荷物も冷たさも1つに。もう2つのバッグを持ち歩かない身軽な私

株式会社YOCABITO

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社：岐阜県岐阜市、代表：菅野祐介）が展開する外遊びブランド

QUICKCAMP（クイックキャンプ）より、トートバッグとソフトクーラーが一緒になった「仕分け上手な2層クーラートート」の販売を7月上旬より開始いたします。

本製品は、お出かけ時の「私物のバッグと、子供の熱中症対策用の保冷バッグで両手が塞がる」という多くのママの悩みに着目し開発されました。1つのバッグで私物と保冷品をスマートに完全セパレート。ちょっとした外出のついで買いも、荷物の重さも、これ1つで解決し、毎日のフットワークを軽くします。

▼QUICKCAMPとは

「外遊びをもっと身近に」をコンセプトに、日常の延長でアウトドアを簡単に楽しめるアイテムを提案するブランドです。設営の簡単さはもちろん、持ち運びの軽快さ、そして「行こう！」と思い立ったその時に出かけられる「クイックな気持ち」を大切にしています。本格的すぎない、でも機能的。ピクニックや公園遊びのように、誰もが自然体で外の空気を感じられる心地よい時間をお届けします。

夏の猛暑対策として冷たい飲み物や、クールリング等の持ち歩きが定番化する一方、主婦層からは「保冷バッグと私物バッグの2個持ちで、両手が塞がり子供と手をつなげない」という不満の声が増加しています。また、日常のついで買いにも保冷力は必須。外出した帰りに急に思い出した買い物にも対応できます。本製品はそんな忙しい主婦の日常を「1つにまとめる身軽さ」で支え、お出かけのハードルをグッと下げる新提案です。

製品紹介

横から大きく開く二層式構造で、荷物と保冷物をスマートに仕分け

上部は普段使いのトート、下部は保冷バッグになった上下セパレート構造です。「2つのバッグを持ち歩くのが煩わしい」という主婦の悩みを解消します。下部ポケットは冷たい飲み物だけでなく、子供の クールリングや濡れたクールタオルなども、メインの荷物を濡らすことなく出し入れが可能です。

安心の保冷力を搭載

5mmの厚手断熱材を採用し、保冷力を搭載。お出かけの帰りに、スーパーやコンビニでアイスや、冷凍食品を急に買い足しても安心です。さらに保温にも対応しているため、冬場にはペットボトルのホットドリンクを温かいままキープ。季節を問わず一年中大活躍する万能な仕様です。

取っ手＋ショルダーストラップの2WAYで、重くなっても持ち運び快適

手持ちができるハンドルに加え、肩掛けも可能なショルダーストラップ付きの2WAY仕様。荷物が増えて重くなったときや、子供と手をつなぎたいときでも快適に持ち運べます。多機能ながら本体重量はわずか520gと軽量設計。ママのお出かけを軽やかにサポートします。

底鋲付きで安定感と耐久性を強化

生地には高級感のあるナイロン素材を採用。全面撥水加工を施しているため雨や汚れに強く、荷物を入れてもへたることなく自立します。さらに底面には底鋲を配置し、公園のベンチや地面に置いた際の土汚れや傷からバッグをしっかりガード。毎日のハードな使用にも耐える高い耐久性を誇ります。

マザーズバッグ発想のオーガナイズ機能で、使う場面が自然に想起できる設計

マザーズバッグの手軽さを取り入れ、内ポケット5個、外ポケット2個を搭載。おむつや哺乳瓶、小物を迷子にせず綺麗に収納できます。容量はたっぷり入る23Lで、開閉はマグネット式のため片手でサッと荷物を取り出せます。育児やお出かけのどんな場面でも自然に使いこなせる、計算された設計です。

使用シーンの提案

保冷・保温力に加え、水も弾くタフな設計。毎日のスーパーへの買い物はもちろん、公園遊びや子供の運動会、遠足に最適です。さらに、濡れた衣類やタオルも安心して入れられるため、ジムやスイミングサウナ通いなど、ママの自分時間やアクティブな趣味のシーンでもマルチに活躍します。

製品概要

【製品名】仕分け上手な2層クーラートート

【寸法】幅約50cm×奥行23cm×高さ37cm ショルダーストラップ長さ約88cm～143cm

【重量】約520g

【構造部材】ナイロン、ポリエステル

【内容品】本体

【価格】オープン価格（税込参考価格：6,990円）

（7月上旬より予約販売開始予定／7月中旬より通常販売開始予定）

公式ストア :https://store.quickcamp.jp/c/product/cooler/6000000148327?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=totebag楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/esports/6000000148327/?variantId=6000000148327&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=totebagAmazon :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H2GPNBGR/ref=nosim?tag=yocabito-22&utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=totebagYahoo! :https://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000148327.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=totebag

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