『売れるネット広告社グループ（9235）』売れる越境EC社が「TikTok Affiliate Partner（TAP）」との強固な連携網を構築しライブコマース事業を本格始動！

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）の連結子会社である株式会社売れる越境EC社は、このたび【ByteDance社】が世界的に展開するショート動画プラットフォーム『TikTok』において、『TikTok Affiliate Partner（TAP）』との強固な連携網を構築し、ライブコマースやTikTok縦型動画制作・投稿のサービスを本格始動いたしました。



これにより、『売れるネット広告社グループ』は実質的に『TikTok公式のクリエイターネットワーク』と連携することで、急拡大するソーシャルコマース市場における売上直結スキームを確立し、『売れるネット広告社グループ』の業績を拡大させる新たな高収益基盤が完成いたしましたので、お知らせいたします。

■巨大な「TikTokクリエイター経済圏」への本格参入



現在、ショート動画やライブ配信を起点とした購買行動は世界的なメガトレンドとなっており、特に【ByteDance社】が展開する『TikTok』を中心としたソーシャルコマース市場は、これまでのECの常識を覆す規格外の成長を遂げております。すでに海外市場において『TikTok Shop』は既存の巨大ECプラットフォームを脅かすほどの巨大な経済圏を確立しており、日本国内においてもその市場規模は爆発的な拡大期（TikTok Shop国内元年）に突入しました。



『売れるネット広告社グループ』は、このEC市場における歴史的かつ不可逆的な転換点を「未曾有の収益拡大チャンス」と捉えております。従来の広告投資を遥かに凌ぐ圧倒的な売上規模（GMV）が見込める本市場の覇権を握るべく、TikTok Shopの『公式認定パートナー（TAP）』ネットワークの機能をフル活用する新体制の始動に踏み切りました。



巨大プラットフォームの公式陣営に本格参画することで、一過性のブームに依存しない、極めて強固で継続的な利益創出基盤を構築いたします。

■「パートナー体制」の本格始動による「売上直結型」販売ネットワークの構築



『売れるネット広告社グループ』売れる越境EC社は、これまで数多くの企業のTikTok運用やライブコマースを支援してまいりましたが、今回の『公式認定パートナー（TAP）』との連携により、『売れるネット広告社グループ』の事業フェーズは完全に新しい次元へと進化します。TikTok内で強大な影響力と爆発的な販売力を持つトップクリエイターやアフィリエイターの巨大ネットワークと繋がることができました。



これにより、単なる「配信の代行」や「フォロワー獲得支援」ではなく、圧倒的な“売る力”を持つ公式クリエイター網とD2C（ネット通販）企業を最短距離で結びつけることが可能となります。『売れるネット広告社グループ』独自のアルゴリズム解析技術と、消費者の購買意欲を極限まで高めるクリエイティブ制作力を掛け合わせることで、「確実に売上と利益を生み出す」ライブコマース・アフィリエイト施策を提供いたします。これはクライアント企業の売上を劇的に跳ね上げると同時に、成果報酬を中心とした『売れるネット広告社グループ』の利益率の高い新たな収益の柱として、業績の成長を牽引いたします。

■売れるネット広告社グループ独自の「最強のモート（競合優位性）」による利益の独占



本事業における最大の強みは、『売れるネット広告社グループ』に完全に蓄積されているD2C（ネット通販）領域の「最強の売れるノウハウ(R)」との強力なシナジーにあります。何百社ものクライアントの売上を何十倍にも拡大させてきた『売れるネット広告社グループ』独自の膨大なA/Bテストデータとマーケティング知見は、他社には決して模倣できません。



「公式パートナー網が持つ圧倒的な拡散力（集客）」に、インフルエンサーの熱量（販売）、そして『売れるネット広告社グループ』の最大の武器であるランディングページ最適化（LPO）やCRM（リピート転換）を融合させることで、「認知から熱狂的なリピート購入」までを一気通貫で独占する最強の販売メカニズムが完成いたしました。インフルエンサーの力でCPA（顧客獲得単価）を劇的に抑え、『売れるネット広告社グループ』のCRMノウハウでLTV（顧客生涯価値）を最大化するこのビジネスモデルは、単なるバズやフォロワー獲得しかできない一般的なSNS支援会社には絶対に真似のできない、圧倒的な競争優位性（モート）であります。

■業績拡大、越境展開、および企業価値（時価総額）の最大化に向けた今後の展望



今後は、この強力なクリエイターネットワークと『売れるネット広告社グループ』のD2Cノウハウをフル稼働させ、TikTokライブコマース支援案件およびTikTokアフィリエイト支援案件を猛スピードで獲得してまいります。



さらに中長期的には、この必勝スキームを国内市場にとどまらず、巨大市場である中国や東南アジアを中心とした「越境ライブコマース領域」にも横展開いたします。これにより、『売れるネット広告社グループ』の事業規模と収益力を次元の違うステージへと一気に引き上げ、指数関数的な利益成長を目指します。



本件が2026年７月期の『売れるネット広告社グループ』の連結業績に与える影響は現時点では軽微でありますが、本事業は『売れるネット広告社グループ』の「売上」と「利益」の拡大をもたらす中核事業へと成長し、ひいては株主様および投資家様の期待に直結する、中長期的な企業価値（時価総額）の向上に強力な推進力になると確信しております。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

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TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 植木原宗平

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 執行役員 後藤祐弥

E-MAIL ：goto@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520