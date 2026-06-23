続々重版！ ロングセラー絵本『わすれていいから』がAmazon売れ筋ランキング本1位に！ 子育て世代の胸を打ち、話題沸騰中

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（東京都千代田区）刊行の絵本『わすれていいから』（著者：大森裕子）。刊行時に絵本賞を多数受賞、今もさまざまなメディアで取り上げられ、Amazon売れ筋ランキング「家庭教育」部門で1位*を獲得。朝日新聞2026年5月28日朝刊「きみが生まれた日」コーナーでも紹介され、大きな注目を集めています。


*Amazon売れ筋ランキング　本　「家庭教育」部門（2026年5月29日調べ）


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著者メッセージ

『わすれていいから』は、赤ちゃんの頃から一緒に育った猫と男の子の成長物語です。


ふたりが一緒に過ごした長い時間のありふれた、けれど宝物のような日々を絵本の中に描き


とめました。


大森裕子（おおもりひろこ）




大森裕子さんが住むさいたま市では、高校でのパネル展（『わすれていいから』）、市内図書館でのパネル展（『せかいは すきで あふれてる』）が巡回中です。



▼『せかいは すきで あふれてる』巡回パネル展詳細


https://www.lib.city.saitama.jp/contents?17&pid=9054(https://www.lib.city.saitama.jp/contents?17&pid=9054)



絶賛の声、続々！

「そんなに早く大きくならないで」と時々さみしくなってしまう私に、あたたかい勇気と自信をくれた絵本です。（40代女性）



今になって、だまって見送ってくれた親の気持ちを思いだしグッときました。（30代男性）



この猫のように思える日がくるのかな……。まだ赤ちゃんの我が子を見て、もう泣けちゃっています。（20代女性）





すべての旅立ちを応援する物語。


今、当たり前の時間が愛しくなる絵本です。



インタビュー記事

▼650色の色鉛筆の世界


『わすれていいから』大森裕子さん「アトリエ潜入インタビュー」


https://yomeruba.com/plus/edu/entry-17987.html



▼『せかいは すきで あふれてる』発売記念


「意識を向ける先が変われば、世界が変わる」大森裕子さんインタビュー


https://yomeruba.com/plus/edu/entry-158340.html



著者プロフィール

大森裕子（おおもり・ひろこ）


神奈川県生まれ。東京藝術大学大学院在学中よりフリーランスで活動をはじめる。『パンのずかん』『おかしのずかん』『ねこのずかん』『なにからできているでしょーか？』「へんなえほん」シリーズ（白泉社）、『ぼく、あめふりお』（教育画劇）、『ちかてつ もぐらごう』（交通新聞社）など著作多数。



書誌情報


『わすれていいから』

著者：大森裕子


定価：1,650円（本体1,500円＋税）


発売日：2024年2月21日


判型：A4変形判


ページ数：36ページ


ISBN：978-4-04-113444-3


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/322210001428.html)





続刊も好評発売中！


『せかいは すきで あふれてる』

モヤモヤした日々を送る少年が体験する、ある日の素敵な物語。



著者：大森裕子


定価：1,760円（本体1,600円＋税）


発売日：2026年2月18日


判型：A4変形判


ページ数：40ページ


ISBN：978-4-04-116849-3


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWA児童書ポータルサイト「ヨメルバ」書誌詳細ページ ＞＞(https://yomeruba.com/product/pic-book/ehon/322508000244.html)