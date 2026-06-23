木村情報技術とLeaP UP!が協業。半導体人財共育プラットフォーム『COGAKUSEE』の新規プロジェクトを8月1日より開始

木村情報技術株式会社

木村情報技術株式会社（代表取締役：木村隆夫、本社：佐賀県佐賀市、以下 木村情報技術）は、株式会社LeaP UP!（本社：東京都世田谷区、代表取締役：関根侑希、以下「LeaP UP!」）と協業し、木村情報技術が運営する高専生向け半導体人財共育プラットフォーム『COGAKUSEE（コウガクシー）』に関する新規プロジェクトを、2026年8月1日より開始します。

これに伴い、ユーザーの当事者として「もっとこうあるべきだ」を形にしながら、同プラットフォームの中長期的な成長を見据えた事業開発プロジェクトに共に挑む、高専出身大学生のインターンメンバーを3～5名募集します。

●応募締め切り：2026年7月12日（日）中

●カジュアル説明会応募フォーム・詳細はこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL-nA3DtHXWUPw0xEC7Hz-2JKKX-QexaitNRJFe3WRfq66HQ/viewform

プロジェクト概要

『COGAKUSEE』は、すでに国立高専2校での授業活用や利用契約の締結、半導体関連企業をはじめとする企業の参画、さらに国内最大級の半導体展示会でのコンテスト（11高専から84名が参加）の学習教材として採用されるなど、全国展開に向けて実績基盤を拡大しています。

木村情報技術は、同プラットフォームを高専生にとってより実践的で価値あるサービスへ発展させたいと考えていました。一方、同プラットフォームに着目したLeaP UP!も、UI/UXや機能面にさらなる改善余地と成長可能性があると感じ、そこに学生の視点が貢献できると考えていました。両社の考えが一致し、今回のプロジェクトがスタートすることになりました。

このプロジェクトでは、高専出身大学生を事業開発メンバーとして迎え、サービス設計や事業設計の根幹に携わっていただきます。なお、企業と学生の事業共創に精通するLeaP UP!代表・関根様をはじめとした社会人メンターのほか、LeaP UP!がアサインする高専出身の起業家、さらに某大手戦略トップコンサルティングファーム内定者の学生メンターが伴走し、共に価値創造を目指します。

『COGAKUSEE』が目指す世界

『COGAKUSEE』は、木村情報技術が運営する、全国の高専生を対象とした半導体人財共育プラットフォームです。学生一人ひとりの潜在能力を社会が求める実践力へと育成する、教育エコシステムの構築を目指しています。

プラットフォームの運営は企業からの協賛・支援によって成り立っており、高専生は無償で半導体の実践的な学びが得られます。高専生は半導体設計の授業をオンライン動画で学習できるほか、受講履歴や資格・受賞歴をプラットフォーム上に蓄積することで、優良企業との接点創出につなげられます。一方で協賛企業側は、現役高専生への認知拡大や関係構築を通じて、採用活動の一環として活用が可能です。

『COGAKUSEE』について

●公式サイト：https://gakusee.jp/

●関連プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000199.000006034.html

プロジェクト開始の背景

現在、日本の半導体産業は深刻な人材不足に直面しています。業界団体JEITAの試算によると、主要9社だけでも今後10年間で約4万人の半導体人材が必要とされています(※)。この国家レベルの課題に対し、木村情報技術は高専生を対象とした教育プラットフォーム『COGAKUSEE』を開発し、向き合ってきました。

その一方で、学校教育だけではカバーしきれない技術や、社会で生きるコンピテンシー（実践能力）教育を実現するためには、プロダクトのさらなる進化が急がれます。

「今のコンテンツ量やクオリティは、本当に高専生が求めているものなのか？」

「現役の高専生が求める情報や体験は、他に何があるのか？」

既存の枠組みを正解とせず、こうした問いを当事者のリアルな目線から定義し直すことこそが、本プロジェクトが発足した背景です。高専で学び、「もっとこうあればいいのに」という感覚を抱いてきた高専出身者の視点を取り入れることで、日本の半導体教育のインフラを強化することを目指しています。

(※)参照：経済産業省 関東経済産業局「半導体分野の人材育成・確保等に向けた取組について」(https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/iot_robot/digital_industry/data/r7_torikumi.pdf)

