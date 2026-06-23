【長く働きたい女性のための転職イベント】2026/7/4（土）『女の転職type 転職イベント』／東京国際フォーラム

株式会社キャリアデザインセンター

株式会社キャリアデザインセンターが運営する転職サイト『女の転職type』は、2026年7月4日（土）に東京国際フォーラムにて、長く働きたい女性のための転職イベント『女の転職type 転職イベント』を開催いたします。（https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_wr_260704(https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_wr_260704)）

■ 『女の転職type 転職イベント』の概要

長く働きたい女性のための転職イベント【女の転職type 転職イベント】

◇ 日時：2026/7/4（土）12:00～18:00（17:30受付終了）

◇ 場所：東京国際フォーラム ホールE2／有楽町

◇ 詳細：https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_wr_260704(https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_wr_260704)



■ 『女の転職type 転職イベント』とは？

「本気で長く働ける場所を探したい！」そんな女性に、転職サイトでは伝えきれない情報を届けるために、『女の転職type』は転職イベントを開催いたします。



★女性を積極的に採用する大手・優良企業が多数出展！

★女性の転職に役立つセミナー＆コーナーあり！

★入場無料・履歴書不要・入退場自由・服装自由！

その他、来場プレゼントや企業ブースへの訪問数に応じてギフト券がもらえるプレゼント企画もご用意♪

ぜひ参加登録のうえ、ご来場ください！

参加登録はこちら：https://krs.bz/type/m/user?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_kr_wr_260704(https://krs.bz/type/m/user?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_kr_wr_260704)

■ 『女の転職type 転職イベント』参加のメリット



1．女性を積極採用中の企業と直接会って話せる！

転職サイトだけでは分からない、「一緒に働く社員の人柄」や「雰囲気」などを自分の目で確かめることができます。

2．イベント参加者限定の選考フローを設けている企業に出会える！

「面接１回」「書類選考なし」など、転職イベント参加者限定の選考フローを用意している企業も。転職をスピーディーに進められます。

3．初めての転職や、未経験の方も安心のサポート！

企業選びをサポートする「コンシェルジュ」や、キャリアアドバイザーによる「転職相談コーナー」など、初めての転職活動でも安心のサポートをご用意しています。

4．転職の情報収集だけでなく、自分磨きに繋がるコンテンツが多数！

お化粧品のサンプルがもらえる「お肌チェックコーナー」、やあなたの魅力を最大限引き出した一枚を撮ってくれる「履歴書用証明写真撮影コーナー」など、働く女性に寄り添うコンテンツが満載です！

この機会にぜひご活用ください。

■ 女性を積極採用している優良企業が多数出展！

当イベントでは、女性を積極採用する優良企業が多数出展しております。

その一部を少しだけ公開！

シャープマーケティングジャパン｜三井住友銀行｜ディーエイチシー｜東京都ビジネスサービス

IBJ｜ヤマトシステム開発｜NECプラットフォームズ｜SBCメディカルグループ

東横イン｜東急リバブル｜TGオクトパスエナジー｜デニーズジャパン｜住友生命保険相互会社

DYMキャリア｜エクササイズコーチジャパン｜ＳＡＪ and more…

気になる出展企業は特設サイトをご確認ください♪

https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_wr_260704#company(https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_wr_260704#company)

■ 転職に役立つセミナーを同時開催！

当日、セミナー会場では、自分を最も印象づける「勝負色」を見つけるための「パーソナルカラー活用術」やスピーチトレーナーによる「話し方の戦略」、さらに女の転職type 編集長・小林佳代子による「失敗しない」転職活動術についてお話しいたします。

◇第1部 特別セミナー（12:45～13:45）

「選ばれるわたし」にアップデート

キャリアを輝かせるためのパーソナルカラー活用術

＞＞講演：

As one pleases

代表取締役 山之端 潤子 さん

◇第2部 特別セミナー（14:30～15:30）

言葉があなたのキャリアを動かす！

「また会いたい」をつくる話し方の戦略とは

＞＞講演：

カエカ

スピーチトレーナー 日向 優理子 さん

◇第3部 転職ノウハウセミナー（16:30～17:00）

転職活動で「失敗した」と感じたことがある人は97％！

『働くわたしの仕事地図』著者、

小林佳代子が伝える「失敗しない」転職活動術

＞＞講演：

キャリアデザインセンター

女の転職type 編集長 小林 佳代子

■ 転職活動を頑張るあなたを応援する特別プレゼント企画も実施！

◇参加登録＆ご来場でGET！

ご来場いただいた方全員に「TheBAR 固形シャンプー フローラルピュアブーケの香り」「ビースタイル プリーツタイプ 涼やか心地 ライトベージュ5枚入」をプレゼント！

◇ブース訪問数に応じて必ずもらえる！

企業ブースを訪問して話を聞くともらえる着席シールの枚数に応じて、「500円分のQUOカード」や「転職活動応援！選べるセルフケアグッズ」をプレゼント！

「転職活動応援！選べるセルフケアグッズ」は、下記から2つお選びいただけます！

※各商品の数量には限りがあり、品切れの場合はご希望の商品をお選びいただけない場合がございます。

・ギャツビー ボディペーパー ピーチ3枚サンプル

・汗かきエステ気分 グッドナイト（バスソルト）

・プラストゥモロー スムース シャンプー＆トリートメント ※2連パウチ

・休足時間 足すっきりシート ※試供品

ぜひ特設サイトをチェックしてみてくださいね♪

特設サイトはこちら：https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_wr_260704(https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_wr_260704)

参加登録はこちら：https://krs.bz/type/m/user?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_kr_wr_260704(https://krs.bz/type/m/user?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_kr_wr_260704)



転職活動を効率的に進められる『女の転職type転職イベント』への参加登録とご来場を、心よりお待ちしています！



■本リリースに関連するサイトURL



●2026年7月4日（土）開催！『女の転職type転職イベント』

https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_wr_260704 (https://woman-type.jp/s/event/?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_lp_wr_260704)

●本イベントへの参加登録はこちら！

https://krs.bz/type/m/user?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_kr_wr_260704(https://krs.bz/type/m/user?utm_source=fair&utm_medium=pr&utm_campaign=pts_kr_wr_260704)



●正社員で長く働きたい女性のための転職サイト『女の転職type』

https://woman-type.jp/(https://woman-type.jp/)

株式会社キャリアデザインセンター 会社概要 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

本社所在地■〒107-0052 東京都港区赤坂3-21-20赤坂ロングビーチビル

資本金■5億5,866万円

設 立■1993年7月8日

従業員数■768名（2025年9月30日現在）

代表者■代表取締役社長兼会長 多田 弘實

事業内容■

・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『typeIT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供

■ 本件に関するお問い合わせ先 ■

株式会社キャリアデザインセンター 広報担当

E-mail：pr@type.jp Tel：03-3560-1601 Fax：03-3560-1605

■ 法人企業様向けの転職イベントに関するご案内ページはこちら ■

＜typeエンジニア転職フェア＞

サービスサイト：https://type.jp/keisai/event/

サービス資料 ：https://info.type.jp/downloadpage-type/engineer-fea

＜女の転職type 転職イベント＞

サービスサイト：https://woman-type.jp/keisai/event/

サービス資料 ：https://info.type.jp/downloadpage-womantype_top/real-fair/

■ 求人掲載に関するお問い合わせ先 ■

・フォームでのお問い合わせ

「type」URL：https://info.type.jp/toiawaseform/

「女の転職type」URL：https://info.type.jp/woman-toiawaseform/

・お電話でのお問い合わせ

TEL：03-3560-1622 『type』『女の転職type』マーケティングチーム宛