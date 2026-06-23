夏休みの家族旅行に最適！充実の5大特典付『ファミリーサマーステイプラン』が今年も登場！

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ（東京）

宿泊プラン『【お子さま連れに嬉しい5大特典付！】ファミリーサマーステイプラン』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/family-trip/

ホテルニューオータニ（東京）では、ご家族での夏休み旅行におすすめの宿泊プラン『ファミリーサマーステイプラン』を、2026年6月24日（水）14:00より販売開始します。ご家族皆さまでの夏休み旅行を応援する、嬉しい5大特典付プラン。7月10日（金）～9月23日（水・祝）の期間中、1日10室限定で販売のため、夏休み旅行をご検討中の方はお早めのご予約をおすすめします。

もうすぐ夏休み！海外に行かずとも叶う、ゆったりとしたリゾート気分を。

続く物価高と、今年も予想される「酷暑」。 旅行会社大手のアンケートでも「今年の夏休みは自宅や近場で過ごす」派がトップになるなど、無理な長距離移動は控え「近場で、賢く、快適に」とシフトするご家族が増えています。

そんな中、ホテルニューオータニ（東京）では、お子さま連れのご家族でもゆったりとホテル内でお寛ぎいただける、多彩な特典がついた宿泊プランをご用意しました。

お子さまも保護者の方も大満足！充実の5大特典をご用意！

本宿泊プランでは、小さなお子さまや食べ盛りのお子さまがいらっしゃるご家族にも嬉しい、多彩な特典をご用意しています。夏の暑さを気にせず、ホテル館内で涼しく快適に過ごすホカンスをお愉しみください。

【特典１.】夏の暑さは泳いで涼しく！「GARDEN POOL入場無料」「GARDEN POOL」

約1万坪の広さを誇る日本庭園に隣接する都会のリゾート「GARDEN POOL（ガーデンプール）」。

ご宿泊のお客さまは、一般大人料金\20,000*、一般お子さま料金\7,000*のところ、ご滞在中は何度でも無料でご利用いただけます。遊び疲れた後は、レストランで食事をして、またプールでひと泳ぎすることも可能！

思い思いのスケジュールや旅の目的に合わせて、心の赴くままにお過ごしください。

*土・日・祝料金

「幼児用POOL」（深さ50cm）

さらに、「GARDEN POOL」内には深さ50cmのプールも完備しており、小さなお子さま連れの方も安心してお子さまを遊ばせることができます。

日本庭園の緑と広大な空に囲まれた、まさに「都心のオアシス」で、ご家族そろって愉しい夏のひとときをお過ごしください。

【特典２.】家族での豊かな朝のひとときを応援。ご両親に朗報の「お子さま朝食無料」オールデイダイニング「SATSUKI」『新・最強の朝食』

食べ盛りのお子さまがいるご家庭は、添い寝で宿泊したお子さまの朝食料金も気になるところ。

本プランで金曜日から日曜日にご宿泊の場合、通常は追加料金を頂戴する添い寝のお子さまの朝食代金が無料に！*

100種以上のメニューが並ぶ、オールデイダイニング「SATSUKI」の『新・最強の朝食』や、お部屋でゆっくりと朝のひとときを愉しむルームサービスを含む、4つの選択肢からご朝食をお選びいただけます。

*毎週土曜日および、7/19（日）・9/20（日）～22（火・祝）のご宿泊は特典対象外となります。

【特典３.】ホテルステイがさらに充実！「\10,000分の館内利用券」をプレゼント

1泊につき、1室あたり\10,000分の館内利用券をプレゼントします。館内利用券は、館内30か所以上のレストラン・バーや、スーパーシリーズが人気の「パティスリーSATSUKI」などのペストリーブティックをはじめとする、50店舗以上のショップでご利用可能です。和・洋・中のバラエティ豊かなレストランで優雅にランチ・ディナーを愉しむもよし、旅の思い出にホテルのシグネチャースイーツをお持ち帰りするもよし。ホテルステイをさらに豊かにカスタマイズいただけます。

【特典４.】ご家族皆さまが快適に過ごせる！充実の「子ども用アメニティ」をご用意

お子さま用の歯ブラシやスリッパ、補助便座やおむつ用ゴミ箱など、ご自宅を離れても快適に過ごせる無料貸し出し品もご用意。お子さま用の浴衣は3サイズご用意しており、お子さまの身長に合わせてお選びいただけます。さらに、添い寝では少し窮屈という方におすすめの「エキストラベッド」を入れられるお部屋タイプのご用意もございます。

※エキストラベッドをご利用の場合は、別途料金が発生いたします。詳しくはお問合せください。

※エキストラベッドを入れられないお部屋タイプもございます。

【特典５.】車での来館や、東京観光も気楽に！「ご滞在中の駐車場無料」

お子さまとの旅行は、あれこれシミュレーションするうちについ荷物が多くなりがちです。

ホテルニューオータニ（東京）では、ご滞在中の駐車場を何度でも無料でご利用いただけます。

たくさんのお荷物と一緒にマイカーで快適にお越しいただけるのはもちろん、当ホテルを拠点とした首都圏観光へも気軽にお出かけください。

夏休みの思い出の1ページに、ご家族そろって素敵なひとときをお過ごしください。

販売概要

ホテルニューオータニ（東京）

宿泊プラン『【お子さま連れに嬉しい5大特典付！】ファミリーサマーステイプラン』

[期間]

2026年7月10日（金）～9月23日（水・祝）

[予約受付]

2026年6月24日（水）14:00より

[料金]

ザ・メイン スタンダードルーム（36平方メートル ）

1室2名さま \63,100～

ザ・メイン デラックスルーム 洗い場付バスルームタイプ（45平方メートル ）

1室2名さま \82,600～

ガーデンタワー デラックスルーム（50.2平方メートル ～）

1室2名さま \75,000～

※料金には1泊室料、朝食、5大特典、税金・サービス料が含まれます。

※1名さま・3～4名さまの料金や、このほかのお部屋タイプもございます。詳しくはお問い合わせください。

[場所]

東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ

[ご予約・お問合せ]

Tel: 03-3234-5678（客室予約直通 9:00～18:00）

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/family-trip/