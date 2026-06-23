UNDYED×JOURNAL STANDARD　無染色の風合いを活かしたプリントTシャツ3柄を販売中

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）が展開する、“染めない、ここちよさ”を提案するブランド「UNDYED（アンダイド）」のテキスタイルが、株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役CEO：杉村 茂）のブランド「JOURNAL STANDARD（ジャーナルスタンダード）」メンズラインのプリントTシャツに採用されました。

化学染料や漂白剤を使用せず、綿花本来の色合いを活かしたUNDYEDのテキスタイルと、JOURNAL STANDARDのデザインが融合。無染色ならではの自然な風合いとグラフィック表現を楽しめるプリントTシャツ3柄を、現在販売中です。

■製品概要

【UNDYED / アンダイド 別注 Karl Blossfeldt フォトT】

ドイツの写真家 Karl Blossfeldt の作品をフロントに落とし込んだ、JOURNAL STANDARD別注のグラフィックTシャツ。

自然が本来持つ色や質感、素材そのものの美しさを大切にするUNDYED。その思想と共鳴するKarl Blossfeldtの作品を採用し、植物が持つ繊細な造形や力強い生命力をグラフィックとして表現しています。

素材には30/2コットンの双糸天竺を使用。程よい肉感とやわらかな風合いを兼ね備え、透けにくく安心感のある着心地に仕上げました。一枚での着用はもちろん、シャツやジャケットのインナーとしても使いやすいバランスです。

自然への敬意とアートの視点を融合させたグラフィックが、シンプルなスタイリングにさりげない存在感をプラス。素材、写真、デザインが調和した、UNDYEDらしい一着です。



・柄展開：ホワイトA(011)、ホワイトB(012)、ホワイトC(013)

・サイズ展開：M、L

・価格：\12,100(税込)

・商品ページ：https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/26071600810010?srsltid=AfmBOorktFjlseul09GkeNsiR0z5dBO8WEh-491LO6xZ-EhJcQXaIudv

■発売日・販売チャネル

本製品は、JOURNAL STANDARD 各店舗および公式オンラインストア「ベイクルーズストア」にて販売中です。

URL：https://baycrews.jp/

■ ブランド概要

UNDYED（アンダイド）

天然原料そのままの【色・風合い】を楽しめる無染色原料を使用し、化学染料による染色を行わない。現代アパレル産業の常識にとらわれない、無染色の最もピュアなものづくりを体現しています。“染めない”という選択は、水資源の使用削減や環境負荷軽減にもつながる取り組みの一つ。素材そのものが持つ色と質感を最大限に活かしたプロダクトを提案しています。

公式HP：https://undyed.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/undyed_official/

JOURNAL STANDARD(ジャーナル スタンダード)

ジャーナル スタンダードオリジナルと国内外から集められた商品による、ベーシックでスタンダードなアイテムと旬のブランドをミックスした独自のセレクト。カテゴリーに囚われないグローバルな商品と情報を常に提案しています。

HP：https://journal-standard.jp

Instagram：https://www.instagram.com/journalstandard.jp/

X（Twitter）：https://twitter.com/J_STANDARD_JP

■会社概要

MNインターファッション株式会社

当社は日鉄物産の繊維事業と三井物産アイ・ファッションのネットワークを受け継ぎ、幅広い分野で事業を展開しています。

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2606_UNDYED_JSMENS&utm_id=TIMES_2606_UNDYED_JSMENS)

ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。

LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2606_UNDYED_JSMENS&utm_id=TIMES_2606_UNDYED_JSMENS)

Instagram： https://www.instagram.com/launchpark_mag/

株式会社ベイクルーズ

代表取締役会長：杉村 茂

取締役社長：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

創立年月日：1977年7月22日

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社Saint James Japon、株式会社WILL WORKS、株式会社LADUREE JAPON、株式会社ル・プチメック

HP：http://www.baycrews.co.jp/