【機能性和装着付けアイテム】「洗える・涼しい・ムレない・ノーアイロン」で通年人気の吸水速乾素材「CoolPass長襦袢・二部式襦袢」に新色が登場。京都発KIMONOMACHIが現代のニーズに応える

豊彩株式会社女性用長襦袢

豊彩株式会社の子会社である京都発の和装ブランドKIMONOMACHI(有限会社京都きもの町、京都府京都市、代表取締役：久保村一文)は6月19日（金）、和装通販ショップ「京都きもの町」にて、吸水速乾性に優れたオリジナル和装着付けアイテム「CoolPass長襦袢・二部式襦袢（クールパスながじゅばん・にぶしきじゅばん）」に新色2色を追加し、販売を開始しました。猛暑下でも快適に和装を楽しめる高機能素材を採用した本シリーズはひんやりさらりとした素材で、洗濯機で丸洗い可能でアイロン不要という手軽さから、お客様より高い評価を獲得しています。

長襦袢（ながじゅばん）と二部式襦袢（にぶしきじゅばん）とは

商品詳細をみる（長襦袢） :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/057802商品詳細をみる（二部式襦袢） :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/057803商品詳細をみる（男性用長襦袢） :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/057804長襦袢（ながじゅばん）二部式襦袢（にぶしきじゅばん）

長襦袢（ながじゅばん） は、着物の下に着るアンダードレスのような役割を持つ、着物の着付けに必須な和装アイテムです。着物を汗や皮脂から守り、滑りを良くして着姿を整えます。

二部式襦袢（にぶしきじゅばん） の役割も長襦袢と同じで、上下がセパレートになったタイプの襦袢です。上下が分かれているため着丈の調節がしやすく、衿合わせも綺麗に決まりやすいため、着物の着付けに慣れていない初心者の方にも人気のアイテムです。

どちらも、着物の裾や振り（袖の後ろの開いた部分）から色柄がちらりと覗くため、カジュアルシーンではさりげないお洒落のポイントとしてこだわる方も多くいらっしゃいます。

CoolPass襦袢誕生のストーリーと新色追加の背景

KIMONOMACHIでは、「気軽に和装を楽しむキモノライフの浸透」を目指し、着物や帯などの上物（うわもの）だけでなく、和装着付けアイテムも現代のニーズに合わせてこだわったオリジナル開発を行っています。

浴衣の高機能素材を転用。通年使える大ヒット商品へ成長

本商品に採用している吸水速乾素材「CoolPass（クールパス）」は、もともと当社の「オリジナル浴衣」として制作・販売していたものでした。近年の記録的な猛暑下でも「ベタつかず、さらっとした着心地で涼しい」と大変な好評を得たことから、この快適な高機能素材を、和装ユーザーの悩みである「インナーのムレ」を解消する夏用の襦袢としても商品化できないかとプロジェクトがスタートしました。2024年7月、夏物商品として販売開始したところ、ユーザーのニーズと見事に合致し、「夏用としてだけでなく、ムレにくく洗濯機で洗える手軽さから通年使いたい」というお声が多く寄せられ、現在では季節を問わず売れ続ける大ヒット商品へと成長いたしました。

CoolPass浴衣「チラ見え」を楽しむカラー襦袢に待望の新色が登場

定番の「白」が一番人気ですが、着物から覗く色味がお洒落ということで、当店では白以外のカラーも大変な人気を集めています。この好調な実績と「カラーバリエーションがもっと欲しい」というお客様からのご要望にお応えし、このたび女性用・男性用それぞれに待望の新色各2色「臙脂（えんじ）」「牡丹鼠（ぼたんねず）」を追加いたしました。

お客様からの声（京都きもの町楽天店商品レビューより抜粋）

本商品は楽天市場などのECサイトでも高い評価（総合評価4.5以上）を獲得しており、日々以下のようなお喜びの声をいただいております。

・「半衿を変えたりして、年中使えると思います。私は肌が敏感で、麻はチクチクしてダメなのですがこちらはサラッとしている肌触りでポリとは全く違う感じでとても良いと思います」

・「衣紋が綺麗に抜けて、肌触りが柔らかい綿生地のように優しい。現代のポリエステル素材の進化に驚きました」

・「洗濯機で洗えてシワにならずアイロン不要なのが感動。夏だけでなく単衣や袷の時期など、年中着ています」

・「細身の方からぽっちゃりさんまで、幅広いサイズ展開（女性用S～4L）があるのが本当にありがたい」

・「以前白を購入して良かったので、今度は銀鼠を頂きました。色が地味過ぎるかなと思っていましたが、実際見てみると、格子の地紋が入っていてお色もそれ程沈んで見えず良かったです。秋単や袷の時季のまだ暑い日に活躍しそうです」

商品の特徴

暑がりさんにおすすめ！「ムレない」吸水速乾素材「CoolPass(クールパス)」で真夏も快適

CoolPassは異形断面ポリエステル糸を使用しているため、一般的なポリエステルファブリックより複雑で溝が多い構造になっています。そのため、素早く汗や水分を吸収して空気中に放出し、清涼感と爽快感をもたらします。ベタつかず蒸れにくい、高機能ポリエステルの快適な着心地を体感していただけます。

