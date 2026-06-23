夏の肌に、自然の力を。睡眠ブランドnanadecorで一番人気のナナリブから天然の抗菌防臭・UVカットを宿した無染色の「茶綿」を6月20日より夏限定・数量限定で発売。

有限会社Juliette■ 汗や暑さ、紫外線に悩む「夏だからこそ」必要なインナーからの肌美容

強い紫外線や、夏の汗、室内外の温度差による乾燥など、夏は知らず知らずのうちに肌も身体も大きなダメージとストレスに晒されています。表面を整えるコスメによるスキンケアはもちろん大切ですが、日常を心地よく過ごすためにnanadecor（ナナデェコール）が提案するのは、肌に最も長い時間触れている下着から美容を考え、肌を夏の暑さから守ること。

デリケートな夏の肌を優しく守り、五感をほどいていく肌触りこそが、内側から溢れ出るような美しさへ向かう最短の近道となります。

睡眠ブランドnanadecorを展開する有限会社Juliette（本社：東京都渋谷区、代表取締役：神田恵実）は、本格的な夏の到来を前に、ブランドのシグネチャーである「ナナリブ」シリーズから、希少な「茶綿（ちゃめん）」を使用したブラウンカラーを、2026年6月20日（土）より公式オンラインショップおよび直営店にて夏限定・数量限定で発売いたします。

■ 科学ではなく「天然の力」。夏にうれしい抗菌防臭・UVカット効果

定番人気のナナリブシリーズのブラウンには、ワタの実が弾けたその瞬間から、すでに天然の美しい色がついている綿花「茶綿」を使用しています。化学染料による染色を一切行っていない無染色のため、加工によるダメージを受けておらず、オーガニックコットン本来の極上の柔らかさと、とろけるような風合いをダイレクトに肌で感じることができます。

さらに、このブラウンのインナーは、茶綿が自らを守るために蓄えた天然の成分「タンニン」の作用により、化学的な加工をせずとも、確かな【抗菌防臭効果】と【UVカット効果】を発揮することが明らかになっています。

自然がもともと備えている生命力をそのまま生かすことで、気になる汗のニオイの発生を抑制し、夏の強い紫外線ダメージからも肌を優しくガード。ストレスフリーに夏を乗り切るための、マストアイテムです。

■ 天然の綿花が自然のリズムを私たちに教え、肌を守ってくれる

天然の綿花であるため、収穫時期によって少しずつ色味が異なることや、生地の表面に綿花の葉や、がくの一部が小さく茶色いポツポツ（点々）として残っていることがあります。これらはすべて、漂白や化学処理をしていない「本物のオーガニック」である証拠です。点々はお洗濯を重ねるごとに自然と馴染んでいきます。

また、日々のお洗濯や太陽の光を浴びることで、ゆっくりと色が変化していく経年変化も、このインナーの美しさのひとつ。変わりゆく自然のグラデーションを楽しみながら、未来の自分を慈しむ豊かな時間をお届けします。夏だからこそ出会える自然の恵みを、ぜひあなたの肌でご体感ください。

【「茶綿ナナリブ」限定販売 概要】

発売日： 2026年6月20日（土）より発売（夏限定・数量限定・なくなり次第終了）

展開場所：

nanadecor 公式オンラインショップ

nanadecor 直営店「サロン・ド・ナナデェコール」（東京・表参道）

特徴： 無染色（茶綿使用）、天然の抗菌防臭・UVカット効果、最上級オーガニックコットン仕様

主なラインナップ： ナナリブ キャミソール、タンクトップ、ショーツ ほか

■ nanadecor（ナナデェコール）について

2005年にディレクター神田恵実がスタートさせたオーガニックコットンブランド。「自分を慈しみ深く眠る」をコンセプトに、睡眠環境を整えるナイトウェアやインナーを展開。現在は島根県・奥出雲でのコットン栽培「Seed to Future」プロジェクトなど、生産背景の再生にも取り組んでいます。

【本件に関するお問い合わせ先】

有限会社Juliette（nanadecor）

事業内容：オーガニックコットンを使用したナイトウェア・下着・寝具などの企画・製造・販売

担当：大塚・松本

電話番号 03-6434-0965

メール：info@nanadecor.com

公式Webサイト：https://www.nanadecor.com/

本店：東京都渋谷区神宮前4-22-11 11:00-18:00無休