日本初上陸！BLACKPINKとたまごっちのコラボアイテム『BLACKPINK X TAMAGOTCHI』をLINEギフトで先行販売

LINE Friends Japan株式会社

LINE発のグローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSを展開するLINE Friends Japan株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：金成勳)は、LINEギフトにてBLACKPINKとたまごっちのコラボアイテム『BLACKPINK Original Tamagotchi』を先行販売します。

【BLACKPINK X TAMAGOTCHI】

◼︎商品名：BLACKPINK Original Tamagotchi

◼︎販売価格：9,500円(税込)

◼︎販売期間：6/29(月) 14:00より販売開始 ※なくなり次第終了

◼︎販売サイト：LINE FRIENDS SQUARE LINEギフト店

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※LINEギフトでの販売となるため、PCからの購入はできません。

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LINE FRIENDSについて

全世界で2億人以上が利用しているコミュニケーションアプリ「LINE」のスタンプから始まったグローバルキャラクターブランド。ブラウン、コニー、サリーなどのオリジナルキャラクターをはじめ、グローバルスターBTSとともに開発し世界中で愛されている「BT21」、ZO&FRIENDS、minini、JOGUMAN(ジョグマン)、DINOTAENG(ダイノテン)、MNH、LINE Creators Marketから生まれた「うさまる」「ねこぺん日和」などを展開している。さらには「原神」のIPビジネス展開などグローバル企業とのパートナーシップを続々展開し、Z世代を中心に世界中にファンを有している。現在、ソウル、ニューヨーク、LA、東京、上海など18地域に進出しており、8のECプラットフォームを運営している。

■公式ブランドサイト：https://linefriends.co.jp

■公式オンラインストア：https://linefriendssquare.jp

■フラッグシップストア(渋谷)：https://linefriends.co.jp/store

■公式X：https://x.com/JP_LINEFRIENDS

■公式Instagram：https://www.instagram.com/linefriends_japan/