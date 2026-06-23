カエカ、東京都公式の職業体験プログラム「Job EX」に参画。2026年夏休み、中高生の職業体験受け入れ企業として参加決定。

株式会社カエカ

話し方トレーニングサービス「kaeka」を提供する株式会社カエカ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：千葉佳織）は、東京都の「TOKYO 中高生職業体験サイト Job EX」における2026年度夏休み期間の職業体験受け入れ企業として参画しましたことをお知らせいたします。

「TOKYO中高生職業体験サイト Job EX」は、こどもスマイルムーブメントの一環として東京都が実施する取組で、幅広い業種の企業・団体が職業体験プログラムを提供し、参加する中高生を募集するものです。当社も本サイトを通じて職業体験プログラムを提供いたします。

■「TOKYO 中高生職業体験サイト Job EX」とは

東京都は、中高生からの政策提案に基づき、職業体験を希望する中高生と企業・団体をマッチングする「TOKYO中高生職業体験サイトJob EX（ジョブイーエックス）」を通じて、中高生のニーズを捉えたリアルな職業体験の機会を提供しています。



◯TOKYO中高生職業体験サイトJob EX公式サイト：https://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/shokugyo-taiken

■カエカが職業体験プログラム「Job EX」に参画する背景

東京都が運営する「TOKYO中高生職業体験サイトJob EX」では、多様な企業・団体と連携し、中高生のニーズを踏まえたリアルな職業体験の機会が提供されています。

昨年度も高い人気を得ている本取組に対し、カエカは、自社の事業特性が中高生にとって有益な学びの機会を提供できるものと捉え、本年度の参画に至りました。

カエカは、自社の事業が持つ独自性に加え、現在の中高生にとって重要と考えられるスキルに触れる機会を提供できる点や、スタートアップ企業ならではのスピード感や熱量を体感できる点に、本プログラムの価値があると考えています。今回の職業体験を通じて、カエカは以下3点の実現を目指します。

１「スピーチトレーナー」という職業の認知向上

経営者や政治家などのリーダー層を支える専門職としての「スピーチトレーナー」の認知を広め、キャリアの選択肢を提示します。

２中高生の「ポータブルスキル」獲得

職業体験を通じて、プレゼンテーションや論理的思考など、将来どんな道に進んでも通用する一生モノのスキルを体感・習得していただきます。

３ビジョンの実現：義務教育への導入

「コミュニケーション学習を文化に」というビジョンのもと、将来的に義務教育にコミュニケーション学習が導入される未来を見据え、次世代へ直接教育の機会を提供します。

【カエカ担当者からのメッセージ】

カエカはこれまでも、茨城県古河市の中学生を対象としたスピーチ講座の実施や、所沢市内の一部小学校への話し方AI診断「kaeka score」受験機会の提供など、義務教育世代への教育活動に継続的に取り組んできました。

新指導要領をはじめ、学校教育の場において「話す力」「表現する力」の重要性はますます高まっています。受験においても自分の考えや気持ちを適切に伝える力が問われるようになり、コミュニケーション教育はもはや社会全体の課題です。幼少期から「伝える力」を育む機会があれば、子どもたちはより豊かな人生を歩めると私たちは信じています。カエカが義務教育への導入を目指すのは、そうした未来を本気で実現したいという思いからです。

本プログラムでは、人生を豊かにする「話し方」のトレーニング現場をリアルに体感してもらいます。ここで学ぶ技術は、一度身につければどんな環境でも一生使い続けられる最強の“ポータブルスキル(持ち運び可能な武器)”です。単なる職業体験だけでなく、これからの参加者の人生を支える「大きな武器」を手に入れるきっかけになることを願っています。

■話し方トレーニングサービス「kaeka」について

「すべての人生にスポットライトを」というミッションを掲げ、話し方トレーニングサービス「kaeka」を主軸に、経営者、政治家、社会人に向けて話し方トレーニングを提供しています。これまで、7,000名を越える方々へのトレーニングや法人研修を展開してまいりました。

現在は、銀座・築地・渋谷・大阪に校舎を構えております。さらに「kaeka」では、法人研修や政治家向けの選挙対策のトレーニング、トレーナーと1対1で行う完全パーソナルトレーニングも実施しています。

会社名：株式会社カエカ

代表者：千葉佳織

所在地：東京都中央区銀座3丁目14-10 第一恒産ビル3F

設立：2019年12月3日

事業内容：

・話し方トレーニング「kaeka」

・プライベート特化「kaeka private」

・法人・団体向け研修

・話す力測定「kaeka score」

・政治家向け演説力診断「kaeka score politics」

・スピーチ原稿ライティング

▼話し方にお悩みの方はこちらからお気軽にkaekaの個別相談会にお申し込みください。

https://kaeka.jp/entry

▼kaekaの法人研修にご興味をお持ちの方はこちら

https://kaeka.jp/courses/corporation

