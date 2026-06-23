【フキハラが及ぼす悪影響ランキング 】男女500人アンケート調査

株式会社エムフロ

株式会社エムフロ（本社：東京都渋谷区、代表：北脇陽典）は、お仕事をしている500人を対象に「フキハラが及ぼす悪影響に関する意識調査」を実施し、そのデータをランキング化しました。

不機嫌な態度を表に出し、周囲に向けるのが「不機嫌ハラスメント（フキハラ）」です。

暴言がなくても、「不機嫌であることを隠さない」だけで、職場に影響が出ると感じたことのある人も多いのではないでしょうか。

今回、株式会社エムフロが運営するCraudia採用サイト制作代行（ https://craudia-recruit-create.com/ ）は、お仕事をしている500人に「フキハラが及ぼす悪影響」についてアンケート調査を実施。その結果をランキング形式でまとめました。

調査結果に対して、和光大学現代人間学部教授の坂井敬子氏よりご考察いただいております。

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「Craudia採用サイト制作代行」の公式サイトURL（ https://craudia-recruit-create.com/ ）へのリンク設置をお願い致します。

【調査概要】

調査対象：お仕事をしている人

調査期間：2026年5月20日～21日

調査機関：自社調査

調査法：インターネットによる任意回答

有効回答数：500人（女性345人／男性155人）

回答者の年代：20代 17.2％／30代 38.2％／40代 30.2％／50代以上 14.4％

【調査結果サマリー】

・職場にフキハラする人がいると答えた人は74.6％

・職場のフキハラが及ぼす悪影響1位は「雰囲気が悪くなる」

・職場のフキハラ被害を避けるための対策は「なるべく関わらない」

職場にフキハラする人がいると答えた人は74.6％

お仕事をしている500人に「職場にフキハラする人がいるか」を聞いたところ、「いる」と答えた人が（74.6％）で、多数派になっています。

つまりフキハラは、「限られた職場」「限られた人」だけの問題ではありません。大多数の職場においてフキハラが発生していることが、浮き彫りになりました。

職場のフキハラが及ぼす悪影響1位は「雰囲気が悪くなる」

職場のフキハラが及ぼす悪影響を聞いたところ、1位は「雰囲気が悪くなる（28.4％）」でした。2位「コミュニケーションが減る（20.6％）」、3位「仕事の効率が下がる（17.0％）」が続きます。

職場でのフキハラは、まず職場環境や人間関係に影響があると考えている人が多数。

また「雰囲気の悪化」「コミュニケーションの減少」「本来業務以外で気を遣うことによる、集中力低下」などによって、仕事の効率が落ちると感じている人もいました。

フキハラは周囲の人にストレスを与えるだけではなく、業務の生産性にも影響を及ぼす、大きな問題なのですね。

＜1位 雰囲気が悪くなる＞

・みんながフキハラする人に気を遣い、空気が悪くなる（20代 男性）

・周りの空気がとても張り詰める（30代 女性）

・職場の雰囲気が重たくなって、周りの人がストレスを感じます（40代 男性）

フキハラする人がいると、「フキハラする人の感情や態度を、周囲が無意識に気にしてしまう」という状態になります。誰しも、フキハラをされたくはないからです。

また「影響を受けて、自分もピリピリしてしまう」という声もあり、不機嫌が伝染している様子もうかがえました。

結果として、職場全体に緊張感が生まれ、空気が張り詰めた状態になります。「無視しよう」と思っても、周りにいる人の感情は、多かれ少なかれ自分に影響します。そのため一人の不機嫌さが職場全体に広がり、雰囲気が悪くなってしまうのですね。

＜2位 コミュニケーションが減る＞

・相手の不機嫌な態度を恐れて、必要な報告・連絡・相談（ホウレンソウ）のタイミングが遅れる（20代 女性）

・フキハラしている本人とだけでなく、気を使って他の人とのコミュニケーションも取りにくくなる（30代 女性）

・仕事に関しての相談やコミュニケーションが取りにくい（50代以上 男性）

関わることで嫌な思いをしたくないと考えるため、通常、周囲の人はフキハラする人を敬遠したくなります。そのためフキハラをする人とのコミュニケーションは減ります。

また業務上の報告・連絡・相談をする際も、「今話しかけて大丈夫かな」とタイミングを過度に気にしてしまいがちです。タイミングを気にするあまり、早めに聞いたほうがいいことまで、後回しにしてしまう可能性も。

