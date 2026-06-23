福岡発のコンフォートシューズブランド【H.P.S.】「パンチングレザーシューズ」が“おもてなしセレクション2026”を受賞！

株式会社エッチ・ピー・エス受賞商品「パンチングレザーシューズ」「コルクのインソール」

足の悩みを解消し、歩くのが楽しくなるコンフォートシューズをお届けするブランド【H.P.S.（Health Promoting Shoes）】を展開する株式会社エッチ・ピー・エス（本社：福岡県古賀市／代表取締役：洲崎由佳）は、自社製品の「パンチングレザーシューズ」が、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し世界に広めることを目的としたアワード“おもてなしセレクション2026（第1期）”を受賞したことをお知らせいたします。

■ 受賞商品「パンチングレザーシューズ」と【H.P.S.】のものづくりのこだわり

【H.P.S.】は、“We walk with you”をタグラインに掲げ、外反母趾や甲高・幅広など、足に悩みがある方にも安心の木型と製法、インソールに特徴のある商品を展開しています。長く愛用いただける一足をお届けするため、以下のような「ものづくり」のこだわりを持っています。

- こだわりの「革」 厚みのある丈夫な牛革を、余分な薬品や手を加えすぎずに柔らかく仕上げています。一般的な靴に比べて非常に丈夫で長期間履き心地を維持でき、伸縮性に優れ足の動きに沿う素材です。- 足に優しい「ラスト（木型）」 足指の並びに近い「オブリックトゥ（親指付近を頂点として小指に向かって斜めに幅が広がっていく形状）」を主に採用しています。指先ゆったりの設計で、底幅の余裕とトゥの厚みを持たせており、巻き爪やハンマートゥにも負担の少ない木型に基づく設計となっています。- 負担を軽減する「デザインと製法」 外反母趾・内反小趾の関節部を圧迫しないよう、切り替えやステッチを入れない工夫を施しています。また、職人の手縫いによって履く人の足の形に徐々にフィットし、かかと周りの固めの芯が左右の足ブレを防ぎます。程よい厚みとクッション性を備えた底は、張替えなどの修理メンテナンスも可能となります。

今回受賞した「パンチングレザーシューズ」は、これらのこだわりに加え、パンチングの革を使用することで足の動きに応じたストレッチ性がさらに高く、ストレスの少ないデザインが特徴です。通気性に優れ、日本の高温多湿な春夏シーズンでも快適に過ごせるアイテムとして高く評価されています。

■ 審査員（有識者）からの評価コメント（一部抜粋）

本アワードの審査では、特に「独自性（Uniqueness）」において高い評価（3.9/5.0）を獲得し、靴としての機能性や職人技、革新的なコンセプトが日本文化に精通した国内の専門家と日本在住の外国人で構成された有識者から支持されました。

- 快適性と機能性：「【H.P.S.】のパンチングレザーシューズは快適です。足の痛みを抱える人やよく歩く人にとって素晴らしいです。日本の夏のように非常に湿度が高い時期には、疲れにくいと想像します」- 品質とコンセプト：「市場で目立つ革新的なコンセプトです。靴の品質はしっかりしており、良い職人技と信頼性のある耐久性のある素材が使われています」- メンテナンスと付加価値：「修理メンテナンスがあるのもいいですね。個人的にはコルクのインナー（インソール）が気になりました。単体で販売されたら手に取りやすく、そこから靴を購入される方も増えてきそうだと感じました」

■ 今後の展望

審査員からは、欧米市場に向けたPR戦略として、「ただ歩いているだけで健康になる」といったアジアや日本ならではの「マジック」的な要素を、予防医学の観点などから、分かりやすくアピールしていくべき、といったインバウンド・アウトバウンド展開に向けた具体的なアドバイスをいただきました。また、より多様な顧客層にアプローチするためのモダンなデザイン展開についても示唆をいただいております。 株式会社エッチ・ピー・エスは、今回いただいた海外目線での貴重なフィードバックを活かし、インバウンドのお客様へのアプローチや今後のグローバル展開、さらなる商品開発に繋げてまいります。

■ OMOTENASHI SELECTION（おもてなしセレクション）について

おもてなしセレクションは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015年に創設されたアワードです。外国人有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。

おもてなしセレクション公式ホームページhttp://omotenashinippon.jp/selection/

OMOTENASHI Selection 事務局(ENGAWA 株式会社内)

電話:03-6804-6258 E-mail: info@omotenashinippon.jp

■ 【H.P.S.】会社概要

社名：株式会社エッチ・ピー・エス

所在地：〒811-3101 福岡県古賀市天神1-15-3

TEL：092-692-9241 / FAX：092-692-9243

WEB：https://hps-jp.com/

直営店：https://www.hps1source.com/

Instagram：https://www.instagram.com/hps_shoes

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エッチ・ピー・エス 広報担当

電話番号：092-692-9241 E-mail：y.suzaki@hps-jp.com