刃がないのに削れる。食感を選べる両面おろし金「双味」が、7月4日（土）Makuakeで先行販売開始へ

comitanZstore刃のない両面おろし金「双味」。ひらがなの凹凸パターンで食材を削る新発想のおろし金。刃がないのに削れる、食感を選べる両面おろし金「双味」。7月4日（土）Makuakeで先行販売開始

一般的なおろし金は、鋭い刃で食材を削ります。

しかし、「双味」に刃はありません。

ステンレス板の両面に、異なるひらがなの凹凸パターンを形成。

片面はざくざくとした粒感のある仕上がりに、もう片面はふわふわとしたなめらかな口あたりに。

1枚で2つの仕上がりを使い分けられる、新発想の両面おろし金です。

刃がないのに、なぜ削れる？

表はざくざく、裏はふわふわ。1枚で2つの食感を使い分けられます。粒感のある仕上がりに。素材の食感を楽しめます。 なめらかな口あたりに。やさしい口どけを楽しめます。

さらに、両面で異なるパターンを採用することで、片面は「ざくざくとした粒感のある仕上がり」、

もう片面は「とろりとなめらかな口あたり」と、２つの食感を１枚で使い分けることができます。

上下の動きで、粒感のある大根おろしに。ざくざく面

粒感を残して、食感のある大根おろしに。

大根の繊維感やみずみずしさをほどよく残し、

焼き魚や冷しゃぶに添えたくなる仕上がりです。

円を描くようにおろすだけで、とろりとなめらかな仕上がりに。ふわふわ面

ふわふわ面で大根をおろすと、とろりとなめらかな仕上がりに。

やさしい口あたりの大根おろしになります。

指が近づいても怖さを感じにくい。

小さくなった食材も、最後まで無駄なく削りやすい。そして、料理に合わせて食感まで選べる。

指が近づく場面でも、怖さを感じにくい使い心地。刃がないから、指にやさしい設計

鋭い刃ではなく、ひらがなの凹凸で削る構造。

毎日の調理でも、洗うときでも、扱いやすさに

こだわりました。

洗うときも、指が近づいても扱いやすい設計です。

「双味」は、ひらがなの凹凸から生まれた、新発想のおろし金です。

開発のきっかけ｜おろし金の"不満"を、刃をなくすことで見直す

おろし金は、日本の家庭に長く親しまれてきた調理道具です。

一方で、日常的に使うなかで、次のような不満を感じたことはないでしょうか。

「刃が指に当たりそうで怖い」

「洗うときに刃が危ない」

「食材が小さくなると、最後まで削りにくい」

「料理に合わせた食感にしにくい」

これらは、鋭い刃で食材を削る従来のおろし金が抱えやすい、構造上の課題でもあります。

「刃そのものをなくせば、もっと使いやすくできるのではないか」

そのシンプルな問いから、「双味」の開発はスタートしました。

目指したのは、怖さを感じにくく、

食材を無駄なく使いきれて、

仕上がりまで選べるおろし金。

そこでたどり着いたのが、鋭い刃ではなく、ひらがなの凹凸で食材を削るという新しい構造でした。

開発の裏側｜「ひらがなの凹凸」が完成するまで

刃をなくし、ひらがなの凹凸で食材を削るというアイデアは、シンプルに思えても、実現には想像以上の試作と検証が必要でした。3Dプリンターによる試作も交えながら、何度も形状を見直す日々が続きました。

最初の試作では、ふわふわ面・ざくざく面ともに、思うような削れ味にはなりませんでした。ふわふわ面は仕上がりが大きく崩れてしまい、一からの見直しが必要な状態に。

1回目の試作（ふわふわ面）。狙った仕上がりにはほど遠い結果だった

一方でざくざく面は、同じく失敗ではあったものの、わずかな改良で実用に近づきそうな手ごたえがありました。

1回目の試作（ざくざく面）。失敗の中にも、改良の方向性が見えた

この手ごたえを踏まえ、2回目の試作ではざくざく面の文字を大幅に変更。さらに、その設計思想をふわふわ面にも応用しました。しかし、ざくざく面は文字を変えたことで今度は別の問題が発生し、再び大きくつまずくことになります。

2回目の試作（ざくざく面）。文字を大きく変えたことで、新たな課題が見えてきた

2度の大きな失敗を経て、3Dプリンターでの試作を重ねる日々が続きました。そうした中で見えてきたのは、文字の太さと間隔が、削れ味そのものを大きく左右するという核心でした。太すぎれば水分の多い食材で滑ってしまい、配置が粗ければ思うような削れ方になりません。文字の向きについても試行錯誤を重ね、食材への引っかかりやすさを考慮しながら検証を進めました。最終的に、ざくざく面はピッチを詰めて文字を細く、ふわふわ面も同様に文字を細く調整。食材がきちんとおろせる形に仕上げた上で、洗うときに目詰まりしにくい間隔にもなりました。

