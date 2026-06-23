リップクリーム市場売上No.1(*1) 「ニベア ディープモイスチャーリップ」シリーズより 縦ジワにもとけこむように浸透(*2)保湿し ふっくらハリ唇に導く「美容液スティック」新登場

ニベア花王株式会社

ニベア花王株式会社（社長・岩崎昌哉）は、リップクリーム市場売上No.1(*1) 「ニベア ディープモイスチャーリップ」シリーズより、唇の縦ジワにもとけこむように浸透(*2)保湿し、ふっくらハリのある唇に導く美容液リップクリーム『ニベア ディープモイスチャーリップ 美容液スティック』を、2026年7月25日に新発売いたします。

(*1) インテージSRI＋ リップクリーム市場 2025年1月～2025年12月ニベア ディープモイスチャーリップシリーズ（累計売上金額）

(*2) 角層まで

1．発売のねらい

唇は角層が薄く皮脂腺がないため、乾燥や摩擦の影響を受けやすい部位です。そのため、生活者にとって、唇のカサつきや皮むけが主なお悩みとなっております。リップクリーム市場においても保湿カテゴリーは拡大傾向にあり、「ニベア ディープモイスチャーリップ」シリーズは2010年の発売以来、“ひと塗りでしっかりうるおう”“高保湿が続く”という2つの価値を追求し続け、16年目を迎えた現在も継続してご支持をいただいております(*3)。

そのような中、うるおい不足による縦ジワが目立つというお悩みの広がりにニベアは着目しました。当社調べでは約38％の方が「唇の縦ジワが気になる」と回答しており、縦ジワへの意識は季節を問わず通年のもので、さらに10代や20代といった年代でもお悩みとして挙げられております(*4)。

そこでニベアは、乾燥やカサつきなどのお悩みだけでなく、縦ジワにも着目し、唇の縦ジワにもとけこむように浸透(*2)する『ニベア ディープモイスチャーリップ 美容液スティック』を新発売いたします。

本製品は、ニベアのリップとしては初めての、高い保湿効果のある高保水型ヒアルロン酸α(*5)と保湿機能性ペプチドα(*6)を組み合わせた美容液成分（保湿）配合。さらに保湿成分（はちみつ、ローヤルゼリーエキス、グリセリン）も配合。

柔らかく濃厚な美容液リップクリームが唇の縦ジワにもスルスルとけこむように浸透(*2)して密着し、高い保湿効果が続き、ふっくらハリのある唇に導きます。さらに、UVカット成分配合（SPF30 PA+++）で、一年を通してお使いいただきやすいアイテムです。

(*2) 角層まで

(*3) 2018年と2025年の年間売上シェア比 2.0倍 インテージSRI＋ リップクリーム市場

(*4) ニベア花王調べ2025年2月ベンチマーク調査15～69歳女性 N＝483

(*5) 加水分解ヒアルロン酸アルキル(C12-13)グリセリル、アミノ酸系保水成分(*7)（保湿）

(*6) アセチルヘキサペプチド-8、アミノ酸系保水成分(*7)（保湿）

(*7) ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）

2．商品名／内容量／価格

3．発売日／地域

2026年7月25日／全国

4．商品特長

縦ジワにも浸透(*2)保湿。豊潤なうるおいで満たし、ふっくらハリ唇に。

柔らかく濃厚な美容液リップクリームが縦ジワにもとけこむように浸透(*2)、高い保湿効果が続きます

●美容液成分配合（保湿）：高保水型ヒアルロン酸α(*5)、保湿機能性ペプチドα(*6)

●保湿成分（はちみつ、ローヤルゼリーエキス、グリセリン）配合

●紫外線から唇を守ります。UVカット成分配合（SPF30 PA+++）

紫外線防止効果を保つために、こまめに塗り直してください。

(*2) 角層まで

(*5) 加水分解ヒアルロン酸アルキル（C12-13）グリセリル、アミノ酸系保水成分(*7)（保湿）

(*6) アセチルヘキサペプチド-8、アミノ酸系保水成分(*7)（保湿）

(*7) ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）

無香料スイートゼラニウム＆ローズの香り

〈お客さまのお問い合わせ〉花王株式会社 相談窓口 電話0120-165-699