アンケートでは、「フキハラする人の機嫌を気にして、打ち合わせすらしにくい」など、職場全体のコミュニケーションがぎくしゃくしてしまうケースもあるとわかりました。

＜3位 仕事の効率が下がる＞

・フキハラされて、言われたことが気になって、作業パフォーマンスが落ちる（30代 男性）

・常にフキハラする人の機嫌を見る必要があり、生産性や正確さが激減する。仕事が進まず、業務に支障が出ている（30代 女性）

・管理職がフキハラするから、仕事が先に進まない（40代 男性）

フキハラによって仕事の効率が下がる背景としては、「フキハラがストレスになって集中できない」「報連相が少なくなる」などが挙げられました。

例えば「ミスしたらまたフキハラを受けるのでは」と考えると、精神的な負担が大きくなり、作業に集中できなくなる可能性があります。

また2位「コミュニケーションが減る」にあったように、フキハラする人に話しかける機会が減ると、必要な確認や指導などができず、仕事が滞ることも。とくに先輩や上司などがフキハラをすることで、方向性の確認や、わからない部分の相談などがしにくくなり、仕事の効率が下がりやすいと考えられます。

一方部下や後輩がフキハラする場合も、仕事を頼みにくいという意見がありました。

＜4位 不安感が大きくなる＞

・スタッフが顔色をうかがって、精神的に病む（30代 女性）

・一番の悪影響は、周りのスタッフが萎縮してしまうことです（40代 女性）

・フキハラをする人に仕事しているのを見られていると、緊張してやりにくいです（50代以上 男性）

フキハラをされると、周囲の人は嫌な気持ちになります。「そういう人だから」と割り切れればいいですが、ストレス耐性の強い人ばかりではありません。

相手の顔色をうかがう必要のある職場では緊張が続き、心身への負担が大きくなります。委縮しながら仕事をすることで、効率の低下につながることも考えられます。

アンケート回答では「自分は慣れたけど、新人が委縮してかわいそう」「離職する人もいる」「涙が出てくる」といった声もありました。

＜5位 本来業務以外で気を遣う＞

・フキハラする人の気分をうかがいながら、働く手間（20代 女性）

・窓口業務もあるため、来所する人に変に思われないよう、表面的にはふつうに過ごしているように見せる必要があり、心理的負荷が高くなっています（30代 女性）

・いつものことなので、みんな「ヤレヤレ」といった気持ちで相手をしています。そのため余計な時間がかかりますし、関わった人もストレスを感じます（40代 男性）

フキハラする人がいると、周囲は本来業務以外で気を遣ってしまうこともわかりました。理由としては「職場を円滑に回すために調整役が必要」「本来業務以外に、フキハラする人の機嫌をうかがう手間がかかる」などが挙げられています。

「不機嫌な人に配慮して話し方を変える」「タイミングを見計らう」「場の空気を整える」などは、精神的な負担となります。

とくに、お客さんが来る職場など対外的な対応がある職場では、周囲に悪い印象を与えないように気を張る場面も増えるとわかりました。

フキハラする人がいなければ、気にする必要のないことが発生しているのですね。

職場のフキハラ被害を避けるための対策は「なるべく関わらない」

職場のフキハラ被害を避けるための対策のダントツは「なるべく関わらない（65.8％）」でした。以下、2位「感情を無にして接する（10.2％）」、3位「相手の機嫌を取る（9.0％）」が続きます。

職場のフキハラ被害を避ける方法としては、自分の行動や受け止め方を工夫して対応する方法が多く挙げられました。

「自分がフキハラする人に適応する」という形が多く、「相手を変える」という対応はランクインしませんでした。できるだけ衝突やトラブルを避けようとする考えがうかがえます。

