓オリーブ園のオリーブ残渣という素材が大きなポテンシャルを宿すことに強い興味を持ち、協力することとなりました。

オリーブのポテンシャルは歴史にもある

ローマ時代の博物学者プリニウスの著した『博物誌』でも、カトーの賛辞として「壁の土や漆喰、穀物倉の床、はては衣装戸棚にいたるまでアムルカ（注：果汁）が散布され」とあり、私たち日本オリーブ株式会社では、建築への可能性もあると考えていました。古くからこの地の人々を支えてきたオリーブの残渣を、単なる食の副産物として終わらせたくありません。オリーブが持つ構造的・物理的な可能性を、この度、建築の世界で覚醒させ、都市と自然を物理的に結合させることーーこれは単なる再利用ではなく、素材の美学に基づき、オリーブという存在の真価を建築として再定義する、私たちの科学的かつアーティスティックな回答となりえると、大きな可能性を歴史の中にも見出していたのです。

オリーブ樹は「不滅の木」

オリーブ残渣のコネクター

西洋の歴史とともにあるオリーブ樹には、「不滅の木」と呼ばれ、「平和」「安らぎ」「知恵」などの意味があります。「不滅の木」の由来は、ヘロドトスの著した『歴史』第八巻【55節：不滅のオリーブの木】と言われています。

以下要約：

アテネ人の伝承では、かつてポセイドンとアテナがこの土地の支配権を争った際、それぞれの所有権の証拠として、この神殿の境内に「オリーブの木」と「塩水の泉」を置いたとされている。ところが、このオリーブの木は、他の神殿の建物すべてと共に、侵略してきた蛮族の手によって完全に焼き払われてしまったのだ。しかし、その翌日、王の命令を受けたアテネ人たちが、生贄を捧げるために神殿の跡地へと登っていった。彼らは激しく焼け焦げたオリーブの切り株から、わずか一日の間に、すでに一ペキス（約45センチメートル）ほどもある新しい芽が、まっすぐに伸び出していたのである。

カタラ庵 設計者 藤貴彰氏より

藤貴彰氏

この大会では、展示する地域の特色のある食品廃棄素材を用いるというコンセプトなので、他の素材との直接的な比較はしていませんが、オリーブ残渣は、成形はしやすく、ほんのり甘い香りがします。風合いは大理石などのように滑らかで美しい質感です。

カタラ庵 設計者

三菱地所設計 藤貴彰氏

日本オリーブ株式会社より

他の植物ではなく、オリーブだからこそ実現できる質感と強度。本プロジェクトは、廃棄素材を単に再利用するのではなく、工学的なアプローチで素材の潜在能力を「覚醒」させる試みとなりました。自然の力を活かしきるデザインは、建築にどのような調和をもたらすのか。スペインから届く、新しい建築の解となるでしょう。

【企業情報】岡山県瀬戸内市牛窓町にある牛窓オリーブ園

第二次世界大戦中、岡山県有数の商家の第11代当主 服部和一郎は「食料確保のため、山を芋畑に」と軍部から要請され、「芋畑にすると、瀬戸内の素晴らしい景観が損なわれる。オリーブは薬用になり、食用になり、灯火にもなる」と考え、1942年4月19日、開墾した阿弥陀山中に、平和の象徴オリーブを植樹しました。（2026年は開園84周年）

1949年6月1日、日本オリーブ株式会社を設立と同時に、第一号商品「オリーブマノン バージンオイル」（オリーブ油100％の純粋化粧用油）を発売。

カタロニア州にある日本オリーブ株式会社のトルトサ農園

日本でのオリーブオイル需要増に対応するため、1992年には世界一のオリーブ生産国スペイン トルトサにも自社オリーブ園を開設し、現在、牛窓オリーブ園で10ヘクタール、約2,000本、トルトサオリーブ園で45ヘクタール約3,100本の栽培・収穫・加工を生産者として行いながら、オリーブのオイルのみならず果汁・葉エキスなどの基礎研究・医薬部外品や化粧品の商品開発、販売を行っています。（2026年は開園34周年）

【会社概要】

社名：日本オリーブ株式会社

代表取締役社長：服部芳郎

住所：岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓3911-10

https://www.nippon-olive.co.jp/