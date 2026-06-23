【事前申込1200人を突破】6/24・25オンライン開催のセミナーイベント「Commerce NEXT」 の注目度急上昇！

株式会社日本流通産業新聞社

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社が6月24日（水）、25日（木）にオンライン配信するセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)の事前申込者数が1200人（6月23日正午時点）を突破しました。申込者数は加速度的に増えており、イベントの注目度が急上昇しています。

日本ロレアル、ワールド、キューサイなど業界トップが登壇

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

オンライン配信（6/24,25）のキーノート（基調講演）には日本ロレアル、ワールド、キューサイ、THE RICHといった業界を代表するようなコマース企業に加えて、注目を集めるLINEヤフー、TikTok Shopといったプラットフォームのキーマンが登壇します。

リアル交流会（7/23）の特別講演には、アイリスプラザの岩崎亮太社長の登壇が決定。さらにユーグレナ 上席執行役員／ヘルスケアカンパニーCEO ふぁな（金 城煥、キム・ソンファン）氏とスピック 取締役 西守譲氏の2人による対談セッションも企画しています。

登壇企業、スポンサーのロゴ一覧

キーノート以外にも多彩なスペシャリストセッションを用意しました。ECサイト構築、マーケティング、決済、セキュリティなどのスペシャリストが登壇し、コマース業界の”次の一手””次世代戦略”を紹介します。

EC業界の最注目課題である「AI活用」「SNS戦略」「物価高対策」「CX向上」「セキュリティ」などの知恵やノウハウが満載のセミナーイベントとなっています。セミナーは専用スタジオで収録した、番組風のリッチな動画でお届けします。

2日間の登壇企業一覧

聴講申込者向け3大特典

イベント概要

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn- LINEヤフー株式会社- 日本ロレアル株式会社- 株式会社ワールド- キューサイ株式会社- TikTok Shop Japan- 株式会社THE RICH- eBay Japan合同会社- 株式会社ユナイテッドアローズ- 株式会社再春館製薬所- 株式会社オートバックスデジタルイニシアチブ- 株式会社中川政七商店- 株式会社オモヤ- 株式会社アイリスプラザ（リアル交流会）- 株式会社スピック（リアル交流会）- 株式会社ユーグレナ（リアル交流会）- バリューコマース株式会社- 株式会社ブランドパトローラー- 株式会社ウェブライフ- 株式会社KOMOJU- 株式会社LeanGo- 株式会社SUPER STUDIO- 株式会社SCORE- Paidy合同会社- かっこ株式会社- 株式会社ペイジェント- 株式会社ナハト- Ｗ２株式会社- Mirakl株式会社- 株式会社Sprocketセミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn- 「＜2026年版＞ネット通販売上ランキングTOP200」データ進呈※「セミナー」の視聴・全体アンケート回答が条件- 事前登録・招待制のリアル交流会に参加可能※参加者数に上限がありますので、申し込んでも参加できない可能性があります- 期日までの登録でアーカイブ視聴可能※ アーカイブ視聴期間は6/26～7/24セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)

会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00

＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）

配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信

＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）

主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

参加費：無料（事前登録制）

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

【お問い合わせ先】

株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

「Commerce NEXT」事務局

E-mail：event@nb-club.com