＜1位 なるべく関わらない＞

・あまり関わらず、仕事の連絡だけするようにしています。物理的に距離を置きます（30代 男性）

・会議があるふりをして、席から離れて会議室でデスクワーク（40代 男性）

・できるだけ関わらないようにしている。用事があるときは直接話しかけず、短いメールやチャットを使うようにしている（50代以上 女性）

具体例としては、「相手と同じ空間にいない」「話しかける機会を減らす」「チャットやメールでやり取りする」などが挙げられています。相手との接触を避けることで、フキハラの被害や影響を避ける方法です。

不機嫌な相手と接する機会を減らせば、不機嫌によるストレスを受けにくくなり、無駄な消耗を避けやすくなります。

ただ職場の上司や同僚とまったく接触しないのは、難しいことも。そのため「仕事のことだけ話す」という声もありました。

＜2位 感情を無にして接する＞

・最初は機嫌をうかがってたけど、今は感情を無にしてやるべきことだけやるようになった（30代 女性）

・どうしても話す必要があるときは、相手の機嫌には左右されず「事務的なロボット」になったつもりで必要最低限の言葉だけを返すようにしています（30代 女性）

・不機嫌なときは、感情を無にして接する（50代以上 男性）

相手の機嫌に自分の気持ちを左右されないように、意識している人も多く見られました。フキハラをする相手に気を遣いすぎたり、不機嫌を受け取って対応していたりすると、精神的に疲れてしまうからですね。

「やるべき業務に集中する」「相手の機嫌に左右されない」と割り切ることで、自分自身を守る方法だと考えられます。具体的には「ロボットのような事務的な対応」を意識している人がいました。

ただし、感情を抑えるという対応では、感情を表に出していないだけで、ストレスは溜まっている可能性も。我慢しすぎるのはよくないので、相談相手を見つけたり、ストレス発散する機会をもったりすることも大切です。

＜3位 相手の機嫌を取る＞

・フキハラの人の愚痴を聞いたり、好きな話を振って話させたり、気分がよくなるようにもっていっている（20代 女性）

・なるべく周りに被害が出ないように、機嫌を取って様子を見る（30代 女性）

・どうしても関わる必要がある場合は、相手に合わせて下から話をする（40代 男性）

相手の機嫌を取りながら働いている人もいました。直属の上司やチームメンバーなど、仕事でよく関わる相手の場合、避けるにも限界があるからです。そのため「業務を円滑に進めたい」「周囲への影響を最小限にしたい」という判断で、相手の機嫌を取ることになります。

「自分が少し我慢することで、全体が回るなら」という自己犠牲的な考えも、背景にあると考えられます。具体例としては「機嫌が悪そうなら、愚痴を聞いてあげる」「相手の好きな話題を振る」「下手に出る」などが挙げられました。

ただ周囲が合わせてくれることで、フキハラする人が増長しかねない点には、注意が必要です。

＜4位 フキハラを気にしない＞

・「気にしないこと」しかできない（30代 男性）

・私が疲れないためにも、相手の反応は気にしないようにしています（30代 女性）

・いつものことだと思って、なるべく気にしない（40代 女性）

不機嫌な態度を必要以上に受け止めないことで、自分の心を守ろうとする人もいました。相手の態度を真剣に受け止めていると、「相手を不機嫌にさせてしまった自分が、悪かったのではないか」などと悩み続けることにもなるからです。

そのため「いつものこと」「フキハラする人は、かわいそうな人」と割り切ったり受け流したりすることで、精神的に疲れない工夫をしているのですね。

影響を受けないよう意識することで、仕事への集中力を保ちやすくなると期待できます。

＜5位 機嫌のいいタイミングを狙う＞

・当日の顔色と態度をチェックして、話すタイミングを見極めている（30代 男性）

・仕事上関係ない相手なら関わらないようにするだけですが、上司や同僚ならひたすら顔色をうかがい、少しでも笑顔が見られたタイミングですかさず話しかけます（40代 女性）

