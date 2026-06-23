Elkem SiliconesがBluestar Siliconesに社名変更、次章に向けた新たなアイデンティティを発表





同社は定評あるブランド名に回帰するとともに、新たなビジュアルアイデンティティを導入し、顧客、パートナー、ステークホルダーに継続性を改めて示します。

フランス・リヨン, 2026年6月19日 /PRNewswire/ -- Elkem Siliconesは本日、Bluestar Siliconesへのブランド変更を発表しました。これは、2026年4月30日にBluestarによるElkemのシリコーン事業部門の過半数持分の取得が完了した後の、同社の移行における重要な節目です。

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2007年から2017年まで同事業が使用していたBluestar Siliconesの名称を復活させることで、同社は世界的に認知された業界有数のブランドとのつながりを取り戻します。また、「違いを実感する（Living the difference）」というタグラインを含む新たなビジュアルアイデンティティは、同社の将来を見据えた意欲と、シリコーン市場における独自の地位を表しています。

Bluestar Silicones責任者のSandy Chen氏は、次のように述べました。「Bluestar Siliconesの名称に戻すことで、確立されたブランドと広く認められた伝統とのつながりを取り戻すとともに、将来に向けた新たな意欲を表明します。これは当社、社員、顧客、パートナーにとって、継続性を保つ取り組みであると同時に、前進でもあります。」

今回の発表は、今後数か月にわたり、新たなアイデンティティを各接点および各地域で順次展開しながら進める、段階的な移行の始まりを示すものです。

顧客とパートナーにとって、この移行はシームレスなものとなるよう設計されており、これまでと同じ信頼性の高い事業運営、製品、関係性を維持しながら、イノベーション、能力強化、持続可能な成長における新たな目標への道を開くものです。製造拠点、製造プロセス、原材料、製品名、商標に変更はありません。

「Bluestarの目標は、当社の産業・科学・商業面の強固な基盤を土台に、世界をリードする企業としての発展にさらに投資すると同時に、顧客から評価されてきた、顧客に近い体制、機動力、市場理解、応用ノウハウを生かして、引き続き顧客にサービスを提供することです」と、Sandy Chen氏は付け加えました。

Bluestar Siliconesについて

Bluestar Siliconesは、80年以上にわたるシリコーン化学の経験と応用開発の専門知識を活かす、世界をリードする完全統合型シリコーンメーカーです。同社は、モビリティ、安全、エレクトロニクス、エネルギー、航空宇宙、ヘルスケア、パーソナルケア、建設、繊維、離型コーティングを含む幅広い業界に、革新的で不可欠なシリコーンソリューションを提供しています。4大陸に11か所の製造拠点を有し、約400人の研究開発科学者を含め、世界で約3,500人の従業員を擁するBluestar Siliconesは、グローバルな規模と市場に近い体制に、卓越した応用ノウハウとイノベーション能力を組み合わせ、世界中の顧客が今後の技術的課題と持続可能性課題に対応できるよう支援しています。Bluestar Siliconesは、社員とパートナーが違いを実感できるようにし、より明るい未来を切り開くことに取り組んでいます。

www.bluestarsilicones.com

メディア連絡先

Quentin Clair

Bluestar Silicones

quentin.clair@elkem.com

動画 - https://mma.prnasia.com/media2/2997190/Bluestar_Silicons.mp4

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2997191/BlueStar_Prototype_KeyVisuals.jpg?p=medium600

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2997192/Bluestar_Silicones_Logo.jpg?p=medium600

Bluestar Silicones new logo



Bluestar Silicones new brand - prototype of key visuals



（日本語リリース：クライアント提供）

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