国内実質2社の老舗と探る“純国産ベビーベッド”の価値。最高品質をあえて「レンタル」で使う、現代の賢い選択

株式会社ベビーリース

株式会社ベビーリース（本社：千葉県松戸市、代表取締役：山崎修太郎）が運営する創業55年のベビー用品レンタル専門店「ナイスベビー」は、日本製ベビーベッドの安全性やものづくりへのこだわりを伝える特別インタビューを行いました。（2026年6月10日開催）

国内で本格的な製造を続ける数少ないメーカーの一社である 株式会社ヤマサキ(https://www.ymsk.jp/) の代表取締役・山崎 吉典氏 に、「効率よりも赤ちゃんの安全を優先する」日本製ベビーベッドづくりについて伺いました。

記事の詳細は以下よりご覧いただけます。

https://www.nicebaby.co.jp/pages/interview_vol3

◆「ナイスベビー」HP

https://www.nicebaby.co.jp

1.インタビューの背景

株式会社ヤマサキが手がける純国産ベビーベッド「Kurumi Crib」

国内でベビーベッドを製造するメーカーは、かつて20社以上あったといいます。しかし現在、その数はわずか2社にまで減少しています。

少子化や海外製品の増加、製造コストの高騰――。国内生産を続けることが年々難しくなる中でも、「赤ちゃんに安全で安心なベビーベッドを届けたい」という想いを貫き、日本製にこだわり続けるメーカーがあります。

創業70年以上、岡山県でベビーベッドを製造する 株式会社ヤマサキ です。

今回は、長年にわたりベビーベッドレンタル事業を手がけ、多くの赤ちゃんとご家族を見守ってきた株式会社ベビーリース常務取締役・惣川が、株式会社ヤマサキ代表取締役社長・山崎吉典氏にインタビュー。日本製ベビーベッドの現状や安全性へのこだわり、ものづくりへの想いについて伺いました。

2.インタビューの内容

▪️質問1 日本製へのこだわりについてお伺いします

―― 長年にわたって日本製のベビーベッドづくりを続けてこられた中で、最も大切にされているこだわりを教えてください。

山崎社長

やはり、赤ちゃんが使うものだからこそ「高い安全性」を何よりも大切にしています。

万が一、赤ちゃんが元気よく動いてベッドの木枠に頭や体をぶつけてしまっても、なるべく怪我をしないようにすること。

そして、第2子、第3子、さらには次の世代（2世代）まで長く引き継いで使えるほどの「高い耐久性」を持たせること。



これを実現するために、職人の手作業による加工や、安全な素材選びにはどこにも負けないこだわりを持っています。

ヤマサキが譲らない 3つの「こだわり」

触れるたびに優しい「かどの丸み」

ベビーベッドの角がより大きな丸みを帯びているのがお分かりいただけると思います。



実は、このベビーベッドの四隅にある支柱上部の丸みは、機械任せではなく「1本1本、職人が手作業」で削り出しています。

これは他社には絶対に引けを取らないヤマサキ製のこだわりです。

世代を超えて受け継がれる「高い耐久性」

一般的な丸棒ではなく平たい長方形の柵を採用。接着面積を広く確保できるため強度と耐久性に優れており、長期間使用しても緩みにくいことが特徴。製造に手間がかかりますが、赤ちゃんの安全と品質を最優先に考えます。

赤ちゃんが舐めても安心な「厳選された素材」

ヤマサキでは、木材・塗料・接着剤にいたるまで、安全性を最優先に素材を選定しています。目に見える部分だけでなく、見えない部分にも妥協しないことが、創業以来変わらないものづくりへのこだわりです。

▪️質問2 ベビーベッド選びで最も大切な「安全性」のポイントとは

―― パパ・ママがベビーベッドを選ぶ際、特に確認すべき安全ポイントを教えてください。

山崎社長

まず確認していただきたいのが「PSCマーク」です。ベビーベッドは消費生活用製品安全法に基づく特定製品であり、日本国内で販売される製品にはPSCマークの表示が義務付けられています。

さらに、第三者機関による安全基準をクリアした製品に付与される「SGマーク」も大切な目安です。赤ちゃんは自分で危険を回避できないからこそ、保護者の方にはデザインや価格だけでなく、安全基準を満たしているかを確認していただきたいと思います。

ヤマサキではPSCマーク・SGマークの基準を満たすことはもちろん、柵の形状や角の仕上げなど細部にも独自の安全基準を設けています。赤ちゃんとの新しい生活を安心してスタートするためにも、まずは安全性を基準にベビーベッドを選んでいただければと思います。

▪️質問３ 海外製と日本製の違いとは？メーカーが語る“見えない品質差”

―― 海外製ベビーベッドと日本製ベビーベッドでは、どのような違いがありますか？

山崎社長

大きく2つあります。

1つは、日本の高温多湿な気候に合わせて設計されていること。もう1つは、ネジや金具など細部の品質です。日本製は何度も組み立て・解体を繰り返すことを想定して作られており、長く安心して使える耐久性があります。

見えない品質の差

日本の気候に合わせた通気性へのこだわり

日本は高温多湿なため床板の通気性を重視し、湿気がこもりにくい構造を採用。

目立たない部分ですが、赤ちゃんが快適に過ごせる環境づくりには欠かすことができません。

また通気性を重視するなら、すのこ床板タイプもおすすめです。

スペック表には映らない「ネジや金具」の秘密

日本の育児環境では、ベビーベッドを何度も組み立て・解体する機会があります。ヤマサキでは、ネジ穴が傷みにくい「鬼目ナット」を採用し、繰り返し使用しても強度が落ちにくい構造を実現しています。

