H&M Atelierから、流麗なシルエットと旅の記憶を映し出した2026 Summerコレクションを発表。

H&M左 H&M Atelier : シャツ \5,499、パンツ\9,999、スカーフ\3,999 右 H&M Atelier : ブルゾン、ショーツ (日本取扱無し)

H&M Atelierは2026年春夏のシグネチャーコレクションを発展させ、夏のコレクションを発表します。このコレクションは夏の気配が深まるシーズンの必須アイテムを厳選したラインナップで、スタイリングもしやすく、ミニマルな荷造りにも活躍してくれます。また、アートギャラリーから日差しの降り注ぐテラス、そしてビーチへと、一日中リズムを崩すことなく過ごせる、気楽な旅の気分を取り入れています。

キャンペーンページ :https://www2.hm.com/ja_jp/men/shop-by-feature/mf90263p01-hm-atelier-summer-2026.html

H&M Atelier : ジャケット \19,999、パンツ \9,999

「私たちは、物理的にもスタイル的にも『旅する』ようなアイテムを提供したいと考えました。持ち運びが楽で、一日のさまざまなシーンで着回せ、そしてワードローブにこれから加わるアイテムとも自然に調和するようなものを。」

H&Mメンズウェアデザイナー / アナ・エルナンデス

H&M Atelier : スカーフ\3,999、Tシャツ\2,999、パンツ\9,999、バック\5,499、サンダル\5,499

シルエットはリラックスした流れるようなラインで、ゆったりとした縦長のカットを基調とし、重ね着しても自然に馴染むデザインとなっています。カラーパレットは、日差しで色あせたブルーや柔らかなグレーから、深みのあるレッドやバーガンディへと移り変わる、真夏のパレットを採用しています。

H&M Atelier : シャツ\6,999

テクニカル素材を使用した軽やかなプルオーバーは、計算されたカットがもたらす控えめな着心地を演出します。肩の力を抜いたブレザーとルーズフィットのスラックスは、テーラリングの最もゆったりとした表情を再解釈しています。午後から夜へと移り変わる時間帯には、オーバーサイズのコットンシャツの上に羽織ったレザーブルゾンが、今コレクションのシャープなエッジを際立たせます。色あせたストライプ柄のパジャマ風アンサンブルは、リラックスした現代的なエネルギーでコレクションを締めくくります。スエードのビーチサンダルとプリントシルクスカーフは、どんなルックにも個性を加え、洗練された印象を完成させます。

H&M Atelier : シャツ\5,499、スイムショーツ5,499

H&M Atelierについて

H&M Atelier（アトリエ）は、ファッション感度の高い現代の男性のために2024年にローンチされたカプセルメンズウェアラインです。コレクションは洗練された美学を特徴としており、独特な質感と触感を持つ魅力的な素材で仕立てられた、アイコニックなワードローブの定番アイテムを提供します。

コレクション詳細

発売日：2026年6月25日(木)

商品型数：メンズウェア全20型

商品価格帯：2,999円～19,999円(税込み価格)

展開店舗： H&M公式オンラインストア(hm.com)