Hisense、FIFAワールドカップ2026（TM）で「Innovating a Brighter Life（より明るい生活を創る）」というメッセージを発信

中国・青島、2026年6月23日 /PRNewswire/ -- Hisenseは、家電・コンシューマー・エレクトロニクス分野における世界的なトップブランドとして「Innovating a Brighter Life」というビジョンを、FIFAワールドカップ2026TMのピッチサイドのLEDメッセージを通じて、世界中のサッカーファンに発信しています。





大会期間中の各試合で掲示され、スタジアムに集まる数百万の観客および世界中の数十億人の視聴者にメッセージが届けられることによって、Hisenseが日常生活を豊かにする技術の創造に取り組んでいる姿勢が示されます。特に際立つメッセージとして「Innovating a Brighter Life」および「The Origin of RGB MiniLED TV（RGB MiniLED TVのルーツ）」が取り上げられており、同社のブランドビジョンと次世代ディスプレイ技術におけるリーダーシップを強調しています。

世界最大のサッカー大会が開催される中、Hisenseは主力モデル「UXS RGB MiniLED TV」を強調し、画期的なRGB MiniLED技術によって実現される卓越した色再現性、輝度、コントラストを訴求しています。ピッチ上のあらゆる瞬間をファンにより身近に感じてもらえるよう設計された「UXS RGB MiniLED TV」は、スポーツ、エンターテインメント、ゲームにおいて、より没入感と臨場感にあふれた視聴体験を提供します。

Hisenseは、テレビ分野における技術革新に加え、より広範なスマートライフ・エコシステムの取り組みも紹介しています。「Hisense Laser TV、Global No.1」というメッセージは、数々の賞を受賞したL9Qレーザーテレビを訴求するもので、スタジアムの雰囲気を自宅で再現する超大画面の視聴体験を実現します。「Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living（スマート冷却で、フレッシュな暮らしを実現するHisense冷蔵庫）」というメッセージは「PureFlat Smartシリーズ冷蔵庫」の技術革新を表現したもので、食品の鮮度をより長く保ち、現代的な家族のライフスタイルを支える設計となっています。一方「Hisense Aircon, Better Air, Hisense Care（より良い空気とケアを届けるHisenseエアコン）」というメッセージは、「Air Masterエアコン」を訴求するもので、高度な空気制御技術により、インテリジェントな温度管理と快適性を向上させた室内環境を提供します。

これらの主力イノベーションは、Hisenseがディスプレイ、エンターテインメント、スマートホームの各分野において、技術革新と実生活体験をいかにして結び続けているかを如実に示しています。Hisenseは、FIFAワールドカップ2026TMのピッチサイドでの展開を通じて「Innovating a Brighter Life」というメッセージを世界中の視聴者に届けるととともに、有意義なイノベーションが人々の視聴体験・生活・つながりをどのように豊かにするかを示しています。

Hisenseについて

Hisenseは1969年に設立され、家電・コンシューマーエレクトロニクス分野における世界的リーディング企業として、160以上の国と地域で事業展開しています。高品質なマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントITソリューションの提供を手がけています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において世界第1位にランクされています（2023年～2026年第1四半期）。RGB MiniLEDのルーツとして、Hisenseは次世代RGB MiniLEDのイノベーションをリードし続けています。HisenseはFIFAワールドカップ2026TMの公式スポンサーとして、世界中の視聴者とつながる手段として、グローバルスポーツパートナーシップへの取り組みを強化しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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