futureshop公式の多機能オプション「EC兄弟」、ECサイトの「探す・選ぶ」を強化する2つの新機能「カスタム商品検索」「商品比較機能」を提供開始

ブラザーズ株式会社が提供するfutureshop公式の多機能オプション「EC兄弟」は、2026年6月18日、2つの新機能「カスタム商品検索」「商品比較機能」を提供開始しました。

ブラザーズ株式会社

ECサイトでは、「探している商品が見つからない」「比較しづらい」といった理由による離脱が課題となっています。EC兄弟は、お客様の「探す」「選ぶ」を支援する2つの新機能でこの課題の解決を図ります。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ カスタム商品検索 ─ 商品タグの「OR検索」に対応し、絞り込みがより自由に━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

キーワード・価格帯・カテゴリー・カラー・商品タグ・予約商品・在庫状況・商品番号・並び順などを自由に組み合わせて、検索フォームを思いのままに作成できる機能です。

商品タグによる「OR検索（いずれかに該当）」に対応しました。

たとえば「パンツ または スカート」「ブランドA または ブランドB」のように、複数のタグのいずれかに当てはまる商品をまとめて表示できます。これにより柔軟な絞り込み導線を用意でき、お客様が目的の商品にたどり着きやすくなります。

● 商品タグによるOR検索に対応（例：パンツ または スカート）

● 用途に合わせて検索フォームを複数作成可能

● 発行された置換タグをfutureshopに貼るだけで表示完了。難しい設定は不要

詳しくはこちら :https://ec.br-others.com/お問い合わせはこちら :https://br-others.jp/ecbr-contact

■ 商品比較機能 ─ 気になる商品を、まとめて見比べ

気になる商品を複数選び、価格・画像・商品情報を一覧で比較できる機能です。商品一覧ページに比較用チェックボックスを追加し、画面下部のバーから比較表を表示。商品詳細ページのスペック情報も自動で読み取り、サイズ・素材・機能の違いを分かりやすく表示します。

● 価格・画像・スペックを横並びで比較

● 詳細ページのスペック情報を自動取得

【2機能の相乗効果】

「カスタム商品検索」で目的の商品にすばやくたどり着き、「商品比較機能」で納得して選ぶ。「探す」から「選ぶ・決める」までがつながり、お客様の選びやすさが大幅に向上します。

■ 料金

両機能とも、futureshop公式の多機能オプション「EC兄弟」をご利用中の店舗様は追加料金なしでご利用いただけます。新規ご検討の店舗様は月額19,800円（税込）の基本料金でご利用可能です。提供後に追加される新機能も追加料金なしでお使いいただけます（※一部の高度な機能はfutureshopとのAPI連携が必要で、別途費用がかかります）。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 現在使える機能一覧━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━- 【NEW】カスタム商品検索- 【NEW】商品比較機能- CSVアップロード予約- 「NEW」タグ自動付与機能- 「在庫わずか」タグ自動付与機能- 「SALE」タグ自動付与機能- 営業日カレンダー- ポイント使用後購入価格表示- サジェスト機能- 予約機能付きスライダーパーツ- 最近のご注文表示機能- セール割引率タグ自動付与機能- ポップアップ表示- カートに入れるボタン追従- まとめてカートに追加- 海外ユーザークーポンポップアップ- 海外ユーザーリダイレクト- 簡単HTMLメール作成- ワードプレス最新記事表示- 縦型動画表示- 商品一覧ソートプルダウン化- お知らせ一覧- 同意確認ポップアップ機能

「使い続けるほどお得になる、futureshop公式の多機能オプション」、それがEC兄弟です。ご利用中の店舗様は管理画面から新機能をすぐにお試しいただけます。導入をご検討の方には、無料のデモ・ご相談を承っています。

詳しくはこちら :https://ec.br-others.com/お問い合わせはこちら :https://br-others.jp/ecbr-contact

ECサイトの運営は、販売促進や更新作業、お客様対応など、やるべきことが常に尽きません。

「もっと便利な機能を取り入れたいけれど、費用や管理が大変そう…」そんな声を多くいただいてきました。



私たちの「EC兄弟」は、運営に役立つ複数の機能をひとつにまとめた、多機能ウェブサービスです。

しかも追加費用を気にせず、同じ価格で次々と便利なサービスが増えていく仕組みになっています。



必要な機能を一つずつ探して導入する手間をなくし、安心して長く使える環境を。

「できたらいいな」をまとめてカタチにしたサービス、それが「EC兄弟」です。