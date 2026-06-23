撮影を伴うカタログ・パンフレット・Web制作をAIで置き換える「撮影レス制作置き換えキャンペーン！」を開始

ブルーアール株式会社撮影レス制作置き換えキャンペーン ※モデル・撮影が伴う制作依頼対象

ブルーアール株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：奥村美徳）は、株式会社タジク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中義弘）と技術連携し、事業会社の販促・広報・採用・総務・EC担当者および広告代理店向けに、撮影を伴うカタログ、パンフレット、Webサイト、採用広報、ECサイト制作などをAIで置き換える「撮影レス制作置き換えキャンペーン」を、本日2026年6月23日（火）より開始したことをお知らせいたします。

https://blue-r.co.jp/shootless-content-production-switch-campaign/

本キャンペーンは、現在進行中または今後予定している、モデル撮影・商品撮影・ロケ撮影・社内撮影を伴う制作案件を対象に、AI生成・AIクリエイティブ制作を活用することで、制作コスト、撮影準備、追加撮影、レタッチ、モデル起用リスクなどを抑えながら、より柔軟でスピーディーなクリエイティブ制作を支援する取り組みです。

過去に下請業者にて実施した見積もりがある案件については、その内容をもとにブルーアールがAI活用による置き換え提案を行います。また、新規案件についても相談可能です。

キャンペーン期間中、本取り組みに申し込みいただいた企業20社限定で、対象制作費を30%OFFにて請け負います。

「その撮影、本当に必要ですか？」制作現場に残るコストと時間の課題

企業の販促・広報・採用活動では、カタログ、パンフレット、Webサイト、採用ページ、ECサイトなど、さまざまな制作物において写真やビジュアルが必要とされています。

一方で、撮影を伴う制作には多くの準備とコストが発生します。

モデルの選定やオーディション、撮影場所の手配、カメラマン・スタイリスト・ヘアメイクの調整、撮影当日の立ち会い、天候やスケジュール変更への対応、撮影後のレタッチ、追加カットの撮影、社内確認用素材の再制作など、制作物が完成するまでには多くの工程が必要です。

特に、採用パンフレットや採用サイトにおける社員撮影では、掲載後に社員が退職する可能性や、部署異動・組織変更によって写真を差し替える必要が生じるケースもあります。

また、毎月・毎年更新される商品カタログ、製品カタログ、販促パンフレット、ECサイトなどでは、商品点数や展開パターンが増えるほど、撮影・修正・追加制作の負担が大きくなります。

ブルーアールは、こうした従来の撮影前提の制作フローに対し、AI生成とマーケティング視点を組み合わせることで、企業が抱える制作上の負担を軽減し、より早く、より柔軟に、より多くのクリエイティブ案を検討できる新しい制作手法を提案します。

撮影レス制作置き換えキャンペーンとは

「撮影レス制作置き換えキャンペーン」は、撮影を前提として進められてきたカタログ、パンフレット、Webサイト、採用広報、ECサイト、販促ツールなどの制作案件を、AI生成・AIクリエイティブ制作によって置き換えるキャンペーンです。

ファッションモデル設定・変更＋ロケ地選定・許可＋撮影関連のコストカット採用Webページ＋スタッフ選定・退社スタッフの入れ替え＋撮影関連のコストカット

単にAIで画像を作るだけではなく、制作物の目的、ターゲット、掲載媒体、訴求内容、ブランドトーン、導線設計を踏まえ、マーケティングがわかるデザイナーの視点で、実際に使えるクリエイティブとして制作します。

対象となる制作物の例は以下の通りです。

・製品カタログ

・採用パンフレット

・採用サイト、採用ページ

・サービスサイト、LP、Webページ

・ECサイトの商品掲載ビジュアル

・販促チラシ、営業資料

・展示会用パネル、提案資料

・社内広報、研修資料、説明資料

現在、外部に撮影込みで依頼している案件や、過去に見積もりを取得したまま進められていない案件についても、AI活用による置き換え提案が可能です。

キャンペーンの特徴

1. 今ある撮影案件を、AIで無理なく置き換えられる

本キャンペーンでは、すでに検討中のカタログ、パンフレット、Web、採用広報、EC制作などの案件をもとに、AIで置き換え可能な範囲を整理します。

「撮影が必要だと思っていたビジュアル」「モデルを手配しなければ作れないと思っていた素材」「社員を撮影しなければならないと思っていた採用コンテンツ」などを、AI生成によって制作できる形に再設計します。

