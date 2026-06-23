【イベント開催】スタートアップM&Aの価格はどう決まるのか ～事業会社との連携が、企業価値を動かす　7月23日開催

株式会社ストライクグループ

株式会社ストライク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金田 和也）は、2026年7月23日（木）に、スタートアップと事業会社の提携を加速するオープンイノベーションイベント「S venture Lab.」を開催いたします。

第59回「S venture Lab.」開催のお知らせ

本イベントのテーマは、

「財務だけでは測れない企業価値をどう高め、どう価格に変えるか」。

ゲストには、スタートアップM&Aの最前線で活躍するデロイトトーマツベンチャーサポート株式会社より2名の実務家をお招きします。

詳細・お申し込みはコチラ :https://www.sventurelab.com/event260723

※定員制のため、満席になり次第締切となります

※スタートアップ経営者・事業会社担当者におすすめです

■イベント概要

M&Aは企業価値を最大化するための成長戦略です。

本セッションでは、

スタートアップの価値がどのように評価され、価格として形成されるのかを起点に、

その価値を事業会社との連携でいかにスケールさせるかを議論します。

売り手の希望価格、買い手の投資判断、そして財務諸表には表れない無形資産（ブランド・技術力・人材）。

これら「価格形成のリアル」を切り口に、M&Aを「出口」ではなく「成長の選択肢」として活用する視点を提示します。

■開催概要

日時：2026年7月23日（木）18:30～20:15

会場：Tokyo Venture Capital Hub／Zoom

（東京都港区虎ノ門5丁目9番1号 麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 5階）

主催：S venture Lab.（株式会社ストライク）

後援：森ビル株式会社 協力：特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ

■プログラム

■登壇者紹介

- イントロダクション- 第1部：トークセッション- 第2部：スタートアップ各社によるピッチ- 第3部：名刺交換会※名刺交換会は現地参加者のみ粂田 将伸 氏粂田 将伸 氏 （デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）

著書：『起業の方程式』

寄稿：『起業家とつくった 起業の教科書』、『スタートアップ法務』、旬刊『経理情報』（中央経済社）2022年11月20日号「スタートアップPMIを成功させるコツ」

起業家と共に問いを立て直し、起業からIPO／M&Aまで企業のライフサイクルに応じてハンズオンで伴走。「マーケティング」「ストーリー」「ファイナンス」を横断し、売上を伸ばす打ち手、財務諸表に表れない魅力の言語化、成長資金の確保（資金調達／IPO×M&Aデュアルトラック）を一本の戦略に束ねることに強みを持つ。

鈴木 二功 氏鈴木 二功 氏 （デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社）

スタートアップ／ベンチャー企業の成長支援に従事し、業界・フェーズを問わず、経営課題に応じたハンズオン支援を行う。

ビジネスモデルの最適化、戦略的アライアンスの構築、資本政策・資金調達支援に加え、スタートアップM&A領域を専門とし、成長戦略・EXIT戦略の両面から起業家・経営者を支援している。

S venture Lab.■S venture Lab.について

S venture Lab.は、株式会社ストライクのミッション「世界を変える仲間をつくる。」の一環として運営されているサービスです。

スタートアップ企業と事業会社の連携を促進するため、多角的な情報発信を行い、企業同士の交流機会を創出しています。

Tokyo Venture Capital Hub■Tokyo Venture Capital Hubについて

Tokyo Venture Capital Hubは、日本初の大規模ベンチャーキャピタル集積拠点です。

日本ベンチャーキャピタル協会や独立系VC、大手企業系CVCなど約70社が集結し、

スタートアップの成長を支えるリスクマネー供給の中核拠点として機能しています。

施設URL：

https://www.azabudai-hills.com/tokyo_vc_hub/index.html

株式会社ストライク株式会社ストライク

親会社：株式会社ストライクグループ（東証プライム上場／証券コード6196）

本社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 金田 和也

設立：2025年10月（創業1997年7月）

事業内容：M&A仲介

電話番号：03-6848-0101

URL：https://www.strike.co.jp/

■お客様お問い合わせ先

株式会社ストライク イノベーション支援室

Mail：info-slab@strike.co.jp