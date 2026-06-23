株式会社さいたまアリーナ

株式会社さいたまアリーナ（さいたま市中央区新都心８番地 代表取締役社長：三上浩嗣）は、さいたま新都心の夏を彩る「GMO水かけまつり2026 in けやきひろば ‐Keyaki Water Splash-」を７月18日（土）～20日（月祝）の3日間、さいたま新都心けやきひろばにて開催いたします。

本イベントは、東南アジア各国で、豊作や無病息災を祈願して行われる「水かけまつり（ソンクラーン祭）」をアレンジした、誰かれかまわず水をかけあって楽しむ参加型のイベントです。けやきひろばサンクンプラザをメイン会場に、参加者同士が水をかけあって楽しみます。子供から大人までびしょ濡れになって楽しみます。

水かけ以外にも、バラエティに富んだフードの販売、ワークショップ、ステージイベントなど目白押しです。昨年好評だった水かけDJタイムはさらに充実の内容でパワーアップして登場。フードも音楽もさいたま新都心で過ごす夏を昼から夜まで1日中楽しめる内容となっております。夏にぴったりの「GMO水かけまつり2026 in けやきひろば ‐Keyaki Water Splash-」に、多くの皆様のご来場をお待ちしています。

■大盛り上がりの「水かけDJタイム」

昨年に続いて、人気ゲストDJによる「水かけD Jタイム」を開催。

出演はD Jダイノジ、DJ石毛＆ノブ、・the telephones - 2 Disco Guys Set By Ishige&Nobu、DJ和を予定。「遠隔散水機」、「ウォーターショット」、「ウォーターガン」によるダイナミックな水の演出が会場を盛り上げます。完全屋外会場のため、昼と夜とで違った会場の雰囲気になるのも魅力の一つです。

■バラエティ豊かなフード＆ドリンク

様々なバラエティに富んだフードが14店舗、けやきひろばビール祭りでお馴染みのクラフトビールブルワリー4店舗も参加しております。この時期にぴったりのひんやりドリンクとスイーツもおすすめです。

■ゆったり過ごせる場所取り不要の「納涼シート」販売

真夏の屋外会場で快適に過ごせる納涼シートを販売いたします。

予約制のため、テーブルとイス付きのゆったりとしたスペースが確保でき、場所取りの心配もありません。テントが強い日差しを遮ってくれるので、安心してお過ごしいただけます。夜は専用ＬＥＤランタンをテーブルに設置。素敵な雰囲気の中、ゆったり美味しい料理やクラフトビールが楽しめます。キャンプ気分で思い出に残る1日になること間違いなしです。

■『TOMUSHIのカブクワすごいぞ!!』展も同時開催！

人間サイズの巨大な虫かごに入って、ヘラクレスオオカブトやニジイロクワガタなど世界のレアなカブクワとふれあってみよう！

カブクワグッズやカブクワがあたる昆虫くじ(有料)も実施！カブトムシがゴミを分解する世界唯一の取り組みや、身近に学べるSDGsパネルなどもあるので、夏休みの自由研究にもおすすめです。

開催期間：2026年7月18日(土)～8月26日(水)

※8月10日(月)休演日

営業時間：10:00～16:00

場 所：けやきひろば２階

入 場 料：平日：800円／人、土日祝(＋お盆シーズン)：900円／人

■GMO水かけまつり2026 in けやきひろば ‐Keyaki Water Splash- 概要

- 名称：GMO水かけまつり2026 in けやきひろば ‐Keyaki Water Splash-- 開催日時：202６年７月１８日（土）～２０日（月祝）11:00～21:00（最終日20:00まで）- 開催場所：さいたま新都心けやきひろば （さいたま市中央区 JRさいたま新都心駅下車徒歩3分）- 入場料：無料- 内容：・水かけタイム （各日3回 11：00～12：00/13：00～14：00/15:00～16:00）・フード・ドリンクの屋台・ワークショップ・ライブステージ・水かけD Jタイム・『TOMUSHIのカブクワすごいぞ!!』展（同時開催）- Webサイト：https://www.saitama-arena.co.jp/event/mizukake26/- お問合せ：GMOアリーナさいたま TEL ０４８-６０１-１１２２

■ 株式会社さいたまアリーナ【会社概要】

会社名：株式会社さいたまアリーナ

所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心8番地

資本金：4億9,500万円

設立年月日：平成9年3月27日

設立目的：「さいたまスーパーアリーナ」及び「けやきひろば」の事業管理及び管理受託

URL：https://www.saitama-arena.co.jp/

GMOアリーナさいたまは、さいたまスーパーアリーナの愛称です。