【北海道・層雲峡温泉】「雪の妖精」シマエナガに囲まれて過ごす癒しのホテルステイ―シマエナガルーム宿泊プラン販売開始

野口観光マネジメント株式会社

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層雲峡温泉 朝陽亭（北海道上川郡上川町字層雲峡温泉 全252室）

朝陽リゾートホテル（北海道上川郡上川町字層雲峡温泉 全200室）

雪の妖精として人気を集める「シマエナガ」をテーマにした特別客室「シマエナガルーム」が朝陽リゾートホテルに登場いたしました。

客室内には、テーブルやベッドをはじめ、さまざまな場所にシマエナガのモチーフを配置。お部屋のあちこちで愛らしいシマエナガを見つけながら、心安らぐ時間をお過ごしいただけます。

シマエナガの世界観を表現した客室は、思わず写真を撮りたくなるようなかわいらしい空間です。北海道ならではの魅力を感じながら、ここでしか味わえない特別な宿泊体験をご提供いたします。

かわいさ全開のシマエナガルームはベッドタイプの洋室となっております。二人だけの空間で雪の妖精に囲まれながら誕生日や記念日をお祝いするのはいかがでしょうか。

また、女子会にもおすすめ！一歩進むたびに、シャッターチャンス！大きな窓の前で新緑とたくさんのシマエナガに囲まれて写真を撮るのが特におすすめです。

「あんなところにもいた！」と思わず笑顔になるような発見があるかもしれません。ぜひお部屋の隅々までシマエナガを探しながら、滞在そのものをお楽しみください。

■宿泊期間

2026年6月1日（月）～ 2027年3月31日（水）

▼ご予約はこちら▼

朝陽リゾートホテル→https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14982134&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=8fbd1a4b43d5ed2dd3b1e33291cec4b3&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14982134&search_type=undated)

お子様連れでの家族旅行や3名様以上のグループでの利用の場合は、姉妹館・朝陽亭へお越しください。

こちらは和洋室でご用意しております。畳の上でシマエナガと戯れるのはいかがでしょうか。

足をのばしてゆっくりくつろげるのもポイントです♪

朝陽亭→https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=f26a04f5c37ba85f90aba754c58fc6f2&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=13331995&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=f26a04f5c37ba85f90aba754c58fc6f2&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=13331995&search_type=undated)

四季折々に表情を変える層雲峡では、春の新緑、夏の雄大な自然、秋の紅葉、冬の雪景色など、一年を通してさまざまな魅力をご堪能いただけます。四季が彩る層雲峡の大自然と、愛らしいシマエナガが織りなす癒しの空間で、心に残るひとときをお楽しみください。

【本件に関するお問い合わせ】

層雲峡予約センター

代表TEL 0570-026572（10：00～17：00） FAX 01658-5-3054

〒078-1795 北海道上川郡上川町層雲峡温泉

朝陽亭公式HP https://www.choyotei.com/onsen/

朝陽亭公式エックス（旧ツイッター） https://x.com/choyotei

朝陽リゾートホテル公式HP https://www.choyo-resort.com/

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