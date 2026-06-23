MBS×シオン企画制作：自撮り写真だけをヒントに制限時間内に合流をめざす心理ゲームバラエティ！『自撮りで集まれ～うしろのアレ何？～』TVerで配信スタート!!

株式会社シオン

株式会社シオンが企画・演出するバラエティー番組『自撮りで集まれ～うしろのアレ何？～』をMBSと共に制作！このたびTVerで見逃し配信が開始されました！

■番組内容

「4時間以内に、自撮り写真だけで全員1箇所に集合せよ!」

この番組は、待ち合わせ場所を決めずに3つのチームが制限時間4時間以内に集まることができるのか試すもの。見取り図・盛山晋太郎となにわ男子・西畑大吾の青チーム、柳原可奈子と相武紗季の赤チーム、フットボールアワー・後藤輝基と河内大和、与田祐希の緑チームが、それぞれの自撮り写真をヒントに鎌倉の街を駆け巡る。

「わずかな背景から読み取れ! 切り札は最先端AI画像検索」

「うしろのアレ何！？」写真に写り込んだわずかな景色から、「赤チームのうしろのコレ絶対あそこやん！」「でも、もし次の写真で背景が変わってなかったら、ここで待ってるよって意味かも...」と、移動中も壮絶な心理戦と作戦会議が繰り広げられる！ さらに今回は、最先端AIの切り札として「GeminiのAI検索」が３回限定で使用可能！ ただし、背景に特徴がないと検索できないためすべては彼らの"自撮りのウデ"にかかっている！ 地元の人や観光客を巻き込み、有力な手がかりをつかめるか？

果たして全チームが集合することはできるのか?

「出演者コメント」

青チーム（西畑大吾・盛山晋太郎）

「こんなに西畑くんといっぱい自撮り撮るとは思わんかった（笑）。同郷で同じ誕生日という繋がりもあったけど、より濃い、男2人旅のVlogみたいなゆったりした楽しさがありました。お腹いっぱいやし、すごく鎌倉を満喫できました！」

赤チーム（相武紗季・柳原可奈子）

「自撮りだけで集まるっていう超画期的なゲーム。不便だけど、その分出会えた時の感動があるのが素敵です！今日はたくさん歩いて、電車にも乗って、美味しいものを食べられて、やりたいこと全部クリアできました。鎌倉の魅力が画面越しにたくさん伝わると思います！」

緑チーム（後藤輝基・河内大和・与田祐希）

「この3人、最初は『どういう組み合わせ！？』って思ったけど、終わってみればめちゃくちゃ安心感があっていい思い出になりました。見どころは、与田ちゃんが箸を買いたがったせいでどれだけ寄り道して走り回る羽目になったか（笑）。ここに来て仲間割れの危機も!?さて3チームは会えたのでしょうか。ぜひ放送をお楽しみに！」

【番組概要】

〈タイトル〉

「自撮りで集まれ～うしろのアレ何？～」

〈出演者〉

相武紗季

河内大和

後藤輝基 （フットボールアワー）

西畑大吾 （なにわ男子）

盛山晋太郎 （見取り図）

柳原可奈子

与田祐希

（50音順、敬称略）

▼番組Webサイト

https://www.mbs.jp/jidori-atsumare/



▼『自撮りで集まれ～うしろのアレ何？～』のご視聴はこちらから（TVer）

https://tver.jp/episodes/epnjvz7hk2

〈スタッフ〉

企画・総合演出：冨田大介（シオン）

ディレクター：佐々木英敏（シオン）・塩入修（シオン）・木村亮太朗

プロデューサー：藤田恭輔（MBS）・常盤吉弘

アシスタントプロデューサー 竹内ゆり子（シオン）

制作協力：シオン

制作著作：MBS

【会社概要】

株式会社シオンは、地上波テレビを中心に、バラエティ番組の企画・制作を行う日本のテレビ番組制作会社です。テレビ局や配信プラットフォームと連携し、番組の構成・演出・制作業務を担っています。

【株式会社シオンについて】

テレビ番組制作３０年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。近年はデジタル領域にも事業を拡大し、様々な企業様へ『「バラエティ化プロデュース(R)️」動画制作サービス』・『タレントキャスティングサービス』『ショート動画サービス』など提供開始。動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・キャスティングサービスなど、より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業様へ提供しています。

所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階

代表取締役会長 兼 社長：伊藤 慎一

事業内容：テレビ番組およびショートドラマ制作・企業動画やCMの企画・制作、配信事業、動画コンサルティングなど

〈提供サービス〉

・タレント∞リンク（タレントキャスティング）

・企業向けコンテンツ制作

・企業密着ドキュメンタリー動画

・素材まるごとリメイク

・丸投げTube（YouTube運用・制作）

・Short-ON（縦型ショート動画）

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■シオン公式 note：https://note.com/sionnet