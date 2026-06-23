水稲AI画像診断ソリューション「Growth eye Board(R)」に「レイミーのAI病害虫雑草診断」アプリとの連携機能を追加

株式会社NTTデータCCS

株式会社NTTデータCCS（本社：東京都品川区、代表取締役社長：田口 茂、以下 当社）は、2026年5月27日より、当社が提供する水稲AI画像診断ソリューション「Growth eye Board(R)」において、日本農薬株式会社（以下、日本農薬）と共同開発したスマートフォン用アプリ「レイミーのAI病害虫雑草診断」との連携機能の提供を開始しました。

本連携により、これまでGrowth eye Board上で可視化していた水稲の生育ステージや茎数の情報に加え、「レイミーのAI病害虫雑草診断」で撮影・記録された病害・害虫・雑草の診断結果や撮影場所などの診断データをGrowth eye Board上に連携、水稲以外の作物も含めて一元的に確認できるようになります。さらに、レイミーの記録機能を用いることで、作業・訪問情報の記録、鳥獣被害や災害情報の共有など様々な用途のデータ活用が可能になります。

背景

近年、気候変動や日照不足の影響により、全国的に水稲の品質・収量管理がますます困難になっています。営農支援組織においては、生育状況の把握に加え、病害虫や雑草の発生状況をタイムリーに確認し、迅速な対策を講じることが求められています。

これまでGrowth eye Boardでは、スマートフォンアプリ「Growth eye Field(R)」で撮影された水稲の画像をAIが解析し、生育ステージの判定結果や茎数判別結果を地図上に可視化することで、管区内の圃場管理を支援してきました。一方、「レイミーのAI病害虫雑草診断」は、スマートフォンで撮影した画像からAIが病害虫や雑草を診断し、防除に有効な薬剤情報を提供するアプリとして、全国の生産者や営農指導員に広く利用されています。

今回、両サービスの連携により、水稲の生育状況と病害虫・雑草の発生状況を同一プラットフォーム上で確認できる環境を実現しました。これにより、営農支援組織における意思決定や対策立案のスピード向上に貢献します。

概要（特長）

本連携機能の主な特長は以下のとおりです。

- 病害・害虫・雑草の診断結果をBoard上で確認

「レイミーのAI病害虫雑草診断」で診断された病害・害虫・雑草の情報を、Growth eye Board上で閲覧できます。生育診断と合わせて、圃場の総合的な状態把握が可能になります。

- 撮影場所の可視化

撮影された画像の位置情報をGrowth eye Boardの地図上に表示します。管区内のどこで、どのような病害・害虫・雑草が発生しているかを一目で確認できます。

- メモのカテゴリ別検索と集約化

「レイミーのAI病害虫雑草診断」の記録機能で蓄積されたデータを、Growth eye Board上で条件を指定して絞り込み検索できます。過去の発生傾向の分析や防除計画の立案に活用できます。

Growth eye Board(R)について

スマートフォンで取得した水稲の生育診断データをAIで解析し、圃場ごとの状況を地図上に集約・可視化。分析結果を基に、生育状況に応じた対策検討や営農指導、適切な管理判断を支援するソリューションです。

■水稲AI画像診断ソリューション「Growth eye Board(R)」とは(https://www.nttdata-ccs.co.jp/solution/suitou.html)

日本農薬株式会社について

日本農薬株式会社は、1928年の創立以来、研究開発型農薬メーカーとして、農薬を中心に医薬品、動物用医薬品、農業資材などの研究開発・製造・販売を行っています。近年ではAI技術を活用した「レイミーのAI病害虫雑草診断」アプリの提供をはじめ、スマート農業分野にも積極的に取り組んでいます。

・会社名：日本農薬株式会社

・本社所在地：〒104-8386 東京都中央区京橋1丁目19番8号 京橋OMビル

・会社設立：1928年11月17日

・資本金：149億39百万円

・代表取締役社長：岩田 浩幸

・URL：https://www.nichino.co.jp/

NTTデータCCSとは

海底から宇宙まで。当社は創業以来、多様な領域でITサービスを届けてきました。構想から実装まで一貫して手がける開発力を強みに、お客様の理想に寄り添いながら、技術でこたえ、変化の先をともに描く。誠実に、まっすぐに。それが、私たちNTTデータCCSです。



・会社名：株式会社NTTデータCCS

・本社所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番1号 品川シーサイドサウスタワー

・会社設立：1970年4月

・資本金：3億3000万円

・代表取締役社長：田口 茂

・URL：https://www.nttdata-ccs.co.jp/

＊ニュースリリースに記載されている内容は発表時点のものです。最新の情報とは内容が異なっている場合があります。

＊「Growth eye Board」、「Growth eye Field」は日本国内における株式会社ＮＴＴデータCCSの登録商標です。

＊その他の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社NTTデータCCS

経営企画部 ブランディングチーム

淺川、阿部

E-mail: ccs_pr@hml.nttdata-ccs.co.jp