すべてをAI化するのではなく、撮影すべき部分とAIで置き換えられる部分を分けて提案するため、既存の制作フローから無理なく移行できます。

2. 撮影準備・立ち会い・追加撮影・レタッチの負担を削減

従来の制作では、撮影前の準備、関係者のスケジュール調整、撮影当日の立ち会い、撮影後の選定、レタッチ、追加撮影など、多くの時間と手間が発生します。

AI生成を活用することで、撮影そのものにかかる工程を減らし、複数案の制作や修正、媒体ごとの展開をスピーディーに進めやすくなります。

特に、Webサイト、ECサイト、採用ページ、パンフレットなど、後から差し替えや追加が発生しやすい媒体において、柔軟な運用が可能になります。

3. マーケティング視点を持つデザイナーが、使える形まで制作

AI生成は、誰でも画像を作れる一方で、実際の広告・販促・採用・Web制作に使える品質へ整えるには、構成力、デザイン力、媒体理解、マーケティング視点が必要です。

ブルーアールでは、生成AIの技術だけでなく、Web、映像、デザイン、PR、販促、採用広報などの制作経験を活かし、単なるAI素材ではなく、目的に合わせた制作物として仕上げます。

「社内確認に出しやすい」「営業資料に使いやすい」「Webやパンフレットに展開しやすい」「ブランドイメージに合わせやすい」状態まで支援します。

活用メリット

事業会社の販促・マーケティング担当者にとってのメリット

・毎月、毎年発生するパンフレットやカタログ制作の負担を軽減できる

・商品数が多いカタログやECサイトでも、ビジュアル展開を進めやすい

・撮影前提では難しかった複数案の比較検討がしやすい

・追加カットや修正にも柔軟に対応しやすい

・社内確認用のビジュアルを短期間で用意しやすい

広報・採用担当者にとってのメリット

・採用パンフレットや採用サイトの社員撮影リスクを抑えやすい

・退職や異動による写真差し替えの負担を軽減できる

・職場イメージ、働く人の雰囲気、採用ターゲットに合わせた表現を作りやすい

・採用広報に必要なビジュアルを継続的に更新しやすい

・社内撮影の調整や立ち会い負担を減らしやすい

総務・管理部門にとってのメリット

・社内報、会社案内、研修資料、説明資料などの制作を効率化できる

・撮影手配や関係者調整にかかる時間を減らせる

・急な修正や追加制作にも対応しやすい

・社内外に出す資料の見栄えを改善しやすい

広告代理店にとってのメリット

・クライアントへの初期提案スピードを上げられる

・撮影前に完成イメージを共有しやすい

・複数案のビジュアル提案がしやすい

・撮影費用を抑えたいクライアントへの代替提案として活用できる

・外部制作パートナーとしてAIクリエイティブ制作を活用できる

想定される活用シーン

カタログ・パンフレット制作

毎年更新する会社案内、商品カタログ、製品カタログ、採用パンフレットなどにおいて、人物写真、使用シーン、背景ビジュアル、イメージカットなどを必要に応じて AIで制作。撮影を伴う制作工程の一部または大部分を置き換えることができます。

Webサイト・LP制作

サービスサイト、採用サイト、キャンペーンLP、製品紹介ページなどに必要なメインビジュアル、人物イメージ、利用シーン、背景素材などをAIで制作。短期間で複数パターンを検討しやすくなります。

ECサイト・商品掲載

多数の商品を掲載するECサイトや商品紹介ページにおいて、商品利用シーン、カテゴリービジュアル、バナー、キャンペーン画像などを制作。商品点数が多い場合でも、表現の統一感を保ちながら展開しやすくなります。

