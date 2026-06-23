大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、トリニティの生徒会組織「ティーパーティー」所属の「ミカ（水着）」がねんどろいど べーしっくで登場です！
株式会社グッドスマイルカンパニー(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：岩佐厳太郎、以下 グッドスマイルカンパニー)は、大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、トリニティの生徒会組織「ティーパーティー」所属の「ミカ（水着）」をねんどろいど べーしっく化し、2026年6月23日(火)から予約開始いたしました。
■ねんどろいど べーしっくとは？
交換顔、オプションを省くことにより、通常より「安く」「早く」をコンセプトにしたまさにベーシックな「ねんどろいど」です。機能性は「ねんどろいど」と同じなので、手足や首のアクション、他の顔への交換には対応しています。
■ご購入はこちら！
ねんどろいど 聖園ミカ（水着）べーしっく ： https://www.goodsmile.com/ja/product/1142149(https://www.goodsmile.com/ja/product/1142149)
■商品情報
聖園ミカ、水着姿で再登場～☆って感じかな？
大人気ゲーム『ブルーアーカイブ』より、トリニティの生徒会組織「ティーパーティー」所属の「ミカ（水着）」がねんどろいど べーしっくで登場！
商品名 ：ねんどろいど 聖園ミカ（水着）べーしっく
作品名 ：ブルーアーカイブ -Blue Archive-
発売月 ：2026年11月
価格 ：4,400円（税込）
仕様 ：プラスチック製 塗装済み可動フィギュア・ノンスケール・専用台座付属
全高 ：約100mm
原型制作：竹内研究生
制作協力：ねんどろん
Design・Illust：kokosando
発売元 ：グッドスマイルカンパニー
販売元 ：グッドスマイルカンパニー
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■グッドスマイルカンパニー公式ショップ ご購入特典
「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」にて「ねんどろいど 聖園ミカ（水着）べーしっく」をご購入頂いた方に、「貝殻＋持ち手パーツ」をプレゼント。
グッドスマイルカンパニー公式ショップ ご購入特典
■グッドスマイルカンパニーについて
グッドスマイルカンパニーは、日本が世界に誇るフィギュア・玩具の企画・制作・製造・販売を主な業務として展開しています。
2026年現在、2,500種類以上発売されているデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズは当社の代表シリーズです。近年は国内外問わず、フィギュアの枠を超え、アニメコンテンツ事業へも幅を広げています。海外アーティストとのコラボレーションを積極的に行い、ジャパニーズカルチャーを様々な形で世界に発信すべく挑戦中です。
会社名 ：株式会社グッドスマイルカンパニー
代表者 ：代表取締役社長 岩佐厳太郎
本社 ：東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル
設立 ：2001年5月
事業内容：
玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売
玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行
玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務
ゲームの企画・開発・運営
アニメーションの企画・製作・プロデュース
映像・音楽の企画、制作
モータースポーツ事業
投資支援
飲食店経営
〈グッドスマイルカンパニー公式サイト〉
https://corporate.goodsmile.com/ja/