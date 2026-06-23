【ついに情報解禁！】田口純平選手監修『PERFECT EAA』に待望の新フレーバーが登場。夏を彩るゴールデンパイン風味を発売

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田／代表取締役：小倉由渡）が製造・販売するTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は、公式スポンサー契約を結んでいる田口純平選手が完全監修する"PERFECTシリーズ" の「PERFECT EAA」から新商品を発売することが決定しました。発売は、2026年6月30日を予定しております。

【開発背景】

田口純平選手監修のもと展開する「PERFECT EAA」シリーズは、多くのお客様からご好評をいただいております。その中で、「トレーニングの時間をもっと楽しめるフレーバーを届けたい」という想いから、新フレーバーの開発がスタートしました。

今回着目したのは、幅広い世代に親しまれているパイナップルの味わいです。ひと口飲んだ瞬間に感じるフルーティーな香りと爽やかな飲み心地を目指し、完熟したゴールデンパインをイメージした風味設計にこだわりました。

試作とテイスティングを重ねながら、パインならではの甘みと酸味のバランスを追求。トレーニング中はもちろん、日常のさまざまなシーンでも楽しめる、すっきりとした後味に仕上げました。既存フレーバーに加わる新たな選択肢として、毎日のトレーニングやライフスタイルを彩る一杯をお届けします。

田口純平選手が完全監修する "PERFECTシリーズ”

味・栄養成分・パッケージのすべてにこだわり抜いて作り上げる"PERFECTシリーズ”では、これまでプロテイン・EAA・シェイカーを発売。プロテインはWPI製法を採用した、飲みやすさと品質にこだわったプロテインです。

EAAは配合設計にこだわった商品で、EAA特有の風味を抑えたすっきりとした味となっています。

【PERFECT EAA ゴールデンパイン風味】

■フレーバー説明

完熟したゴールデンパインをイメージした、みずみずしく華やかな味わいのフレーバーです。口に含んだ瞬間に広がるフルーティーな香りと、パインならではの爽やかな甘み、ほどよい酸味が調和した飲みやすい仕上がりが特長です。

すっきりとした後味にもこだわり、トレーニングシーンはもちろん、気分をリフレッシュしたい時にも楽しめる味わいを目指しました。南国フルーツを思わせるジューシーな風味が、毎日のワークアウトタイムを彩ります。

■PERFECT EAAについて

PERFECT EAAは、IFBB PRO メンズフィジーク選手・田口純平選手が監修するEAA（必須アミノ酸）サプリメントです。

田口選手が理想とするEAAを追求し、配合設計はもちろん、味わい、価格帯、パッケージデザインに至るまで細部にこだわって開発されました。日々のトレーニングシーンに取り入れやすく、毎日続けやすい製品を目指しています。

また、EAAを主成分としたシンプルな設計を採用している点も特長です。必要以上に多くの成分を加えず、自身のライフスタイルや目的に合わせて他のサプリメントと組み合わせやすい商品設計となっています。

フレーバー開発においても、「毎日飲みたくなる美味しさ」を追求。これまで展開してきたフレーバーは多くのお客様からご好評をいただいており、今回新たに加わるゴールデンパイン風味は、トレーニング時間をより楽しく彩る新たな選択肢として誕生しました。

■EAAとは

EAAとは「Essential Amino Acid（必須アミノ酸）」の略称です。

必須アミノ酸は体内で生成することができないため、食事などから摂取する必要がある重要な栄養素です。あらかじめ分解された状態で摂取できることから、日々の食生活やトレーニング時の栄養摂取を意識する方に利用されています。

〈必須アミノ酸9種〉

バリン／ロイシン／イソロイシン／リジン／ヒスチジン／スレオニン／メチオニン／フェニルアラニン／トリプトファン

EAAとはEAAとは

■おすすめの摂取タイミング

朝のスタート時やトレーニング前後はもちろん、間食の代わりとして取り入れるのもおすすめです。日々のライフスタイルに合わせて手軽にお召し上がりいただけます。朝食にプラスして手軽に取り入れたい時や、小腹が空いた時のリフレッシュタイムなど、さまざまなシーンでお楽しみください。

