Makuakeで目標1319％達成！清水建設と共同開発した、腕特化型のアシストスーツが2026年6月1日より一般発売を開始！

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は、清水建設株式会社(https://www.shimz.co.jp/)（本社：東京都中央区 取締役社長：新村達也）と共同開発したアシストスーツを現場のリアルな声を基に大幅にリニューアルし、腕のアシストに特化した新製品「DARWING Lift Up AS（ダーウィン リフト アップ エーエス）」として、2026年6月1日（月）より一般発売いたしました。本製品は、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」での先行販売において目標金額を1319％達成し、注目を集めています。

■現場のリアルな悩みを反映したフルモデルチェンジの背景

詳細はこちら :https://shop.daiyak.co.jp/shop/g/g0010452/ダイヤ公式オンラインストア

建設業界で深刻化する職人の高齢化や人手不足を背景に、当社と清水建設は2020年に腕と腰をアシストするアシストスーツ「DARWING ワーキングアシストAS」を共同開発しました。

しかし、実際の過酷な現場で製品を使用し続ける中で、

「機能は良いが、もっと簡単に着られるものがいい」

「夏場は暑くて着ていられない」

という、現場ならではの切実な声が上がりました。

そこで今回、これらの課題を根本から解決すべくフルモデルチェンジを敢行。熟練の「手仕事」を一日でも長く続けてもらうためのパートナーとして、圧倒的な使いやすさを追求しました。

■ 新製品「DARWING Lift Up AS」 現場を救う4つの進化

（1）約10秒で装着完了、「装着する」から「着る」へ

「装着に時間をかけたくない」という現場の声に応え、構造をゼロから見直しました。リュックのように背負って手首を通し、ベルトで調整するだけのシンプルな構造に変更。約10秒で素早く装着でき、作業の邪魔をしません。

（2）「持ち上げ・持ち下ろし」 両面での腕アシストを強化

地面（床面など）や膝くらいの高さから重量物を持ち上げる際の「腕のサポート」に特化。さらに、腰くらいの高さから地面や膝元へ荷物を持ち下ろす際にも、重力による急激な負荷がかかることを防ぎ、作業の安全性と身体への負担軽減を両立させています。

（3）腰のサポートは「選択式」。既存のロングセラー製品と連携

従来の一体型から、腕と腰のアシストを切り分けた構造に見直しました。腰のサポートが必要な場合は、建設・物流業界で長年の導入実績を誇る当社のロングセラー「bonbone メッシュアクションギア クラシック」との併用を推奨しています。作業内容や体調に合わせ、「腕のみ」「腕＋腰」を自由に選択できます。

（4）過酷な夏を乗り切る「暑さ対策」

近年の猛暑に対応するため、背中部分に保冷剤などを収納できる専用ポケットを装備しました。身体的負担だけでなく環境的負担からも職人を支援し、夏場の作業効率低下を防ぎます。

■製品概要

製品名：DARWING Lift Up AS（ダーウィン リフト アップ エーエス）

価格：14,300円

発売日：2026年6月1日（月）

主な用途：肘の曲げ伸ばし作業全般、身体側に引くような動作、物流倉庫での荷物運搬、草刈りなど

特徴：上腕アシスト機能、保冷剤ポケット、軽量設計、簡単装着

推奨併用品：bonbone メッシュアクションギア クラシック（腰用）

ダイヤ工業公式オンラインストア：https://shop.daiyak.co.jp/shop/g/g0010452/

■製品のご体験について（事前予約制）

物流倉庫での荷物の持ち運びに荷物の持ち運びに草刈り時に

「実際の機能を体感してみたい」「自分の業務に合うか確認したい」というお客さまに向け、当社の直営ショップ「DAIYA FACTORY」、「体験型アシストスーツミュージアム」にて、ご購入前に実際の機能や着心地をご体験いただけます。

【一般のお客さま】

直営ショップ「DAIYA FACTORY」にてご体験いただけます。事前にお電話にてご連絡ください。

DAIYA FACTORY（ダイヤファクトリー）

所在地：岡山県岡山市南区古新田1125 1階

TEL：086-282-1213

【企業・法人のお客さま】

複数のメーカーの多種多様なアシストスーツを実際に「見て、触れて、体感できる」専門施設、「体験型アシストスーツミュージアム」にてご体験いただけます。公式サイトの専用予約フォームよりご予約ください。

体験型アシストスーツミュージアム in TOKYO

住所：東京都品川区西五反田7丁目22-17 TOCビル12階47号

体験型アシストスーツミュージアム in OKAYAMA

住所：岡山県岡山市南区古新田1117-1

お申し込みはこちら：公式サイト(https://www.darwing-workingassist.com/%E4%BD%93%E9%A8%93%E5%9E%8B%E6%96%BD%E8%A8%AD%E4%B8%80%E8%A6%A7)

会社概要

【清水建設株式会社】

所在地：〒104-8370 東京都中央区京橋二丁目16番1号

代表者：取締役社長 新村達也

創業：1804年

資本金：743.65億円

Tel：03-3561-1111（代表）

URL：https://www.shimz.co.jp

事業内容：建築・土木等建設工事の請負（総合建設業）

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日 9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売