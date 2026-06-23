2026年6月25日（木）茨城県古河市に「魚民のすし 古河東口駅前店」をリニューアルオープン！2日間限定で“全品半額の新店オープン記念セール”を実施！

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株式会社モンテローザ


「白木屋」「魚民」「笑笑」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、2026年6月25日(木)に「魚民のすし 古河東口駅前店」をリニューアルオープンいたします。



リニューアルオープン記念！2日間限定「全品半額セール」！



◆リニューアルオープン記念「全品半額セール」


開催期間：2026年6月25日（木）～2026年6月26日（金）の2日間限定


実施内容：店内でお召し上がりのメニューを「全品半額」で提供いたします。



【ご留意事項】


・店内でのご飲食にかぎります。


・一部対象外商品がございます。


・テイクアウト、デリバリーは対象外です。


・セール開催中のご予約、宴会コース（飲み放題）はできません。


・セール開催中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。


・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。



この機会にぜひ「魚民のすし 古河東口駅前店」でご飲食をお楽しみください。



「魚民のすし」について





「魚民」のブランドコンセプトをベースに新鮮で豊富な旬の寿司ネタをリーズナブルに提供します。


本格派のお寿司と居酒屋メニューを気軽に“ちょい飲み”できるほか、海鮮系の丼ぶりなどお食事メニューも充実しており、ご家族連れでも気軽にご利用いただけるのも特徴です。



■メニュー






魚民のすし 古河東口駅前店　店舗情報



開店日時：2026年6月25日（木）　16：00～


営業時間：日～木・祝　16：00～1：00


　　　　　金・土　　　16：00～3：00


住　　所：茨城県古河市本町1-1-15 VAL古河東館 2階


電話番号：0280-33-2288


席　　数：168席


喫 煙 室 ：あり


U R L ：https://shop.monteroza.co.jp/detail/871086/



会社概要



企業名：株式会社モンテローザ


代表者：代表取締役 大神 輝博


所在地：東京都杉並区梅里1-21-15


事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理


URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes