今年の七夕は、願いを飾って写真に残そう。来場者みんなで完成させる七夕スポットがWHATAWONに登場

株式会社antiqua

大阪・岸和田のエンターテインメントモール「WHATAWON（ワタワン）」では、

2026年6月23日（火）より館内「Gourman's（グルマンズ）」に七夕スポットを設置いたします。

WHATAWON公式 Instagram :https://www.instagram.com/whatawon_official/

来場者が自由に短冊へ願いごとを書き、七夕飾りを作り、笹へ飾り付けることで完成していく参加型の七夕空間です。

お食事やショッピングの合間に

愛犬とのお出かけの途中に

家族との休日の思い出づくりに

今年の七夕は、願いを書く時間そのものを楽しんでみませんか。

願いをつなぐ、みんなの七夕スポット

WHATAWONの七夕スポットは、来場者の皆さまとともに完成していく参加型の季節装飾です。

会場には色とりどりの短冊をご用意しております。

自分の夢や目標。

家族の健康や幸せ。

大切な人への想い。

それぞれの願いを自由に書いて笹へ飾ることができます。

来場者が増えるたびに願いごとも増え、笹は少しずつ華やかに。

期間中しか見ることのできない、七夕ならではの景色が広がります。

短冊だけじゃない。七夕飾りづくりも体験

会場では七夕飾りづくりもお楽しみいただけます。

星飾りや吹き流しなど、自分だけのオリジナル飾りを制作し、そのまま笹へ飾り付け。

小さなお子さまでも気軽に参加できるため、親子で一緒に季節の行事を楽しめます。

完成した七夕飾りや願いごとの短冊が笹に彩られ、会場は来場者一人ひとりの想いが集まる特別な七夕空間へと変わっていきます。

WHATAWONでは、皆さまの願いによって少しずつ完成していく七夕スポットをご用意しております。

お買い物やお食事の合間に、ぜひ願いごとを飾りにお立ち寄りください。

ご家族やご友人、大切な方と一緒に、願いを込める特別な七夕体験をお楽しみください。

七夕スポット概要

設置開始日：2026年6月23日（火）～

場所：WHATAWON内 Gourman's（グルマンズ）

参加費：無料

参加方法：どなたでも自由にご参加いただけます

内容：

・短冊への願いごと記入

・七夕飾りづくり

・笹への飾り付け

WHATAWONについて

詳細を見る :https://whatawon.co.jp/

WHATAWONは、「遊ぶ・食べる・買う・出会う」が一体となったエンターテインメントモールです。

日常の中に特別な体験を生み出す場所として、季節ごとの装飾やイベントを通じて、新たな楽しみを提供しています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペット同伴OKの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

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