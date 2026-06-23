新感覚コールドスイーツ！＜コールドピスタチオバクラヴァ＞がナーディル・ギュルより今年も発売
180年以上の歴史を誇る、トルコ・イスタンブール発 バクラヴァの老舗ブランド＜ナーディル・ギュル＞の日本総代理店を務める株式会社エフェトレーディング（東京都港区：代表取締役 安宅 玲奈）は、2026年6月23日(火)より「ナーディル・ギュル 松屋銀座店」にて＜コールドピスタチオバクラヴァ＞を発売いたします。
コールドピスタチオバクラヴァとは
ナーディル・ギュルの看板商品＜ピスタチオバクラヴァ＞を、北海道産牛乳に浸し、上からベルギー産チョコレートフレークをかけて仕上げます。
牛乳でパイ生地がしっとりとし、味わいが優しくまろやかになり、通常のバクラヴァよりも軽やかな口当たりとなります。
日本には今までなかった新感覚のコールドスイーツ＜コールドピスタチオバクラヴァ＞を是非お楽しみください。
※発売日は変更となる場合がございます。予めご了承ください
コールドピスタチオバクラヴァ ナーディル・ギュル
商品情報
コールドピスタチオバクラヴァ ナーディル・ギュル
♦コールドピスタチオバクラヴァ 4個入 \2,592（税込）
※要冷蔵
※商品は全て手作りのため、写真と実際の商品のイメージが異なる場合もございます
ナーディル・ギュル（Nadir Gullu）のご紹介
1843年創業。「バクラヴァの王様」と称されるほど有名かつ歴史と地位がある＜バクラヴァ＞の老舗ブランド。
現在創業家5代目のナーディル・ギュル氏が同ブランドの会長を務めます。ギュル家は代々、一度味わったら忘れられない特別なバクラヴァを提供し続け、世界の架け橋になることに尽力してきました。
2022年11月11日(金)には、東京 松屋銀座店 地下1階に、海外第一号店として「ナーディル・ギュル 松屋銀座店」が開店しました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wuNRhalcj5Q ]
ナーディル・ギュル
店舗情報
ナーディル・ギュル 松屋銀座店
ナーディル・ギュル 松屋銀座店
〒104-8130 東京都中央区銀座3-6-1 地下1階
定休日：松屋銀座店に準ずる
ナーディル・ギュル 羽田空港第１ターミナル店
〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2
第1ターミナル 2F マーケットプレイス HANEDA STAR ＆ LUXE
※コールドピスタチオバクラヴァの販売は同店ではございません
[表: https://prtimes.jp/data/corp/72904/table/43_1_d855b01ec1841d63425e6483faabcf7d.jpg?v=202606230252 ]