[6/24(水)～6/28(日)]【グランバザール】＆【トイ・ストーリー5特集】をファッションプラザ[パシオス]にて開催！

株式会社田原屋

株式会社田原屋（本社所在地：神奈川県川崎市、代表取締役会長：田熊 太郎、代表取締役社長：甲斐 直裕）は、6/24(水)よりファッションプラザ[パシオス（https://www.paseos.co.jp/）]で【グランバザール】＆【トイ・ストーリー5特集】を開催いたします。

6/24(水)より、【グランバザール】＆【トイ・ストーリー5特集】を開催いたします。

【グランバザール】では、見逃せない超特価の[均一価格セール]や、6/24(水)・6/25(木)で日替りの[厳選割引]、6/24(水)限りの[タイムサービス]など、超お買い得商品を多数ご用意いたしました。

Webチラシでは、注目の【トイ・ストーリー5】公開記念として、【トイ・ストーリー5】のアイテムを集めた特集を開催いたします。店舗では、特設コーナーにて販売いたします。

【グランバザール】＆【トイ・ストーリー5特集】開催のパシオスへぜひお越しください。

- チラシはこちら折込チラシ グランバザールWebチラシ トイ・ストーリー5特集- 開催店舗[表: https://prtimes.jp/data/corp/120375/table/118_1_13d4a011a18a3556fb2fcb3c09baab5f.jpg?v=202606230252 ]

・「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）

・「パシオスチラシ」サイト（https://www.paseos-chirashi.jp/）

・「パシオス公式LINE」（https://www.paseos.co.jp/paseos_line/）

- 公式オンラインストア パシオスNetについて

公式オンラインストア パシオスNetでは新規会員登録でのクーポンプレゼントや店舗受取サービスなど、様々な特典をご用意しております。（https://www.paseos-net.com/(https://www.paseos-net.com/shop/default.aspx)）

- パシオスについて

ファッションプラザ パシオスは、婦人・紳士・子供のファッション衣料・服飾雑貨・肌着・リビング用品を扱う、関東・甲信・東海・近畿に店舗を展開している「総合衣料専門チェーン店」です。

「パシオス公式」サイト（https://www.paseos.co.jp/）