おすすめの摂取タイミング

〈IFBB PROメンズフィジーク 田口純平選手〉

IFBB PROメンズフィジーク 田口純平選手

氏名：田口純平（たぐち じゅんぺい）

生年月日：1993年5月7日

出身地：東京都

田口選手は東京都出身のフィジーク選手。日本でも数少ないIFBBプロの一員。2014年より国内のボディメイクコンテストへ出場、数々の大会で優勝後、2018年OLYMPIA AMATEUR LAS VEGASで優勝し、メンズフィジーク日本初のプロカードを獲得。その後、2025年TOKYO PRO SUPER SHOWで優勝し、Joe Weider's OLYMPIA Fitness and Performance Weekendへ出場。2026年5月にアメリカで開催されたLEGION SPORTS FEST PRO SHOW 2026では優勝を果たしました。

ザプロは、2023年1月よりスポンサー契約を締結しています。田口選手のスポンサー活動を通じ、よりプロアスリート・トレーニーのニーズに寄り添った商品の共同開発を行い、コンテンツを通じた支援を行ってきました。

田口純平選手からのコメント

遂にパーフェクトシリーズ・EAAから新フレーバーが出ました！ 味はゴールデンパインです！

今回の商品も皆さんが継続できるように味や飲みやすさに拘っており、トレーニング中や有酸素中でもすっきりとした味わいの中にほんのり甘さがあるようなパーフェクトな商品設計にしています。

パーフェクトシリーズEAAは 自分で他のサプリメントをカスタムがしやすいようにあえて、必須アミノ酸以外の他の成分を入れていない商品です。 例えば、グルタミンやクレアチン、ベータアラニンやナトリウムなどトレーニング時に活用されることの多い成分を追加している商品もありますが、自分がトップを目指す中で他のサプリメントのグラム数や追加したい成分も細かく拘っている為、こういった商品設計にさせていただいております。

パーフェクトシリーズを愛用している方々はもちろん、飲んだことがない方でも、ぜひ手にとって飲んでいただけたらと思います！

【ザプロ公式LINEにて、限定クーポン配布】

ザプロ公式LINEでは発売を記念し、友達追加&キーワード入力で、PERFECT EAAゴールデンパイン風味がお得に購入できるスペシャルクーポンを配信！ぜひご確認ください。

限定クーポン配布

■クーポン受け取り方法

１.ザプロ公式LINEを追加

２.「PERFECT」と入力

３.クーポンが取得できます

■キャンペーン期間

2026年6月23日(火)～2026年6月29日(月)

■クーポン使用可能期間

2026年6月30日(火)12:00～2026年7月2日(木)23:59

■クーポン内容

PERFECT EAAゴールデンパイン風味 15%OFF

※Amazonのみで使用可能

※6月30日(火)の販売開始以降で使用可能

クーポン受け取り方法

詳しくは、ザプロ公式Instagramの投稿をご確認ください。

ザプロ公式 Instagram（the__protein）：https://www.instagram.com/the__protein/

【商品概要】

THE PROTEIN PERFECT EAAゴールデンパイン風味

商品名：武内製薬 THE PROTEIN PERFECT EAAゴールデンパイン風味

内容量：675g

販売価格：4,480円

【栄養成分表示】(1食33gあたり)エネルギー 59kcal、タンパク質 11.8g、脂質 0.2ｇ、炭水化物 2.9ｇ(糖質 2.9g、食物繊維 0g)、食塩相当量 0g、ロイシン 3854mg、バリン 1927mg、イソロイシン1927mg、フェニルアラニン 999mg、リジン966mg、トレオニン 866mg、メチオニン 233mg、ヒスチジン167mg、トリプトファン100mg

【原材料名】難消化性デキストリン（フランス製造）、食塩／L-ロイシン、酸味料、L-イソロイシン、L-バリン、L-フェニルアラニン、L-リシン塩酸塩、L-トレオニン、甘味料（アスパルテーム・Ｌ-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK）、L-メチオニン、L-ヒスチジン、L-トリプトファン、香料、乳化剤、着色料（クチナシ）、（一部に乳成分・大豆を含む）

【発売日】

2026年6月30日(火) 12:00 開始予定

【販売店舗】

発売開始後に記載予定

〈プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは〉

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

【会社概要】

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

E-MAIL : pr@kinpica.jp