『天元突破グレンラガン キラメキ☆ヨーコBOX ～Pieces of sweet stars～ ヨーコ ボンテージコス Ver.』フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルアーツ上海」より、『天元突破グレンラガン キラメキ☆ヨーコBOX ～Pieces of sweet stars～ ヨーコ ボンテージコス Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■天元突破グレンラガン キラメキ☆ヨーコBOX ～Pieces of sweet stars～ ヨーコ ボンテージコス Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202774&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

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■天元突破グレンラガン キラメキ☆ヨーコBOX ～Pieces of sweet stars～ ヨーコ ボンテージコス Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：21,800円(税込)

□発売日：2027年6月予定

□ブランド：グッドスマイルアーツ上海

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約165mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：Seka

彩色：乳牛

『キラメキ☆ヨーコBOX』より「ヨーコ」がボンテージコスチュームの姿でスケールフィギュア化して登場！

PVのイメージそのままに、ボンテージに包まれたしなやかなボディラインや、指先から足の先までこだわり抜いた造形は必見です。

ボンテージのツヤと素肌のコントラストはいつもと違う魅力をご堪能いただけます。

脚部にはリアルな網タイツを使用し、質感・造形ともに見どころ満載の仕上がりとなりました。

いつもの彼女とは一味違う、ちょっとお色気なヨーコをぜひお手元にお迎えください。

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■天元突破グレンラガン キラメキ☆ヨーコBOX ～Pieces of sweet stars～ ヨーコ ボンテージコス Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202774&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【今回ご紹介した製品を含む、『天元突破グレンラガン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=73&pagemax=60)

(C)中島かずき・今石洋之・プロジェクト「グレンラガン」

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