『学園アイドルマスター』より、「葛城リーリヤ」が「白線」をイメージして待望のスケールフィギュア化！あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『学園アイドルマスター 葛城リーリヤ-白線- 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。



製品ページはこちら：


■学園アイドルマスター 葛城リーリヤ-白線- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203853&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■学園アイドルマスター 葛城リーリヤ-白線- 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：24,200円(税込)


□発売日：2026年12月予定


□ブランド：コトブキヤ


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約225mm(台座含む)


【素材】PVC



原型製作：ko_nen(modeloft)
























――わたしは、わたしは……！


アイドルに、なります！！



『学園アイドルマスター』より、スウェーデン出身の努力家、葛城リーリヤが「白線」をイメージして待望のスケールフィギュア化！



ゲーム内の振り付けを彷彿とさせるポージングや、ステージの上で見せる自然で素直な笑顔など、リーリヤの魅力を忠実に再現。


動きを感じさせる大胆なスカートの造形や、光の当たり具合を意識して施された繊細な塗装は、「白線」の衣装の魅力をより一層引き立てます。



初星学園の校章をあしらった台座はコトブキヤ『学園アイドルマスター』シリーズ共通仕様となっており、並べて飾ることで統一感のある展示が楽しめます。



製品ページはこちら：


■学園アイドルマスター 葛城リーリヤ-白線- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203853&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


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