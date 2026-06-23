【大感謝祭】岡山県の「白木屋×バリヤス酒場 岡山西口駅前店」「笑笑 岡山駅前店」の2店舗で日頃の感謝を込めて“大感謝祭”を開催！生ビール1杯88円（税込）や料理全品半額セールを日替わりで実施！

株式会社モンテローザ

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「白木屋×バリヤス酒場 岡山西口駅前店」「笑笑 岡山駅前店」の2店舗限定で「料理全品半額」「料理全品半額」の“大感謝祭”を実施いたします。お食事メインでも飲み会メインでも、ぜひこの機会にご来店ください！

「白木屋×バリヤス酒場 岡山西口駅前店」「笑笑 岡山駅前店」2店舗限定！“大感謝祭”

＜大感謝祭第１弾＞

開催期間：2026年6月23日（火）～2026年6月24日（水）の2日間

実施内容：キリン一番搾り（生）ジョッキ 何杯飲んでも1杯88円（税込）

【ご留意事項】

・お一人様2品以上の料理をご注文ください。（税込298円以上の商品が対象）

・別途、チャージ料がかかります。

・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

＜大感謝祭第2弾＞

開催期間：2026年6月25日（木）～2026年6月26日（金）の2日間

実施内容：料理全品半額

【ご留意事項】

・店内でご飲食の場合のみ。宴会コース、テイクアウト、デリバリー商品はセール対象外です。

・お一人様1ドリンク以上のご注文又は“飲み放題プラン”のご利用をお願いいたします。

・別途、チャージ料がかかります。

・セール期間中は、クーポン券、割引券、当社お食事券、その他サービス等との併用はできません。

・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。

皆様のご来店をお待ちしております。

白木屋×バリヤス酒場 岡山西口駅前店 店舗情報

■メニュー

営業時間：月～土 16：00-1：00

日 16：00-0：00

住 所：岡山県岡山市北区駅元町22-17シモサダビル 2階

電話番号：086-253-2288

席 数：50席

喫 煙 室 ：あり

U R L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/874025/

笑笑 岡山駅前店 店舗情報

■メニュー

営業時間：日～木 17：00-1：00

金・土 17：00-3：00

住 所：岡山県岡山市北区駅元町22-17シモサダビル 2階

電話番号：086-222-6588

席 数：108席

喫 煙 室 ：あり

U R L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/815457/

会社概要

企業名：株式会社モンテローザ

代表者：代表取締役 大神 輝博

所在地：東京都杉並区梅里1-21-15

事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理

URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes