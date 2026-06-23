各界の挑戦者に迫るインタビューメディア 「club 361°media」が誕生！ アスリート・エンターテイナー・経営者の“挑戦の物語”を配信

esspride株式会社

アスリート、エンターテイナー、経営者など各界の挑戦者が集うコミュニティプラットフォーム「club 361°」を運営するesspride株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：西川 世一）は、2026年6月23日（火）、彼らの挑戦に迫るインタビューメディア「club 361° media」を公開します。

本媒体は、挑戦者の「出会いの転機」と「無限の挑戦」の物語を届けるメディアとして、挑戦者が未来を切り拓く旗を掲げた瞬間からの人生を描き出します。第一線で活躍する人々の華やかな実績の裏にある葛藤や決断に光を当てることで、挑戦する誰かの背中をそっと押し、読者一人ひとりが自身のキャリアや生き方を見つめ直すきっかけを生み出すこと、そしてそれぞれの業界のさらなる発展に寄与することを目指します。

club 361° media：https://club361.com/media/

■「club 361°」とは

「club 361°」は、アスリート、エンターテイナー、経営者など、各分野で挑戦を続ける人々が集うコミュニティプラットフォームです。領域を越えた出会いから新しい価値や協業を生み出し、各業界の発展にも貢献していきます。

共に学び、刺激し合い、行動することで、人を動かし、地域を動かし、日本を動かしていく。参加者みんなでつくることで日本の底力を生み出す輪をひろげていきます。今回誕生したインタビューメディアは、その想いを社会へ広く発信する新たな入り口です。

■「club 361° media」 立ち上げの背景

近年、単線的なキャリア観が揺らぎ、働き方や生き方の選択肢は急速に多様化しています。一方で、自分なりの一歩を踏み出そうとする人にとって、身近に参考となるロールモデルや“挑戦のリアル”に触れる機会は、まだ十分とは言えません。

スポーツやエンターテインメントは世界中の人々を熱狂させ、企業経営においては長年培われた高い技術力と倫理観、そして世界最多とも言われる老舗企業の数を誇ります。これらはすべて、先人たちが挑戦してきた証です。「club 361° media」は、各界の挑戦者の歩みと決断を物語として伝えることで、次に挑戦する一人ひとりの背中を押すとともに、スポーツ・エンターテインメント・ビジネスの各業界がさらに発展し、その熱量が日本全体の底力へとつながっていく循環を生み出すことを目指します。

club 361° media：https://club361.com/media/

■Founder Partner・島田慎二氏インタビューを公開

始動を記念し、「club 361°」のFounder Partnerであり公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ チェアマンを務める島田慎二氏のインタビューを公開します。コンサルティング事業での起業から、経営難にあった千葉ジェッツの再建、そしてB.LEAGUEのトップとして日本バスケットボール界を牽引するまでの歩みを紹介。華々しい実績の“裏側”にあった迷いや決断を振り返りながら、「たった1度の勇気ある一歩こそが未来を切り拓く」という、挑戦をためらうすべての人へのメッセージが語られます。

■ Founder コメント

私たちは創業以来、“361°＝無限への挑戦”を掲げ、前例のない道を歩んできました。挑戦の道のりは決して平坦ではありませんが、誰かの勇気ある一歩は、必ず次の誰かの挑戦の後押しになります。このメディアやコミュニティを通じて各界の挑戦者のリアルな物語を届け、一人でも多くの方が自分の“361°”へ踏み出すきっかけをつくりたい。そしてその輪を広げることで、スポーツ・エンターテインメント・ビジネス各業界のさらなる発展に貢献していきたいと考えています。

■連載ラインナップ

「club 361°」では、挑戦者のタイプやテーマごとに複数の連載を展開します。それぞれ異なる切り口から、挑戦の物語に迫ります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32768/table/120_1_be0f1eb6fa0ecc2fd347f43333acc7ec.jpg?v=202606230252 ]

■連載ラインナップ

スポーツ・ビジネス・エンターテインメント・教育など、さまざまな分野の第一線で挑戦を続ける方々を取材しています。6月23日時点で配信している一部をご紹介します。

▼取材ラインナップ（一部・五十音順）

・岩崎 恭子氏「五輪金メダルの光と影を通じて 岩崎恭子が伝えたい一つのこと『自分自身を大切にして』」（元水泳選手）

・上重 聡氏「『惨めな姿を見せてみろ』二刀流で生きる上重聡が思い出す言葉」（フリーアナウンサー）

・大藏 基誠氏「過去ではなく未来のためにある 700年続いた狂言を次代へ繫ぐ 能楽師・大藏基誠が考える伝統」（能楽師狂言方 大藏流）

・加納 典明氏「『写真なんてそもそも全部嘘』84歳でも追い続ける加納典明 『具体』への執念」（写真家）

・中町 俊耶氏「完全麻痺から再び灯った情熱 『一歩踏み出す勇気』を大切に 車いすラグビー・中町俊耶」（車いすラグビー日本代表選手）

・山田 幸代氏「ラクロスで日本人初のプロ宣言 山田幸代を突き動かす原動力は『自分がハッピーであること』」（プロラクロスプレーヤー）

■ こんな方におすすめのメディアです

■ 公式LINE

- これから何かに挑戦したい、一歩を踏み出すきっかけを探している方- 自身のキャリアや働き方、生き方を見つめ直したいビジネスパーソン・学生- 転職・キャリアチェンジ・独立など、人生の転機を考えている方- 組織づくりや人材育成に取り組む経営者・マネジメント層、指導者- 現在第一線で活躍する、またこれから挑戦を始めるアスリート・表現者・クリエイター

「club 361°」では、挑戦者が集うコミュニティへのメンバーを募集しています。最新インタビューの配信情報やコミュニティイベントのご案内は公式LINEにて配信予定です。下記より友だち追加のうえ、メンバー登録をしてください。

▶ 公式LINE：https://liff.line.me/2007833531-RdJoB6Qq/landing?follow=%40753keirq&lp=NKVhTE&liff_id=2007833531-RdJoB6Qq(https://liff.line.me/2007833531-RdJoB6Qq/landing?follow=%40753keirq&lp=NKVhTE&liff_id=2007833531-RdJoB6Qq)

▶ メディアサイト：club 361° media：https://club361.com/media/

※インタビュー記事はメディアサイト上で公開され、どなたでも閲覧いただけます。



■会社概要

■社名：esspride株式会社（エスプライド）

■所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-17-11

■代表取締役CEO：西川 世一

■設立年月日：2005年4月25日

■HP：https://esspride.com/