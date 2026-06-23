≪ 夏限定パッケージ≫ 【BUTTER&bee(バター&ビー)】より、夏のご挨拶にぴったりの『サマーアソートギフト』を期間限定で発売いたしました！

株式会社九十九島グループ

株式会社九十九島グループ(代表取締役:阪本良一、福岡事業所/福岡市中央区那の津3丁目13-6)が展開する【BUTTER&bee(バター&ビー)】は、『サマーアソートギフト16個入』を期間限定で発売いたしました。

夏にしか手に入らない、爽やかな限定パッケージ

バターとはちみつのマリアージュにこだわり、二つが生み出す至福の味わいを追求する 【BUTTER&bee(バター&ビー)】より、定番の焼菓子2種のアソートを、夏らしい爽やかな装いの限定パッケージでご用意しました。

『バタークッキー』は、発酵バター ※ と国産はちみつを使用した、ほどける食感のクッキー。 ヘーゼルナッツとアーモンドの香ばしい香りが、味わいに深みを与えます。

『バターフィナンシェ』は、国産はちみつの余韻が印象的な、しっとりとしたフィナンシェ。 口に入れた瞬間にじゅわっと広がる発酵バターの風味と、香ばしいアーモンドの香りが堪らない一品です。

ビジネスシーンの手土産などの贈り物におすすめの一品です。期間限定商品を、是非お見逃しなく。

※本製品で使用しているバターのうち、62％が発酵バターです。

◆商品概要

【商品名】サマーアソートギフト16個入

【価 格】16個入 3,240円（税込）

※期間限定商品の為、なくなり次第終了。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、実物サンプルが必要な場合はお気軽にご相談ください。

企画段階のご相談もお気軽に下記フォームよりお問い合わせください。

◆BUTTER&bee 商品のご紹介

お問い合わせはこちら > :https://www.99grp.co.jp/contact/form-brand/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

◇< 期間限定> ハニーレモンマドレーヌ

国産はちみつとニュージーランド製のバターで仕立てた生地にレモンピールを合わせ、しっとりふんわりと焼き上げました。表面には、レモンのペーストを加えた爽やかなグラサージュを纏わせた、しゃりっと食感。一口食べれば、はちみつとレモンの香りが華やかに広がります。

5個入 1,620円（税込）

◇バタークッキー

発酵バターと国産はちみつを使用したほどける食感のクッキー。ヘーゼルナッツとアーモンドの香ばしい香りに、ほどよい塩気がさらに味を引き立てます。

※本製品で使用しているバターのうち、62％が発酵バターです。

5個入 864円（税込）

10個入 1,728円（税込）

◇バターフィナンシェ

口に入れた瞬間にじゅわっと広がる発酵バターの風味と、 香ばしいアーモンドの香り。

後に残る国産はちみつの余韻が印象的なしっとりとしたフィナンシェです。

5個入 1,080円（税込）

10個入 2,160円（税込）

◇ハニーレモンバターケーキ

北海道製発酵バターを使用したケーキの中に、国産はちみつ入りカスタードクリーム。表面のハニーレモンソースで味の変化を楽しめる、とろけるバターケーキです。

1個 2,160円（税込）【冷凍商品】

※写真はいずれもイメージです。

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆BUTTER&bee ブランド概要

バター×はちみつの芳醇スイーツ

口どけの良い芳醇な味わいのバターと

その美味しさをさらに引き立てる黄金色のはちみつ

この二つが生みだす至福の味わいは

私たちを心豊かに、幸せにしてくれる

もうひとくち、

また食べたくなる贅沢な味わいをお楽しみください

◆店舗情報

・マイング店

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多駅マイング内

営業時間 9:00～21:00（店休・営業時間は館に準ずる）

・福岡空港国際線店

福岡県博多区大字青木739番地 福岡空港国際線旅客ターミナルビル3階 出発ゲートラウンジ内

営業時間 7:00～21:00（最終便搭乗まで・店休・営業時間は館に準ずる）

◆公式サイト

■ブランドサイト:https://sucreyshopping.jp/butterandbee (https://sucreyshopping.jp/butterandbee)

■Instagram:https://www.instagram.com/butter_bee_official/

◆会社概要

＜株式会社九十九島グループ＞

設立 :1948 年

本社所在地 :⾧崎県佐世保市黒髪町9番15号

展開ブランド :九十九島せんぺい本舗、タンテ・アニー、アイボリッシュ、赤い風船、アイラブカスタードヌフヌフ、バターアンドビー、アイムリリー、ラメリー コクネコ、博ったらし、ハローメイプリ、博多オリオーリ