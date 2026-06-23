株式会社アチェロ・翻訳絵本出版サポート「PINO」第1期先行募集を開始【先着2名限定】で受付

株式会社アチェロ■本格公開前の【先行募集】として、通常価格から30％相当をアチェロが負担した特別条件でご案内します。■2名（フランス語・英語の翻訳者 各1名）が決定次第、先行募集は締め切り、通常条件での正式募集へ移行します。

PINOについて

PINOでは、 絵本翻訳家として実績の第一歩をつくりたい方と共に、翻訳絵本の制作および販売を、アチェロの絵本づくりと同じ体制のもとで進める翻訳絵本の自費出版型サポート事業です。



海外絵本の版権取得から、翻訳のご提案、編集、制作、また刊行後はアチェロが販売及び在庫管理を担います。また完成した絵本はプランによって150～200部を翻訳者へお渡しします。

お渡しした絵本は、ご自身での販売・配布や、活動紹介・翻訳実績としてご活用いただけます。

アチェロはこれまでに200冊を超える翻訳絵本の制作に携わってきました

手がけた作品には、全国学校図書館協議会「えほん50」選定作品や、ようちえん絵本大賞受賞作品などがあります。

▼詳細はHPをごらんください。

翻訳絵本の制作・出版 アチェロ ｜ ACERO(https://acero-book.com/)

■ PINOは、こんな方のために

『空をとびたいルーカスと世界でいちばん高い本の山』

１. 絵本翻訳家として実績の第一歩をつくりたい方

翻訳の勉強を続けてきたけれど、世に出す機会がない。商業出版の壁は高く、最初の一冊が持てない。PINOは、あなたの名前で翻訳絵本を出版します。「訳書がある」という実績は、その後の仕事につながる確かな足場になります。

２. 学びや経験を、形ある一冊として残したい方

語学や絵本が好きで学んできたことを、趣味のままで終わらせたくない。家族やこれまで支えてくれた人に、手渡せるものを残したい。PINOは、その願いを一冊の絵本として形にします。本棚に長く残り、ふとしたときに開いてもらえる。そういう一冊です。

先行募集では、１.の方を対象とさせていただきます。

■年間36名までの限定事業

PINOは一人ひとりの翻訳・編集・制作を丁寧に進めるため、年間の受け入れを36名までに限定して展開します。今回の【第1期先行募集】は、その本格始動に向けた最初の募集です。

翻訳コンテスト開催予定！

PINOでは本格始動後、参加者を対象とした翻訳コンテストを年に1回開催する予定です。優勝者には、翌年アチェロから商業出版絵本を刊行する機会をご用意します。商業出版された絵本は、全国約4000の図書館へ配布される「パブリ通信」（協賛：株式会社パブリhttps://www.pub-li.com/）での特集付き。

PINOで制作した翻訳絵本を実績としながら、コンテストや出版社への持ち込みなど、翻訳者としての次の一歩につなげていくことを目指します。

■プランと料金について

『空をとびたいルーカスと世界でいちばん高い本の山』

初版1,500部を対象に、販売期間の異なる3つのプラン（ミニ／スタンダード／プレミアム）をご用意しています。料金には、版権取得から編集・制作・デザイン・印刷・販促物制作、書店・図書館への営業・販売、販売期間中の在庫管理までが含まれます。各プランの詳細は、お問い合わせ時に個別にご案内します。

■申込について

【第１期先行募集・先着2名】…「フランス語」「英語」翻訳者 各1名



以下よりお申込みください。内容・費用・出版までの流れをご説明し、これまでのご経験や今後の目標を伺いながら、進め方をご案内します。

アチェロ公式InstagramのDMより

https://www.instagram.com/acero.publishing/

または、アチェロお問い合わせフォームより

https://acero-book.com/



▼以下ご記載ください

「PINO 第1期先行募集」、お名前、ご連絡先、「フランス語」「英語」どちらを希望するか

■本件に関するお問い合わせ

株式会社アチェロ PINO事業担当

ホームページお問い合わせフォーム：https://acero-book.com/pages/contact

Instagram：@acero.publishing(https://www.instagram.com/acero.publishing/)

TEL：070-8507-8687

MAIL：info（@）acero-book.com

受付時間：平日10:00～17:00（土・日・祝休み）

『空をとびたいルーカスと世界でいちばん高い本の山』[会社概要]

代表者：代表取締役 田村由記子

所在地：〒520-0026 滋賀県大津市桜野町1-20-21

事業内容：海外絵本の翻訳出版、編集プロダクション

ホームページ：https://acero-book.com/

Instagram：@acero.publishing(https://www.instagram.com/acero.publishing/)