インターン募集要項

木村情報技術とLeaP UP!は、『COGAKUSEE』を自らの手で変革する事業開発チームのインターンメンバーを募集します。

【募集対象】

・高専出身の現役大学生の方

・現役高専生

・長期インターン生として働ける方

・週10時間以上コミット可能な方

【募集人数】3～5名

【業務内容】

・当事者視点でのプロダクトレビュー・アドバイス

現状のコンテンツ量やクオリティに対し、現役高専生や高専出身者の目線から課題を抽出・定義

・サービス設計・事業設計への参画

抽出した課題をベースに、より良いプラットフォームへ成長させるための機能提案や、全国展開を見据えた具体的な戦略立案

【待遇】

・時給：1500円

・稼働場所：オンライン

・稼働時間：自由

【プロジェクト開始日】2026年8月1日（土）

※8月1日から3カ月間を目安に戦略立案フェーズに取り組みます。その後の社会実装フェーズへの関わり方は、プロジェクトを進行しながら別途共有します。

【応募の流れ】

応募フォームからカジュアル説明会にエントリー ＞ カジュアル説明会 ＞ 面接 ＞ 合否確定

▼カジュアル説明会応募フォーム（締め切り：2026年7月12日(日)中）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL-nA3DtHXWUPw0xEC7Hz-2JKKX-QexaitNRJFe3WRfq66HQ/viewform

【本プロジェクトに向いている人】

・高専生向けのサービスづくりに興味がある方

・高専での経験を活かして何か新しい挑戦をしたい方

・プロダクトやサービスの企画・改善に興味がある方

・将来的に事業開発やコンサルティングにも挑戦してみたい方

木村情報技術株式会社 イノベーション本部長 坂田 泰子のメッセージ

『COGAKUSEE』は、高専での学びを実際に経験してきたメンバーの感覚を土台に育ててきたプロダクトです。その強みを大切にしながら、今後はさらに多様な高専出身者の視点を取り入れることで、より実践的で価値あるサービスへと発展させていきたいと考えています。

高専ごとに学びの環境や文化、課題意識は異なるからこそ、複数の視点が交わることで見えてくる可能性があります。今回のプロジェクトが、そうした新しい共創のきっかけとなり、『COGAKUSEE』がより多くの高専生にとって意味あるプロダクトへ進化していくことを期待しています。

プロジェクトリーダー・菊地 佑太様のメッセージ

7年間高専に通った身としてこのような機会をいただけてとても嬉しいです。時間の多くを専門の授業に費やす高専生にとって、こういったインターンの場は非常に重要です。期間が終わった後、確実に成長を感じられると思います。私はプロジェクトリーダーとして参加しますが、みなさんから出た意見や取り組みをどんどん取り入れていこうと思っています。そのため自主性が非常に重要です。積極的にチャレンジしてくれる学生の皆さんの応募をお待ちしています。

株式会社LeaP UP! 代表取締役 関根 侑希様のメッセージ

私たちはこれまで、多くの学生起業家やビジネスに挑戦する学生と出会ってきました。そのなかで強く感じるのは、「本当に価値あるサービスは、当事者の声から生まれる」ということです。



今回の『COGAKUSEE』プロジェクトでも、私たちが最も大切にしたいのは高専出身者の視点です。実際に高専で学び、悩み、挑戦してきた皆さんだからこそ見える課題や可能性があります。大人だけでは気づけないリアルな声こそが、高専生の未来をより良くするヒントになると信じています。

皆さんが高専時代に感じた課題や経験は、次の世代の高専生にとって大きな価値になります。「もっとこうあれば良かった」を、「こうあってほしい未来」に変える挑戦をしたい方。高専での経験を未来の高専生のために活かしたい方。そして、事業開発や社会課題の解決に本気で挑戦したい方。 ぜひ私たちと一緒に、高専生の未来を広げる新しい仕組みを創りましょう。

今後の展望

『COGAKUSEE』の中長期的な成長を見据え、将来的な事業拡大につなげる今回のプロジェクトにおいて、参画するメンバーは事業開発のコアメンバーとして携わることになります。2026年8月1日からの3カ月間を予定している戦略立案フェーズを終えた後も、プロジェクトは中長期的なロードマップを見据えて継続する予定です。

課題を自ら定義し、チームで立てた戦略が、日本の産業競争力を支える教育インフラとして社会全体に広がっていく--。このプロセスを通じて、大人と学生が立場や年齢の枠を超えて手を取り合い、共に社会課題を解決していく世界の実現を目指しています。木村情報技術とLeaP UP!は、本プロジェクトを通じて、新しい共創に挑戦するモデルをここから社会へ提示していきます。

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

所在地 ：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

代表者 ：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設立 ：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/

株式会社LeaP UP! について

株式会社LeaP UP!は、「日本に革命の旋風を巻き起こす 協働体を創造」をビジョンに2023年12月に設立。大人と学生が立場や年齢という枠を飛び越えて出会い、共創する場をつくるため、学生とのビジネスマッチング事業、コミュニティ企画・運営、学生を対象にしたイベント事業を展開しています。

代表取締役：関根 侑希

設 立 ：2023年12月8日

本社所在地：〒154-0014 東京都世田谷区新町1-23-11-403

資本金 ：1,000,000円

事業内容 ：企業と学生のビジネスマッチング事業、学生向けプラットフォーム『Bloom UP!』の運営、企業と学生の共創型経営課題解決プロジェクト『B-Lab』の企画・運営、学生コミュニティおよびイベントの企画・運営