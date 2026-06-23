【事例紹介】SEO対策で新規顧客獲得に成功！　キャリーミーのプロ人材がブログアクセス8倍に貢献

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー(https://carryme.jp/agent/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)」を運営する株式会社Piece to Peace(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、プロ人材をアサインして、メトロ設計株式会社の情報発信を支援いたしました。プロ人材が社内のメディア運用を伴走支援することで、新規顧客獲得に成功した事例を記事にて紹介しています。

■ メトロ設計株式会社について

事例記事を見る :https://carryme.jp/agent/case-metro-ec/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=PRtimes

地下鉄の鉄道施設や地下インフラの設計をはじめ、自社ビルを活用したシェアオフィスやイベントスペース事業を展開しています。

■ 抱えていた課題

■ 成果

■ メトロ設計株式会社様からのコメント （一部抜粋）

- 新規顧客の獲得や採用活動を見据えた情報配信を強化していく必要性を感じていた- 担当社員の産休で人材不足が顕在化していた- ブログのアクセス数が8倍に成長して、記事がGoogle検索で上位表示されるようになった- 新規顧客からの見積と成約を獲得できた- マーケティングの知見を社内に蓄積できた

プロ人材から社内に記事や文章の書き方をはじめマーケティングに関する知見を伝授していただき、社内にノウハウとして蓄積できて本当に心強いです。プロ人材にはトータルな広報戦略に関するアドバイザーをご担当いただくなど、より上流工程もお願いしたいと思っています。

■記事全文はこちら

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キャリーミーとは

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私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインできます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」