・必要以上に相手の機嫌を刺激しないよう、タイミングを見て話しかけるようにしていました（50代以上 女性）

上司や身近な同僚の場合、コミュニケーションを避けたくても、完全に距離を置くことは難しいです。

そのため「必要なやり取りをできるだけ円滑に進めたい」という気持ちで、話しかけるタイミングを見計らう人もいました。機嫌のよさそうなときを狙って、話しかけるのですね。相手の状態を見ながら声をかけることで、衝突や不機嫌を避けやすくなります。

ただ常に顔色をうかがう状態が続くと、本来業務に割くべき集中力がそがれてしまう可能性もあります。

まとめ

アンケート調査ではフキハラを経験した人が多く、フキハラは特別ではなく、どのような職場でも起こりうるハラスメントだとわかりました。

フキハラの悪影響は「職場の雰囲気が悪くなる」「コミュニケーションが減る」などで、人間関係や職場環境が悪くなります。このような環境では「フキハラする人との接触を避ける」といった対応を取る人も多く、結果的に業務効率に影響が出ているケースも少なくありません。

またアンケート回答では「お客様から『雰囲気が悪い』と言われた」という体験談もあり、社内だけの問題に留まらない例もあります。フキハラは働く人の心理面にも、また職場全体の業務面にも影響を及ぼすハラスメントです。

■坂井敬子氏の考察

調査結果から想像できるのは、「不機嫌であることを隠さない」行為が、コミュニケーション停滞や当人の孤立化といった組織機能を阻害する悪循環をもたらすことです。皆の満足感や生産性を下げかねません。よくあることと受け流すより、何か対応を考えたいところです。

職場の空気を変えるには、リーダーを中心にメンバー全体で目標を共有することが要となります。不機嫌で人をコントロールしようとする行為を無くし、職場の心理的な安全性を高めようという宣言や決意、具体的方略を、皆さんで共有できるのがいいと思います。その際、問題の行為をする人を，攻撃したり切り離したりすることは悪手です。

取り組みとして、その人を含め職場の皆でお互いに、感謝やねぎらいを含めた正負両面のフィードバックを一層心がけるのが良いのではないでしょうか。過度にならず、継続することが肝要と思います。具体的な形式やタイミングなど、皆さんでアイディアを出し合い決めるのが望ましいでしょう。人による感じ方・考え方の違いを知ることも大事です。

もしリーダーが、取り組みに難色を示したり、不機嫌であることを隠さない本人であったら、その上長や人事などに相談してみることも必要になるかもしれません。

▽監修者紹介

坂井 敬子（さかい けいこ）

和光大学現代人間学部教授（ https://www.wako.ac.jp/ ）

キャリアコンサルタント

専門は、キャリア心理学、産業・組織心理学。

著書は『発達とは? 自己と他者/時間と空間から問う生涯発達心理学』（福村出版、2022年、共編著）、『キャリア・コンストラクション ワークブック 不確かな時代を生き抜くためのキャリア心理学』（金子書房、2013年、共著）など。

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、引用元として「Craudia採用サイト制作代行」の公式サイトURL（ https://craudia-recruit-create.com/ ）へのリンク設置をお願い致します。

■クラウディアについて

株式会社エムフロが運営する総合型クラウドソーシングサービスです。

個の働き方やライフスタイルが多様化する中で、フリーランス、副業、複業などそれぞれの生活に寄り添うサービスの一つとして展開しています。

公式URL https://www.craudia.com/(https://www.craudia.com/)

■株式会社エムフロについて

株式会社エムフロは、ユーザーにとって魅力的な情報を発信し、価値あるサービスを提供するメディア事業を中核とする企業です。

主力のメディア事業を通じて蓄積されたデータやノウハウ、開発成果をフル活用し、効果の高い集客方法をご提案するマーケティングコンサルティングを展開しています。

公式URL https://www.mfro.net/(https://www.mfro.net/)

■会社概要

社名 ： 株式会社エムフロ

代表者 ： 代表取締役 北脇 陽典

所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東3-13-11 A-PLACE恵比寿東 4階

設立 ： 2004年9月

資本金 ： 50,000,000円

URL ： http://www.mfro.net/(http://www.mfro.net/)