ひんやり・さらりとする秘密初心者さんもおすすめ。衣紋抜きつき

長襦袢タイプも二部式襦袢タイプも、縫い付け済みの衣紋抜き付きです。簡単に衿が抜けて、初心者の方もオススメです。

お手入れ簡単

洗濯機で丸洗いOKのポリエステル100%。

自宅で気軽に洗える素材だから、汗をかいても安心。いつでも清潔にお使いいただけます、

シワになりにくい素材のため、面倒なアイロン掛けは不要です。さらに、ポリエステルならではの優れた速乾性により、夜に室内で干しても翌日の朝には乾くほどの乾きやすさ（※きもの町スタッフ談）を実現しました。

女性用CoolPass長襦袢のサイズ表豊富なサイズ展開

KIMONOMACHIでは、「身長や体型を理由に和装のお洒落を諦めてほしくない」という想いから、本商品でも豊富なサイズ展開が魅力となっています。

女性用長襦袢、男性長襦袢のサイズはともにS~4L、女性用二部式襦袢はM/Lをご用意しています。

お洒落なカラー展開

定番色の「白」をはじめ、着物に合わせやすい白藍、白緑、銀鼠、砂色、藤鼠の6色展開をしていましたが、この度新たに「臙脂色（えんじ）」「牡丹鼠（ぼたんねず）」の2色が追加となります。

新色紹介

臙脂（えんじ）

牡丹鼠（ぼたんねず）

深い赤。女性用長襦袢二部式襦袢男性用長襦袢グレイッシュな淡い藤色。女性用長襦袢二部式襦袢男性用長襦袢下記商品にて展開します。

レディース 長襦袢

【価格】税込み6,050円

【サイズ】S / M / L / LL / 3L / 4L

>>商品詳細をみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/057802)

レディース 二部式襦袢

【価格】税込み4,950円

【サイズ】 M / L

>>商品詳細をみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/057803)

メンズ 長襦袢

【価格】税込み7,700円

【サイズ】 S / M / L / LL / 3L / 4L

＞＞商品詳細をみる(https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/057804)

■商品情報

【カラー（共通）】

1.白：白

2.白藍：ややグレイッシュな淡い緑みの水色

3.白緑：淡くややグレイッシュな黄緑

4.銀鼠：やや鈍いグレー

5.砂色：グレイッシュな浅い黄色

6.藤鼠：やや青紫みの鈍いグレー

7.臙脂…深い赤（新色）

8.牡丹鼠…グレイッシュな淡い藤色（新色）

【素材（共通）】ポリエステル100% 中国製

【発売日（共通）】2026年6月18日（木）

【販売店舗（共通）】和装通販ショップ「京都きもの町」オンラインストアにて販売

CoolPass女性長襦袢1点（腰紐付き)

【価格】税込み6,050円

【サイズ】S / M / L / LL / 3L / 4L

詳細を見る :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/057802

CoolPass女性二部式襦袢1点（腰紐付き)

【価格】税込み4,950円

【サイズ】 M / L

詳細を見る :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/057803

CoolPass男性長襦袢1点（腰紐付き)

【価格】税込み7,700円

【サイズ】 S / M / L / LL / 3L / 4L

詳細を見る :https://www.kimonomachi.co.jp/c/item/057804

よくあるQ＆A

Q.衿がついていますか？自分で半衿をつけないと着られませんか？

A.本商品の衿には掛け衿がついていますので、届いてからすぐに着用できます。もちろん、お手持ちの半衿を上から縫い付けてお召しいただくこともできます。

Q.ヒップサイズ●cmなんだけど、ちょうど良いサイズは何サイズですか？

A.本商品は商品情報に「商品サイズ」を記載している他、「サイズ選びのコツ」として、商品画像に「適用身長とヒップサイズから商品サイズを選ぶ早見表」、「お手持ちの着物のサイズから商品サイズを選ぶ早見表」をご用意しています。ぜひご活用ください。

Q.自宅で洗っても大丈夫？洗濯機は使える？

A.ポリエステル素材ですのでご自宅で簡単にお洗濯できます。洗濯機もOKです。おすすめはおしゃれ着洗いで、洗濯ネットに入れて洗えば型崩れも防げます。

Q.ポリエステルでよくある静電気は起きる？静電気を防ぐ方法は？

ポリエステル素材は、柔軟剤を使って洗うと静電気が起こりにくくなります。それでも気になる場合は、静電気防止スプレーなどをかけてお召しください。

今後の展望

KIMONOMACHIでは、「ワンピース感覚で着る普段着キモノ」をコンセプトに、日常の中で和装を気軽に楽しめるライフスタイルを提案しています。今回のCoolPass襦袢をはじめ、今後もお客様のニーズに寄り添い、お洒落と機能性を兼ね備えたオリジナル商品開発に努めてまいります。

豊彩株式会社（和装通販ショップ京都きもの町）

代表者： 久保村一文

所在地： 京都府京都市下京区高倉通五条上る亀屋町164番地

事業内容：自社オリジナルブランド「KIMONOMACHI」として、着物や浴衣などオリジナル商品開発、販売



本社URL：https://www.hosai.jp/

きもの町公式オンラインストアURL：https://www.kimonomachi.co.jp/

きもの町衣装協力実績：https://blog.kimonomachi.co.jp/category/information/media_coverage/



本件に関するお問合せは下記よりお問合せ願います。

TEL:075-354-8511

E-mail:info@kimonomachi.com