ひらがな一文字の太さや向き、間隔が、食材の削れ方から、洗いやすさまで左右する。

「双味」は、そんな試作と検証の積み重ねの先に生まれた、ひとつの答えです。

幾度の試作を経て完成した、ざくざく面とふわふわ面

製造を手がけた株式会社ケミカルプリントの竹中氏は、この製品づくりについて次のように語っています。

「見た目だけではなく、触れたときの安心感、使い続けたときの心地よさ、削ってできたものの仕上がり。その思いを実現するため、試作の段階から想像をしながら改善を重ね、一緒に作り上げてきました。この製品が誰かの日常を少しでも快適にして、長く愛される存在になればと思います」

（株式会社ケミカルプリント 竹中氏）

使い方｜食材も、季節も、料理に合わせて使い分ける

大根、生姜、わさび、長芋、チーズ。

日常的に使う食材を、刃を気にせず削れます。

生姜にもわさびにも長芋にもチーズにも

片面のざくざく面では、大根おろしに粒感が残り、食材の存在感を楽しめる仕上がりに。

もう片面のふわふわ面では、とろりとなめらかな口あたりになり、薬味や和え物に溶け込むような仕上がりになります。

夏の薬味から、秋冬の鍋料理、チーズを削ってパスタやサラダに。

一年を通して使える一枚です。

大根、生姜、わさび、長芋、チーズ…日常の食材を、刃を気にせず削れます。

「今日はどちらの面で削ろうか」という小さな選択が、料理の仕上がりを変えます。

商品特徴｜５つのこだわり

■ 刃のない構造

ひらがなの凹凸パターンで食材を削るため、鋭い刃がありません。

指が近づいても怖さを感じにくく、洗うときも扱いやすい構造です。

■ 両面で２つの食感

片面はざくざく、もう片面はふわふわ。

１枚で２種類の仕上がりを使い分けられます。

■ 最後まで削りやすい

食材が小さくなっても削りやすい構造のため、素材を無駄なく使いきれます。

■ 食器洗浄機対応

日常使いを想定し、食器洗浄機での洗浄に対応。

耐食器洗浄機試験でも異常なしを確認済みです。

■ 商標・意匠出願済み

商品名「双味」および製品デザインについて、商標・意匠を出願済みです。

刃のない構造、両面で2つの食感、食洗機対応。日常使いを考えた両面おろし金です。Makuake情報｜先行販売概要

「双味」は、2026年7月4日（土）より、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始します。

■ 販売期間

2026年7月4日（土）～9月13日（日）／72日間

■ リターン価格

・超々早割2個セット：7,200円（定価より25％OFF）／30セット限定

・超早割2個セット：7,680円（定価より20％OFF）／50セット限定

・早割2個セット：8,160円（定価より15％OFF）／60セット限定

・超早割1個：3,840円（定価より20％OFF）／100個限定

・早割1個：4,080円（定価より15％OFF）／120個限定

■ 定価

4,800円（税込）

■ 初回生産数

500個

■ 発送予定

2026年12月～

■先行登録ページ：

https://futami-makuake-line.netlify.app

■プロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/futami_fully/

※7月4日（土）公開予定

ざくざく面（左）とふわふわ面（右）。同じ食材でも、仕上がりが変わります。知財情報｜商品名・デザインを出願済み

「双味（ふたみ）」は、商品名について商標出願済み、製品デザインについて意匠出願済みです。

製品デザインでは、両面に配置したひらがなの凹凸パターンや、表裏で異なる仕上がりを視覚的に伝える外観について、知的財産面でも保護を進めています。

今後も、機能性だけでなく、使う楽しさや見た目の新しさまで含めた調理道具として展開していきます。

実行者情報

fluffy fluffyは、毎日の暮らしの中で感じる小さな不満を見直し、使いやすさと心地よさを両立した日用品を企画・開発するブランドです。

素材、形状、使い心地にこだわりながら、日常に新しい選択肢を届けるものづくりを目指しています。

事業者名：comitanZstore

代表者：小宮山 崇

所在地：東京都

事業内容：日用品・調理道具の企画、開発、販売

先行登録ページ：https://futami-makuake-line.netlify.app

お問い合わせ先：fluffyfluffy.jp@gmail.com