「AI鬼管理」、リスキリング助成金対応の従業員向けAI研修パッケージを2種類提供開始 ― 1名あたり実質負担見込額20万円～から導入可能に

株式会社GENAI

中小企業向けに生成AI・Claude Codeの業務活用支援を提供する株式会社GENAI（本社：東京都千代田区、代表取締役：菅澤 孝平）は、AI研修・業務AI化支援サービス「AI鬼管理」において、新たに従業員向けの法人研修プログラム2種「AI業務変革パッケージ」（全20時間）「AI組織実装パッケージ」（全30時間）の提供を開始したことをお知らせします。

本プログラムは厚生労働省「人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コース」（通称：リスキリング助成金）の活用を前提として設計されています。

企業がいったん販売価格を全額お支払いいただいたうえで、研修終了後に労働局へ申請・審査を経て助成金が支給される仕組みで、支給要件を満たした場合の1名あたりの実質負担見込額は20万円から（AI業務変革パッケージ80万円受講の場合）となります。

背景

生成AIやClaude Codeの業務活用は急速に広がる一方、中小企業の現場では次の共通課題が浮き彫りになっています。

「経営者がAI活用を理解しても、現場の従業員が動かないと業務AI化が組織に定着しない」



本プログラムは、現場従業員が体系的にAI活用スキルを身につけられるよう、3階建ての研修プログラムとして整備したものです。

新設：法人向けAI人材育成プログラム

3つのプログラム（各40万円／名・税込）

１. AI実務活用プログラム

生成AIの基本操作、プロンプト作成、情報管理、文章作成、資料作成など、日常業務でAIを安全に活用するための実践スキルを習得するプログラムです。

２. AI業務改善プログラム

自社業務の棚卸し、業務フローの見直し、AI活用方法の設計、定型業務の効率化、社内用プロンプト・テンプレートの整備など、AIを使って業務を改善するためのプログラムです。

３. AI自動化・組織実装プログラム

AIを活用した業務の自動化、仕組み化、社内展開、運用ルール、品質管理、KPI設定など、個人利用から組織実装へ進めるためのプログラムです。

パッケージの違い

「AI業務変革パッケージ」は１.＋２.までを含み、AI操作の基礎習得から既存業務の改善設計までを対応範囲とします。「AI組織実装パッケージ」はこれに３.を加え、業務自動化・社内展開・運用ルール・KPI管理までを対応範囲とします。

AI業務変革パッケージ（2プログラム／全20回・20時間）- 含まれるプログラム：AI実務活用プログラム＋AI業務改善プログラム- 研修時間：合計20時間（全20回）- 販売価格：80万円／名（税込）- リスキリング助成金支給見込額：1名あたり最大60万円- 助成金支給後の実質負担見込額：1名あたり約20万円- 申込条件：最低3名から、2プログラムのセット受講必須(単体受講不可)AI組織実装パッケージ（3プログラム／全30回・30時間）- 含まれるプログラム：AI実務活用プログラム＋AI業務改善プログラム＋AI自動化・組織実装プログラム- 研修時間：合計30時間（全30回）- 販売価格：120万円／名（税込）- リスキリング助成金支給見込額：1名あたり最大90万円- 助成金支給後の実質負担見込額：1名あたり約30万円- 申込条件：最低3名から、3プログラムのセット受講必須(単体受講不可)

※料金表は3～20名まで設定しています。21名以上は別途お問い合わせください。

導入プラン例（3名から導入の場合）

最低導入プラン（AI業務変革パッケージ × 3名）- 販売価格：240万円（税込）- リスキリング助成金支給見込額：最大180万円- 助成金支給後の実質負担見込額：60万円（1名あたり20万円）推奨導入プラン（AI組織実装パッケージ × 3名）- 販売価格：360万円（税込）- リスキリング助成金支給見込額：最大270万円- 助成金支給後の実質負担見込額：90万円（1名あたり30万円）

※具体的な料金・各サービスの詳細は、AI鬼管理 料金ページ（https://genai-ai.co.jp/ai-kanri/pricing/）をご覧ください。

リスキリング助成金（人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コース）について

- 制度名：人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コース- 運営：厚生労働省- 対象事業者：雇用保険適用事業所（中小企業）- 経費助成上限：受講者1名あたり、1プログラム最大30万円- ご利用上限：1名あたり1年度につき3回まで- 期限：2027年3月31日まで（予算消化により早期終了の可能性あり）ご利用の流れ- お問い合わせ・お申込み- 提携社労士による申請サポートのもと、訓練実施計画届を労働局に提出（研修開始日の1か月前まで）- 販売価格を全額お支払い（先払い）- 研修実施- 研修終了日の翌日から2か月以内に、支給申請書を労働局に提出- 労働局審査を経て支給要件を満たした場合、助成金が後日支給されます

※リスキリング助成金は労働局の審査を経て支給されるため、申請が必ず受給を保証するものではありません。表示の助成金額は2026年6月時点の最大支給見込額であり、実際の支給額は研修内容・受講時間・労働局審査の結果により変動します。

※助成金は研修費用から値引きされる仕組みではありません。企業が販売価格を一度全額お支払いいただいたうえで、要件を満たした場合に労働局から事後支給される仕組みです。

株式会社GENAIについて

- 会社名：株式会社GENAI- 所在地：東京都千代田区神田須田町- 代表取締役：菅澤 孝平- 法人番号：2010001258709- 事業内容：中小企業向け生成AI・Claude Code業務活用支援、AI研修事業、AI鬼管理プラットフォーム運営- コーポレートサイト：https://genai-ai.co.jp/- サービスサイト：https://aikanri.genai-ai.co.jp/

代表取締役 菅澤孝平は、教育事業「鬼管理専門塾」で3,000名以上の難関大合格を支援した実績を持ち、現在は法人向け業務AI化支援に注力しています。

本件に関するお問い合わせ

- 株式会社GENAI 広報担当- URL：https://aikanri.genai-ai.co.jp/