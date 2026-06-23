「すっっっっごく粒が小さい！」と口コミで話題のヤクルトのサプリメント「鉄・葉酸」容量倍の６０日分登場！

ヤクルトヘルスフーズ株式会社

ヤクルトヘルスフーズ株式会社（大分県豊後高田市/代表取締役社長 林 立幸）は「ヤクルトのサプリメント」ブランドから「鉄・葉酸（60粒）」を7月1日（水）より楽天市場にて先行発売します。

●「鉄・葉酸（60粒）」について

2024年8月に「ヤクルトのサプリメント」ブランドの第1弾として発売した「鉄・葉酸（30粒）」は1粒で1日分※の鉄（6.8mg）と葉酸（240µg）を取ることができ、毎日続けやすいように粒のサイズをできるだけ小さく直径7mmに設計した商品です。お客さまからも「粒が小さくて飲みやすい」、「1日1粒なのがうれしい」と好評のお声を多くいただいています。今回、多くのうれしいお声を受けてより継続利用しやすい60粒入りを発売します。

※ 栄養素等表示基準値（18歳以上、基準熱量2,200kcal）

【商品名】鉄・葉酸（60粒）

【原材料名】粉末還元麦芽糖水あめ（国内製造）、でん粉/クエン酸第一鉄ナトリウム、セルロース、ショ糖エステル、微粒二酸化ケイ素、光沢剤、葉酸

【1日摂取目安量】1粒

【内容量】12.06g(201mg×60粒)

【販売価格】1,200円（税別）、1,296円（税込）

【販売チャネル】楽天市場（Yakult Wellness Online楽天市場店）、Amazon.co.jp（ヤクルトヘルスフーズ公式ストア）

【発売日】楽天市場 ： 7月1日（水）、Amazon.co.jp ： 今夏予定

●「ヤクルトのサプリメント」について

「ヤクルトのサプリメント」は“今から未来まで、ひとりでも多くの人の健康をサポートする”をコンセプトに、出来る限り長く、お客さまの健康に寄り添うことを目指した、サプリメントブランドです。

●ヤクルトヘルスフーズ株式会社について

【本社所在地】大分県豊後高田市西真玉3499-5

【代表者】代表取締役社長 林 立幸

【事業内容】健康・機能性食品・飲料の製造、販売

【株主】株式会社ヤクルト本社（100％）

公式サイト：https://www.yakult-hf.co.jp/

公式X：https://x.com/yakult_hf

公式Instagram：https://www.instagram.com/yakult_hf/