【経営者・人事担当者必見】累計40社以上の採用活動を成功に導いた実績を無料公開！陥りがちな「抽象的な採用要件」や「要員計画との乖離」の課題解決へ

株式会社Simple

IT・成長企業向けの採用実務支援（RPO）および採用コンサルティング事業に強みを持つ株式会社Simple（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡辺 康彦）は、成長企業の採用活動における”陥りがちな失敗と改善ポイント”を解説するホワイトペーパー『成長企業のための「採用計画の立て方ガイド」～成長企業が陥りがちな失敗と改善ポイントを解説～』を無料公開いたしました。

本書では、多くの成長企業が躓きやすい「抽象的な採用要件」や「要員計画との乖離」といった課題に対し、採用実務と事業開発の双方に精通し、【累計40社以上】の採用成功を支援した代表渡辺の経験とノウハウを体系化し、実務で即使える「4つのステップとポイント」として解説しています。

▼本資料のダウンロード者限定--代表・渡辺による「採用計画・要件定義の無料診断（30分）」も受付中！（応募は資料内のURLから）

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※「採用計画の無料診断メンターシップ」も実施：本ホワイトペーパーの公開を記念し、ダウンロードいただいた企業様限定で、株式会社Simpleの代表・渡辺による「採用計画・要件定義の無料オンライン診断（30分）」を実施しております。資料内に記載のURLよりお申込みください。

▼成長企業のための「採用計画の立て方ガイド」の内容

本書では、採用計画を以下の「4つのステップ」に分解し、具体的な改善例やQCD（質・コスト・スピード）のバランスの取り方を解説しています。

・Step 01：事業計画・要員計画の把握

・Step 02：新規採用数・要件の整理

・Step 03：予算・手法・ツールの設計

・Step 04：リソース（工数）とノウハウの把握

▼ 本資料公開の背景

労働人口の減少や採用手法の多様化により、中途採用市場の競争は年々激化しています。特にスタートアップや成長企業においては、「優秀な人が欲しい」「とりあえずマネージャーを採用したい」といった抽象的な要件のまま採用活動を開始してしまい、スカウトを打ちながら要件がブレたり、現場と人事で評価基準が一致せず機会損失を起こしたりするケースが後を絶ちません。

株式会社Simpleでは、これまで【累計40社以上】の急成長スタートアップや上場メガベンチャーの採用を支援する中で、失敗する企業が陥っている落とし穴と解決策に共通点があることを見出しました。

▼このような方におすすめ

・うまく進まない採用活動の課題特定に悩む人事担当者・経営者

・「何から手をつけていいか分からない」と悩む新任の人事担当者・経営者

・経営ー人事ー現場の目線のズレによって内定が出せずに機会損失している企業

・ダイレクトリクルーティング（スカウト）を始めたものの返信率が上がらず苦戦している企業 など

【株式会社Simpleについて】

「わずか3ヶ月でコスト1,120万円削減」など、豊富なRPO支援実績を持つ株式会社SimpleのRPOチームは、メガベンチャーや急成長スタートアップでインハウス人事・採用を経験してきた多様な専門家で構成されています。

・実績例１.（HR系スタートアップ）： ビズリーチ運用を全面的に最適化し、わずか3ヶ月でリーダー・マネージャー職8名の採用に成功。人材紹介経由と比較し【1,120万円】のコスト削減を実現。

・実績例２.（防災Techベンチャー）： 専任人事不在の状態から採用基盤をゼロ構築。安価な媒体とダイレクトリクルーティングを併用し、ニッチな高難度ポジションの採用に成功。

・実績例３.（大手エンタメ企業）： 週次PDCAによりスカウト返信率を10%から15%へ向上させ、エンジニア6名の採用・複数ポジションを年度内に充足。

【代表プロフィール】

■ 株式会社Simple 代表取締役 渡辺 康彦（わたなべ やすひこ）

採用実務と事業開発に精通し、HRベンチャー・大手IT社長室・VC・起業といった多彩なフィールドで

培った経験に裏打ちされた採用ノウハウと実行力が強み

・2014年 株式会社ネオキャリアへ新卒入社 新規事業の立ち上げ期に営業・リーダーとして携わる

・2016年 株式会社SHIFTの社長室で事業開発を担当 テストセンターを新たに立ち上げグループマネージャーに就任

・2019年 ベンチャー投資会社の株式会社REAPRAへ転じ、ひとり目人事として採用や投資・人事労務・総務の仕組みづくりを実施

・2024年 株式会社Simpleを設立 IT・成長企業向けRPOサービスを展開

▼本資料のダウンロード者限定--代表・渡辺による「採用計画・要件定義の無料診断（30分）」も受付中！（応募は資料内のURLから）

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※「採用計画の無料診断メンターシップ」も実施：本ホワイトペーパーの公開を記念し、ダウンロードいただいた企業様限定で、株式会社Simpleの代表・渡辺による「採用計画・要件定義の無料オンライン診断（30分）」を実施しております。資料内に記載のURLよりお申込みください。

【会社概要】

会社名：株式会社Simple

所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F

代表者：代表取締役 渡辺 康彦

設立：2024年7月1日

事業内容：人事・採用アウトソーシング事業、人事・採用コンサルティング事業、事業立ち上げ・経営企画支援

コーポレートサイト：https://simple-inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせフォーム：https://t4b8o.share.hsforms.com/2rG7c8HcJSba2ih1SHgztcg