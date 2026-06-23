『学園アイドルマスター』より、「葛城リーリヤ」が「白線」をイメージして待望のスケールフィギュア化！あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『学園アイドルマスター 葛城リーリヤ-白線- 1/7スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■学園アイドルマスター 葛城リーリヤ-白線- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203853&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

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■あみあみ実店舗サイト

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■学園アイドルマスター 葛城リーリヤ-白線- 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：24,200円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：コトブキヤ

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約225mm(台座含む)

【素材】PVC

原型製作：ko_nen(modeloft)

――わたしは、わたしは……！

アイドルに、なります！！

『学園アイドルマスター』より、スウェーデン出身の努力家、葛城リーリヤが「白線」をイメージして待望のスケールフィギュア化！

ゲーム内の振り付けを彷彿とさせるポージングや、ステージの上で見せる自然で素直な笑顔など、リーリヤの魅力を忠実に再現。

動きを感じさせる大胆なスカートの造形や、光の当たり具合を意識して施された繊細な塗装は、「白線」の衣装の魅力をより一層引き立てます。

初星学園の校章をあしらった台座はコトブキヤ『学園アイドルマスター』シリーズ共通仕様となっており、並べて飾ることで統一感のある展示が楽しめます。

製品ページはこちら：

■学園アイドルマスター 葛城リーリヤ-白線- 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203853&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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