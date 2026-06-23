【7月28日(火)開催】HAIR SHOW 2026 観覧予約受付中！

福岡美容専門学校

今年で28回目となる一大イベント。さらに夢に大きく近づくためのビッグプロジェクト、それがフクビのヘアショーです。ヘア&メイクのクリエイトはもちろん、コンセプトワークをはじめ、プログラムの企画・校正・衣装・モデル・演出まで、すべて学生が行います。毎年、華麗に繰り広げられるクオリティの高いステージは、業界関係者も注目しているほど。高校生と中学生の皆さんを限定に観覧を受付けております。ご来場お待ちしております。

HAIR SHOW

■ヘアショー予約はコチラから(https://www.fukubi.ac.jp/campuslife/hairshow_form.html)

高校生＆中学生、同伴の保護者

■過去のHAIR SHOWは公式YouTube(https://m.youtube.com/user/fukubitv?ra=m)、公式Instagram_fukuoka(https://www.instagram.com/fukubi_fukuoka/)に公開中

■お問い合わせ：0120-291-835(#)

≫7月28日(火)

≫アクロス福岡シンフォニーホール

福岡市中央区天神1-1-1

≫12:00受付開始

福岡美容専門学校 福岡校/北九州校