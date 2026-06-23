ホテル アゴーラ 大阪守口　桃と無花果のスイーツメゾン　夏のティータイムを楽しむ華やかなビュッフェ

株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズ

ホテル アゴーラ 大阪守口（所在地：大阪府守口市河原町10-5 副総支配人：藤田 正人 客室数：175室）は、2026年7月1日（水）～8月31日（月）まで、1F 「オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ」にて、桃や無花果をふんだんに使用した「桃と無花果のスイーツメゾン 夏のティータイムを楽しむスイーツ&ランチディナービュッフェ」を開催します。桃と無花果が彩る華やかなスイーツの数々とともに、夏のティータイム気分で楽しむ、心ときめくひとときをお届けします。

ショートケーキやタルト、ムースなど約20種のスイーツが並びます。

桃と無花果を使用したショートケーキやタルト、ムース、チーズケーキなど、約20種のスイーツが並ぶ「桃と無花果のスイーツメゾン」では、クロカンブッシュのタワーをシンボルに華やかなオブジェが会場を彩り、桃と無花果が織りなす優雅な世界観を演出します。夏のティータイムに招かれたかのような空間で、少しずつさまざまなスイーツを味わいながら、心ときめくひとときをお過ごしいただけます。オープンキッチンではフランベで仕上げるスペアリブを出来立てでご提供し、香ばしいライブ感をお楽しみいただけます。また、お盆期間には限定メニューとして牛もも肉のローストが登場するほか、タイムサービスで桃のかき氷をご用意。桃と無花果が織りなす華やかなスイーツとともに、優雅な夏のティータイムをお楽しみください。

■ 概要 桃と無花果のスイーツメゾン 夏のティータイムを楽しむスイーツ&ランチビュッフェ

桃をふんだんにあしらった「桃のシャルロット」フランベで香ばしく仕上げるスペアリブを出来立てで。

対象施設：ホテル アゴーラ 大阪守口 https://www.hotelagora-moriguchi.com

期 間：2026年7月1日（水）から2026年8月31日（月）まで

時 間：平日11:00～14:30(時間内90分制) 土日・祝日11:00/13:00（2部制各90分）

場 所：1F オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ

料 金：

大人3,800円 子供（6～12歳）1,900円 幼児（3～5歳）950円 乳児（0～2歳）無料

会員料金 大人3,500円～ 子供（6～12歳）1,750円～ 幼児（3～5歳）875円～

※8月13日（木）～8月16日（日）のお盆期間は特別料金となります。

メニュー：

[スイーツ 約20種]

クロカンブッシュ／桃と無花果のショートケーキ／桃のムース／桃とベリーのタルト／桃のブラマンジェ／桃のシャルロット／桃のコンポート／無花果の焼き菓子／無花果のサンマルク／無花果のチーズケーキ／無花果のチョコレートケーキ／無花果とオレンジのムースなど

[オープンキッチン]

オープンキッチンよりフランベで仕上げるスペアリブ／バッファローチキン／彩り野菜とミートボールの餡かけ／ペンネジェノベーゼ／緑野菜とアンチョビのピッツァ／お好み鉄板焼き

[オードブル]

サーモンとオクラの和風カクテル／ローストビーフのトルティーヤ／冷製パスタガスパチョ風／ヴィシソワーズ／そら豆とひじきのデリ風サラダ／カラフル野菜のコブサラダ／キヌアの健康サラダ／ひよこ豆と蒸し鶏のサラダ／サラダ シチリアーナ／水菜と豆腐のサラダ／サラダバー

[温製料理]

魚介類のガルムとグレープフルーツ蒸し／若鶏と茸のロースト テリヤキソース／オムレツ とん平焼き風／海老のプロバンス風／豚バラ肉と茸のクリームソース／白身魚のローストの菜園風／ミニアメリカンドッグ／ライスコロッケ／アゴーラ黒カレー

[ベーカリー＆パティスリー ファゴットのホテルメイドパン約10種]

白桃ロール／無花果ロール／そら豆とチーズのフーガス／ベーコンロール／ミニクロワッサン／チョコデニッシュ／オレンジデニッシュなど

[土日・祝日限定 キッズメニュー]

海老フライ／チキンの唐揚げ／ポテトフライ／ハンバーグ／甘口カレー

[8/13～8/16のお盆期間限定メニュー]

オープンキッチンより香ばしい牛もも肉のロースト／桃のかき氷など

※詳しくは公式サイトをご確認ください。

https://www.hotelagora-moriguchi.com/event/loop_buffet_0708

■ 概要 金土日・祝日限定 桃と無花果のスイーツメゾン 夏のティータイムを楽しむスイーツ&ディナービュッフェ

期 間：2026年7月1日（水）から2026年8月31日（月）までの金土日・祝日

時 間：17:30～21:00（L.O. 20:30）時間内100分制

料 金：

大人5,900円 子供（6～12歳）2,950円 幼児（3～5歳）1,475円 乳児（0～2歳）無料

会員料金 大人5,700円 子供（6～12歳）1,800円 幼児（3～5歳）900円／金曜日：アルコール飲み放題無料

※8月13日（木）～8月16日（日）のお盆期間は特別料金となります。

ディナー限定メニュー：

寿司／ボイルド蟹／海鮮丼コーナー／天ぷら／ホワイトビーフストロガノフ

※料金には、サービス料、消費税が含まれております。

※仕入れ状況によりメニューは予告なく変更になる場合がございます。

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アゴーラ公式アプリ「AGORA」は、アゴーラ ホテル アライアンス3施設「ホテル アゴーラ 大阪守口」と「ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺」、「ドーセット バイ アゴーラ 大阪堺」にてご利用いただける会員プログラムです。公式アプリをダウンロードして登録すると、入会金・年会費無料で、スマートフォンがそのまま「アプリ会員証」としてご利用いただけます。レストランや宿泊の利用に応じてマイルが貯まり、日常の利用から特別な滞在まで、幅広いシーンでお得にお楽しみいただけます。

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［本件に関するお客様からのご予約・お問い合わせ先］

ホテル アゴーラ 大阪守口 TEL：06-6994-1185 E -mail：info.moriguchi@agora.jp

https://www.hotelagora-moriguchi.com

株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズについて

URL：www.agora.jp(https://www.agora.jp/)

アゴーラ ホスピタリティーズは、「美しい日本を集めたホテルアライアンス」をビジョンに掲げ、お客様の期待を超える最高の場所を提供するとともに、地域に貢献できる「街の自慢」となるホテルの創出を目指します。全国で9施設、客室数1,260室を展開。

＜アライアンス ニューストピック＞

◎ホテル アゴーラ 大阪守口 ふかひれやズワイ蟹、出来立て飲茶など多彩な中国料理を楽しむ夏限定フェアを開催

◎ホテル アゴーラ 大阪守口 鉄板グリルと地中海料理、夏のサングリア＆プレミアムモルツで楽しむ The Rooftop Beer Garden 2026開催

◎アゴーラ ホテル アライアンス 来館前から再来館までをつなぐ新サービス アゴーラ公式アプリ「AGORA」マイルサービス開始

https://www.agora.jp/news