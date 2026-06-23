キッチン・ダイニング用品のワイ・ヨットが、ドイツの最高峰キッチンウェアブランド「Fissler」の日本総代理店に就任

株式会社ワイ・ヨット

キッチン・ダイニング用品の企画・輸入・卸売を行う株式会社ワイ・ヨット（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：寺田佐和子）は、ドイツのプレミアム・キッチンウェアブランド「Fissler（フィスラー、本社：ドイツ・イダー＝オーバーシュタイン）」を展開するFissler GmbH社と、日本国内における総代理店契約を締結いたしました。これに伴い、2026年7月1日（水）より、日本総代理店として同ブランド製品の輸入・卸売、およびマーケティング・アフターサービス業務を本格的に開始することをお知らせいたします。

■ 契約締結の背景と目的

ワイ・ヨットは長年にわたり、国内外の優れたキッチン・ダイニング用品を日本の市場に届けてまいりました。「Fissler（フィスラー）」は、1845年の創業以来、180年以上にわたり「Made in Germany」の確かな品質、優れた機能性、そして美しいデザインで世界中の料理愛好家やプロのシェフから絶大な信頼を得ているトップブランドです。特に圧力鍋やプレミアムなステンレス鍋の分野において、世界的なリーディングカンパニーとして知られています。

このたび、ワイ・ヨットが持つ強固な流通ネットワーク、百貨店や専門店との信頼関係、そしてライフスタイル提案力を活かすことで、「フィスラー」ブランドの日本国内におけるさらなる価値向上と、新たなファン層の拡大を目指します。

■ 今後の展開とサービスについて

2026年7月1日以降、ワイ・ヨットは以下の業務を主導してまいります。

・製品ラインナップの拡充

定番の圧力鍋やステンレス鍋、フライパンに加え、日本の住環境や食文化にマッチした新製品の積極的な導入。

・販売チャネルの強化・ブランディングの刷新

全国の主要百貨店、専門店、主要EC店などで展開し、各タッチポイントで顧客に商品の特徴や料理のアドバイスを丁寧に伝えることで、ブランド価値を向上させる。

・安心のアフターサービス

既存のユーザー様にも安心して長く製品をご愛用いただけるよう、部品交換や修理などのサポート体制を順次整備。

■ Fissler（フィスラー）について

Made for your moments.

妥協のない道具と、心躍る料理の時間を。

料理を愛するすべての人へ、かけがえのない瞬間のために。

1845年創業、180年以上の歴史を誇るドイツの高級キッチンウェアブランド「フィスラー」。

独自の最先端技術とクラフトマンシップを融合し、永く愛される「Made in Germany」の価値を創造しています。

職人たちのノウハウが世代を超えて受け継がれ、常に一歩先ゆく革新を可能にしています。

すべては、世界中の料理を愛する人々へ、インスピレーションと最高の調理体験を届けるためです。

From Our Home

to Your Kitchen

「フィスラー」にとって「Made in Germany」とは、永く愛される価値を創造することです。

最先端の技術、卓越した職人技、最高級の素材を組み合わせ、最高水準の調理器具、すなわち「プレミアム品質のドイツ製」を作り上げています。

製品開発の軸にあるのは、企業の都合ではなく「使う人のニーズ」です。ドイツ国内の自社工場に加え、独自の開発部門、研究所、品質管理部門を自社で保有。これにより、「フィスラー・クオリティ」を冠したすべての製品が、最高峰の調理基準をクリアしていることを保証しています。

私たちは、あなたの料理という旅のすべての瞬間に寄り添います。新しい挑戦を後押しし、料理の楽しさを支え、素晴らしい一皿を生み出すためのパートナーであり続けます。

料理を愛するすべての人へ

「フィスラー」は、料理を単なる家事や義務ではなく、自分の技術や創造性を表現する「絶好の機会」と捉える人々のためにあります。

一瞬一瞬を大切にする料理人にとって、料理とは、食材を刻む正確なリズム、鍋を優しくかき混ぜる手元、そして五感を満たす香りに包まれる喜びそのものです。その先には、最高の料理が仕上がったという「達成感と満足感に満ちた瞬間」が待っています。

あなたのスタイルで、料理はもっと特別になる

「フィスラー」は、料理を愛するすべての人へ、スタイルに合わせた 3 つのアプローチを提案します。

Pragmatism（実用性）

キッチンで最初の一歩を踏み出す人、あるいは、シンプルに信頼できて、丈夫で、使いやすい調理器具を求めている人のために。

料理を作るたびに、確かな自信が育まれていく。

すべてのキッチンへ、毎日の料理のために作られました。

Creativity（創造性）

料理とは、未知なる探求（エクスプロレーション）です。ひらめきの火花、新しい味わい、そして新鮮なアイデア。

私たちの調理器具は、あらゆる可能性を切り拓くためにデザインされています。多機能で、遊び心に満ち、あなたが思い描くどんな「食の冒険」にも寄り添う準備ができています。

Mastery（極み）

細部へのこだわりが、すべてを左右するとき。

完璧なバランス、正確さ、そして緻密な熱コントロールが、料理を単なる調理からひとつの「職人技（クラフト）」へと昇華させます。

この調理器具は、妥協のない高いパフォーマンスを求める人々のために作られました。

■この秋発売予定の新商品のご紹介

2026年9月、新しく二つのコレクションを発売いたします（予定）。

Viseo(R) pro

ヴィセオ プロは、「見る」を意味するラテン語の「Viseo」に由来し、「Visible Cooking（見える調理）」を中核コンセプトに掲げたシリーズです。

調理中の様子をひと目で確認できるガラスフタや、ミラー仕上げの高級感あふれるデザイン、そして確かなドイツ製の高品質が特徴。

キッチンに完璧なコントロールと視認性をもたらし、料理に自信を与えてくれます。さらなる高みを目指すホームシェフにぴったりの逸品です。

Ceratal(R) Evo

セラタル エヴォは、PFAS・PTFEを一切使用しない、環境や人体に配慮したドイツ製の次世代セラミックコーティングフライパンです。

EvoはEvolution（進化）の略。食材がくっつきにくい優れたノンスティック性と、お肉や野菜をカリッとクリスピーに焼き上げる高い熱伝導性を両立しています。

頑丈で人間工学に基づいた安全性の高いハンドルガード付きです。

■販売場所

全国百貨店、ワイ・ヨット直営店ほか、2026年8月に直営オンラインショップがオープン予定。

株式会社ワイ・ヨットについて

1949年の設立以来、キッチン・ダイニング用品を中心に、百貨店・専門店向けの上質な商品を取り扱う商社として成長。従来の「ホールセール事業」に加え、海外ブランドの代理店業務や国内外のメーカー様との商品共同開発などを行う「商品開発事業」、選べるカタログ制作・販売を始めとした「ギフト事業」、キッチン用品専門店を全国で運営する「小売事業」、物流センター・コールセンター・３ＰＬ事業から成り立つ「物流事業」と、5つの柱を持ち、幅広いお客様にキッチン・ダイニングを中心とした新しいライフスタイルを提案しています。