兄弟や次の世代へ受け継げる耐久性も、日本製ベビーベッドの大きな特徴です。

▪️質問4 ベッドの木材や材質についてお伺いします

―― ベビーベッドの木材選びで、特にこだわっていることを教えてください。

山崎社長

ヤマサキでは、強度と耐久性に優れたドイツ産のビーチ材（ブナ材）を使用しています。密度が高く頑丈なため、長く安心して使えることが特徴です。赤ちゃんを支えるベビーベッドだからこそ、素材選びにも妥協せず、高品質な木材を採用しています。

赤ちゃんの健康を考えた塗料・接着剤へのこだわり

―― 塗料や接着剤など、素材の安全性についてはいかがでしょうか。

山崎社長

赤ちゃんはベッドの柵を舐めたり噛んだりすることがあるため、塗料や接着剤の安全性にも配慮しています。

塗料には、万が一赤ちゃんが口にしてしまっても安心な「エコウレタン塗料」を採用しています。

また、接着剤についてもホルムアルデヒド放散等級の最高ランクである「F☆☆☆☆（エフ・フォースター）」の接着剤を採用し、安全性を重視しています。

安全基準で定められている項目だけでなく、目に見えない部分にもこだわることが、赤ちゃんのためのものづくりにおいて何よりも大切だと考えています。

▪️質問5 社長が家族に選ぶなら？答えは「使うシーンから考える」

―― もしご自身の家族にベビーベッドを選ぶとしたら、どのような基準で選びますか？

山崎社長

デザインや人気だけで選ぶのではなく、「どこで、どのように使うか」を具体的にイメージすることが大切だと思います。

例えば、寝室で大人のベッドの隣に置いて使うなら、赤ちゃんの様子を確認しやすいロータイプがおすすめです。一方、リビングでお昼寝やお世話の拠点として使うなら、腰への負担を軽減できるハイタイプが便利です。

ベビーベッド選びで失敗しないためには、「誰が、どこで、どのようにお世話をするか」を考えながら、ご家庭のライフスタイルに合ったものを選ぶことが何より重要だと思います。

山崎社長からのメッセージ

―― 最後にこれからベビーベッドの購入やレンタルを検討されている方へメッセージをお願いします。

山崎社長：

ヤマサキでは、どの工程を見ていただいても恥ずかしくないものづくりを心掛けています。職人が一台一台丁寧に仕上げる面取り加工や、長く安心して使える丈夫な構造には特にこだわっています。

実際に、「自分が赤ちゃんの頃に使っていたヤマサキのベビーベッドを、今度は自分の子どものために使っています」というお声をいただくこともあります。親子二世代にわたって使い続けられる耐久性は、私たちの大きな誇りです。

これからベビーベッドを選ばれる方には、デザインや価格だけでなく、安全性や品質、そして長く使えるかという視点も大切にしていただきたいと思います。赤ちゃんが安心して過ごせる環境づくりのお手伝いができれば幸いです。

3.まとめ

インタビューで語られた『親子二世代で使えるほどの高い耐久性』と『見えない部分までの安全性』。

これこそが、ナイスベビーがヤマサキ製のベッドをレンタル品として選び続けている理由です。

物価高や『ベビーベッドはすぐ使わなくなる』という悩みを抱えるご家庭に、購入するにはハードルの高いこの『最高品質の純国産ベッド』を、必要な期間だけ手軽に利用できるのがレンタルの強みです。

ナイスベビーはプロのメンテナンス技術で、この日本の素晴らしいモノづくりを、安心と共に各ご家庭へ循環させていきます。

ナイスベビーでは、こうしたメーカーの想いが込められた日本製ベビーベッドを、必要な期間だけ気軽に利用できるレンタルサービスとして提供しています。

製品の安全性はもちろん、徹底した点検・メンテナンスを行い、次のご家庭へ安心してお使いいただける状態でお届けしています。

詳細を見る :https://www.nicebaby.co.jp/pages/interview_vol3

4.ナイスベビーについて

創業55年。

ナイスベビーは、「子育ての安心」を、プロの技術で届ける。

「赤ちゃんに良いものを、安心して使いたい」

そんなママやパパの想いに寄り添うため、私たちはベビー用品のプロとして、培ってきた知識と技術をレンタルサービスに活かしています。

デリケートな赤ちゃんのお肌に触れるものだから、独自の洗浄方法と徹底したメンテナンスで、清潔さと安全を追求。

私たちは、ただレンタル商品をお届けするのではなく、赤ちゃんを迎える家族の気持ちに寄り添った「安心」をお届けします。

また、産婦人科でも選ばれる確かな商品を厳選し、お子様の成長に合わせた最適な商品をご提案。

さらにエリア限定のナイスベビー便では設置・組み立てまで行い、愛情と責任をもって子育てをサポートします。

公式HP https://www.nicebaby.co.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/nicebaby_babylease/

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[株式会社ベビーリース]

代表取締役 山崎修太郎

1971年の創業以来、ベビー用品のレンタル・販売事業を通じて、50年以上にわたりご家族に寄り添ったサービスを提供してきました。

ラインナップには、ベビーベッド、ベビーカー、ハイローチェア、チャイルドシート、抱っこ紐など、使用期間が短いからこそレンタルと相性の良いアイテムを中心に取り揃えています。

特に商品の清潔さと安全性には徹底的にこだわり、自社施設に専門のクリーニング設備とスタッフを配置し、点検・クリーニング・メンテナンスを行ったうえで、常に安心して使える状態でお届けしています。

私たちは「必要なものを、必要なときに、ちょうどよく選べる」社会の実現を目指し、レンタルという形を通じて子育ての負担を減らしより軽やかで自分らしい暮らし方をサポートしています。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ベビーリース

担当者名：吉田 聡

メールアドレス：info_pr@nicebaby.co.jp