採用広報・社内撮影の代替

採用パンフレットや採用ページで必要となる人物イメージ、オフィスイメージ、働く雰囲気の表現をAIで制作。社員撮影に伴うスケジュール調整、退職リスク、追加撮影の負担を抑えやすくなります。

キャンペーン概要

キャンペーン名：

撮影レス制作置き換えキャンペーン

対象：

事業会社の販促担当者、広報担当者、採用担当者、総務部門、EC担当者、広告代理店など

対象制作物：

カタログ、パンフレット、会社案内、商品カタログ、製品カタログ、採用パンフレット、Webサイト、LP、採用サイト、ECサイト、販促資料、営業資料など

キャンペーン内容：

撮影を伴う制作案件をAI生成・AIクリエイティブ制作によって置き換える制作支援を、対象制作費30%OFFにて提供

対象条件：

・2026年6月23日（火）～2026年7月31日（金）までに申込いただいた企業様

・20社限定

・過去に取得した見積もりがある案件、新規見積もり案件のいずれも相談可能

・案件内容により、AIで置き換え可能な範囲を確認のうえ提案

備考：

既存の見積書や提案資料がある場合は、よりスムーズに置き換え提案が可能です。

制作内容、使用媒体、必要なクオリティ、権利関係、納期などを確認したうえで、最適な進行方法をご提案します。

ブルーアールが支援できること

ブルーアールは、AIを使った画像生成や動画生成に加え、Web、デザイン、映像、SNS、PR、展示会、採用広報、システム開発など、企業のマーケティングとクリエイティブ領域を幅広く支援しています。

本キャンペーンにおいても、単にAI画像を制作するだけでなく、以下のような領域まで一貫して対応します。

・制作物の企画、構成

・AI生成用のビジュアル設計

・人物、商品、空間、利用シーンの生成

・パンフレット、カタログ、Webへのデザイン展開

・広告、SNS、営業資料への二次展開

・既存見積もり内容をもとにした置き換え提案

・社内確認用の提案資料作成

・継続的な制作運用支援

これまで撮影を前提としていた制作案件を、AIを活用することで、より柔軟で、スピーディーで、費用対効果の高いクリエイティブ制作へと変えていきます。

ブルーアール株式会社

BlueR（ブルーアール）は、AIを軸にマーケティングおよびクリエイティブ領域の革新を推進するAIクリエイティブ会社です。映像制作、ブランディング、Web、SNS戦略、展示会・イベント、アプリ・システム開発、PR支援、AIクリエイティブコンサルティングまで幅広い領域において、人の創造性とAIの可能性を融合させた価値創出を行っています。

https://blue-r.co.jp/

株式会社タジク

タジクは、東京・名古屋を拠点に活動するクリエイティブスタジオです。AI・生成AI・LLMなどの最先端技術を活用し、既存のクリエイティブワークだけでは無く、今までに世の中にはなかった、表現・体験を創造します。BtoB、BtoCの領域を超え、幅広い分野でAI活用を進め、クリエイターがより創造的活動に没頭できる社会を目指していきます。

https://taziku.co.jp/

お問い合わせ先

ブルーアール株式会社

［ TOKYO OFFICE ］

〒150-0012

東京都渋谷区広尾1-2-1 ヒカリビル4F

［ NAGOYA OFFICE ］

〒450-0002

名古屋市中村区名駅4-24-5 第2森ビル5F

担当：奥村

WEBサイト：https://blue-r.co.jp/

本プレスリリースについては公式サイトContactよりメールにてお問い合わせください。

https://blue-r.co.jp/contact/

※本キャンペーンは、対象制作物や制作範囲、使用条件、納期、権利関係などを確認したうえで正式にお見積もりいたします。

※本キャンペーンは対象期間中であっても定員の20社となった時点で終了となります。

※30%OFFの適用範囲は、対象制作費に対する割引となります。印刷費、媒体費、広告配信費、外部実費などは対象外となる場合があります。

※AI生成物の使用にあたっては、用途や媒体に応じて確認・調整を行います。

※プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先など、その他の情報は発表時点の情報となり、その後予告なしに変更となる場合があります。予めご了承ください。