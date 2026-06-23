TVアニメ「ふつつかな悪女ではございますが～雛宮蝶鼠とりかえ伝～」×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーンが2026年7月9日(木)より開催決定！

株式会社極楽湯ホールディングスTVアニメ「ふつつかな悪女ではございますが～雛宮蝶鼠とりかえ伝～」×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年7月9日(木)よりRAKU SPA Station 武蔵小金井にて、TVアニメ「ふつつかな悪女ではございますが～雛宮蝶鼠とりかえ伝～」コラボキャンペーン“ふつつかな悪女と極楽湯～今週もお風呂が入れ替わってます～”を開催いたします。

極楽湯 ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

RAKU SPA ： https://www.rakuspa.com/

コラボ特設サイト ： https://rakuspa.com/futsutsuka.pdf

コラボキャンペーン概要

TVアニメ「ふつつかな悪女ではございますが～雛宮蝶鼠とりかえ伝～」×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン

〇開催期間：2026年7月9日(木)～8月4日(火)

〇開催店舗：RAKU SPA Station 武蔵小金井

〇開催内容

- 店舗限定『ふつつかな悪女プラスセット』の販売- コラボグッズの販売- キャラクターイメージのコラボメニュー販売- 「入れ替わり」をイメージしたコラボ風呂- 特別なコラボ装飾- Xキャンペーン参加でコラボ装飾抽選券をプレゼント

1.店舗限定『ふつつかな悪女プラスセット』の販売

入館時に、入館料金と『ふつつかな悪女プラスセット』をご購入いただいた方に、コラボ限定回数券風カード付チケットホルダーを【ランダム2種】でお渡しします。

店舗限定『ふつつかな悪女プラスセット』

2.コラボグッズの販売

描き下ろしイラストを使用したコラボグッズを販売します。

また、7月9日(木)13時からオンラインショップでも販売を行います。

オンラインショップ(GK Store)

https://www.store-gk.com/



販売期間：2026年7月9日(木)13：00～8月11日(火・祝)23：59

＜店舗限定 グッズ購入特典＞

コラボグッズのご購入金額2,000円(税込)ごとに、和紙風ステッカーをランダムでお渡しいたします。

※なくなり次第配布を終了いたします。

※『ふつつかな悪女プラスセット』プラスセット、オンラインショップでの購入は対象外です。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできかねます。

コラボグッズ・グッズ購入特典

3.キャラクターイメージのコラボメニュー販売

キャラクターをイメージした様々なコラボメニューを販売いたします。

コラボメニューをご注文いただいた方にコースターをランダムでお渡しします。

コラボメニューオリジナルコースター

4.「入れ替わり」をイメージしたコラボ風呂

作中で魂が入れ替わってしまう黄玲琳と朱慧月の入れ替わりをコラボお風呂で表現し、浴室には特別にデザインした浴室タペストリーを装飾します。

コラボ風呂全4種

5.コラボ装飾

キャラクター達のキャラクターパネルやのぼりなどのコラボ装飾の他、キャラクター紹介ポスターが館内を彩ります。

コラボ装飾

6.Xキャンペーン

極楽湯／RAKU SPA公式＆GK Store公式Xアカウントをフォロー＋ハッシュタグ「#ふつつか湯」をつけて、コラボにまつわる内容をXで投稿し、店舗の受付にご提示いただいた方に、館内装飾(のぼり)が当たる抽選券をプレゼントいたします。

※景品のコラボ装飾は展示品となりますので、汚れや傷などがある場合がございます。また、景品の絵柄は選べません。

▼極楽湯／RAKU SPA(公式)X (@gokurakuyu_spa)

https://x.com/gokurakuyu_spa

▼GK Store公式X (@GKMarketinginfo)

https://x.com/GKMarketinginfo

Xキャンペーン

コラボキャンペーン注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※配布・引換期間は各店舗の営業時間に準じます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

※ご来店の際には店舗の公式HPにて休館日スケジュールを必ずご確認ください。

TVアニメ「ふつつかな悪女ではございますが～雛宮蝶鼠とりかえ伝～」×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン

https://rakuspa.com/futsutsuka.pdf

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/

TVアニメ「ふつつかな悪女ではございますが～雛宮蝶鼠とりかえ伝～」とは

次期妃を育成するため、五つの名家から姫君を集めた宮――『雛宮』。

名家のうちの一つ、美しく聡明な黄家の雛女・玲琳は、『殿下の胡蝶』と謳われ周囲から

愛されていた。

しかし乞巧節の夜に、悪女と呼ばれ皆から嫌われていた朱家の雛女・慧月の手により、互

いの身体を入れ替えられてしまう。

気づいた時には、すでに処刑が決まっていることを告げられ絶体絶命。

しかし幼い時から病弱で常に死と隣り合わせで生きてきた彼女は、むしろ健康な身体を手

に入れたことを喜んでいた!?

悲劇かと思われた入れ替わりだったが、 鋼の精神を持つ玲琳は、あばら家に追放されても

自由を満喫し、命を狙ってくる者たちには持ち前の明るさと優しさで魅了し、数々の逆境

を乗り越えていく。

一方、玲琳を妬み憎んでいた慧月も、玲琳の本来の人柄に触れるうちに心が揺れ始めて―

―。

ほうき星が輝く夜に身体が入れ替わった二人。その日から彼女たちの運命は大きく変わ

り、やがて後宮を揺るがす陰謀に巻き込まれていく。

正反対の少女が繰り広げる後宮“入れ替わり”逆転劇、堂々の開幕！

TVアニメ「ふつつかな悪女ではございますが～雛宮蝶鼠とりかえ伝～」HP

https://futsutsuka.net/

(C) 中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会