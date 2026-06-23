ボディケア市場売上No.1(*1)のニベアブランドから、ボディの角質ケア習慣化への新提案 『ニベア ルーセントビューティ浸透保湿美容クリームスクラブ』新発売

ニベア花王株式会社

ニベア花王株式会社（社長・岩崎昌哉）は、24年連続売上 No.1(*1)ボディケアブランド ニベアボディから、ボディのお肌の角質オフと保湿を同時に叶える2in1美容スクラブ『ニベア ルーセントビューティ浸透保湿美容クリームスクラブ』＜お風呂で洗い流すタイプ＞を2026年8月29日に新発売いたします。

(*1) インテージSRI+ ボディケア市場 2002年1月～2025年12月 ニベアブランド（累計売上金額）

1．発売のねらい

ニベア花王の調査(*2)によると、20-30代の女性の“からだのなりたい理想の肌”は、1位「毛穴の目立たない肌」51％、2位「透明感のある肌」48％であることが分かりました。そこで、角質ケアと保湿ケアの両立に着目し、商品を開発いたしました。また、ボディの角質ケア市場の売上金額トレンドとしても5年で約3倍(*3)になっており、今後ますますの市場拡大が見込まれます。現在、20-30代女性でボディスクラブの使用率は1割程度に留まる一方、今後ボディスクラブを使いたいと思っている方は約6割にものぼります(*2)。肌の透明感には角質ケアが大事であると理解していながらも使用実態にギャップがあることが分かりました（2024年10月 ニベア花王調べ 20-50代女性 n=174）。

そこで、ボディケア市場24年連続売上No.1(*1)の二ベアブランドから、角質オフと保湿を同時に叶え、うるおい透明美肌に導く、洗い流すタイプのお風呂でできる美容ケアとして、『ニベア ルーセントビューティ浸透保湿美容クリームスクラブ』を発売いたします。

本商品は、ボディスクラブをまだ使ったことがない方でも新たなボディケア習慣として取り入れやすい設計にこだわりました。からだを洗った後の濡れた肌の上にのせると、微粒子スクラブがなめらかに広がり、使用中にさらにほぐれて細かく崩れることで肌あたりがやさしく、負担感のない角質オフを叶えます。スクラブが入った保湿クリームなので、ざらつき(*4)を取り除きながら、うるおって、つるんとなめらかでやわらかい肌に導きます。また、ボディケア商品選択時もフェイスケアのように配合成分にこだわる意識の高まりを受け(*5)、ルーセントビューティシリーズ共通成分であるヒアルロン４G美容液成分(*6)（保湿）を配合。角質オフするだけでなく保湿も叶えるニベア独自開発の『ニベア ルーセントビューティ浸透保湿美容クリームスクラブ』として誕生いたしました。角質オフと保湿を同時に叶え、ざらつき(*4)をオフし、つるんとうるおい透明美肌へと導きます。

(*1) インテージSRI+ ボディケア市場 2002年1月～2025年12月 ニベアブランド（累計売上金額）

(*2) 2025年8月 ニベア花王調べ 20-50代女性 n=1,065

(*3) インテージSRI+データ カテゴリー：ボディケア 使用目的 角質ケア 推計販売規模 期間2021年1月～2025年12月

(*4) 古い角質による

(*5) 2024年6月 ニベア花王調べ 20-50代女性 n=1,244

(*6) ヒアルロン酸Na、グリセリン、グリコーゲン、グリセリルグルコシド、グルコサミン

2．商品名／内容量／価格

3．発売日／地域

2026年8月29日／全国

4．商品特長

ボディのお肌をうるおい透明美肌に導く2in1【角質オフ＋保湿】

洗い流すタイプのお風呂でできる美容ケア。

スクラブが入った保湿クリームなので、ざらつき(*3)を取り除きながら、

うるおって、つるんとなめらかでやわらかい肌に。

●ヒアルロン4G美容液成分配合（保湿）：

ヒアルロン酸(*6)、グリセリン、グリコーゲン、グリセリルグルコシド、グルコサミン

●浸透(*5)ヒアルロン成分配合（保湿）：

浸透(*5)型ヒアルロン酸(*7)、グリセリン

●肌あたりが心地よいスクラブ配合のクリームがなめらかに伸び広がります

●気分満たされる、華やかで上質なリッチローズの香り

＜使い方＞

身体を洗った後、ぬれた肌に適量を手に取り、マッサージするようにやさしくぬりのばします。

その後、よく洗い流してください。

●使用量の目安は全身でさくらんぼ大2コ程度です。

●週2～3回を目安にご使用ください。

(*3) 古い角質による

(*5) 角層まで

(*6) ヒアルロン酸Na

(*7) 加水分解ヒアルロン酸

〈お客さまのお問い合わせ〉花王株式会社 相談窓口 電話0120-165-699